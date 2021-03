Russische oppositieleider Navalny bevestigt dat hij in strafkamp Pokrov zit

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is terecht: hij zit in het beruchte strafkamp IK-2 in de stad Pokrov, zo’n honderd kilometer ten oosten van Moskou. Dat heeft de Russische rechtbank maandag tegen staatspersbureau TASS gezegd en wordt bevestigd op sociale media-accounts van de Kremlincriticus. Vrijdag meldden zijn advocaten dat hij niet meer in de Koltsjoeginogevangenis zat en dat het onbekend was waar hij naartoe was gebracht.

Het gaat over het algemeen goed met Navalny, zo laat de politicus weten via Facebook en Instagram. Hij noemt zijn nieuwe thuis „een vriendelijk concentratiekamp”. Hij zegt nog geen geweld te hebben gezien, maar vanwege de gespannen houding van medegevangenen te geloven dat „vrij recent nog mensen half dood werden geslagen met houten hamers”. Ook spreekt de oppositieleider van eindeloze regels. „Schelden en straattaal zijn verboden. Dit verbod wordt strikt gehandhaafd. Kun je je een gevangenis voorstellen waar ze niet vloeken?”

Navalny zegt ‘s nachts elk uur wakker te worden gemaakt omdat hij als vluchtgevaarlijk wordt gezien. Ook omschrijft hij hoe iedereen in de gaten wordt gehouden middels videocamera’s die overal hangen. Hij vergelijkt deze methodes met de dystopische roman 1984 van George Orwell: „Ik denk dat iemand Orwells 1984 las en zei: ja cool. Laten we dit doen. Onderwijs door ontmenselijking.” „Maar,” zegt Navalny ook, „als je alles met humor behandelt, kun je leven.”

De Kremlincriticaster werd in januari gearresteerd toen hij uit Berlijn terugkwam in Rusland. In de Duitse hoofdstad herstelde hij van een vergiftiging, vermoedelijk door de Russische autoriteiten. Volgens de Rusland hield Navalny zich daarmee niet aan de meldplicht van een voorwaardelijke celstraf, die hem in een eerdere strafzaak was opgelegd. Hij werd daarom veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf, waarvan bijna een jaar voorwaardelijk. Hij zou al eerder naar Pokrov zijn gestuurd, maar bleek toen naar Koltsjoegino te zijn gebracht.

