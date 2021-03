Portugees Constitutioneel Hof stuurt euthanasiewet terug naar tekentafel

Het Constitutionele Hof van Portugal heeft een streep gezet door een wet die euthanasie zou legaliseren. Dat melden Portugese media maandag. Volgens zeven van de twaalf rechters is de wettekst te vaag en moet deze daarom terug naar het parlement dat de wet moet herformuleren.

Het parlement had ingestemd met een wet die euthanasie mogelijk zou maken voor ernstig zieke of ernstig gewonde mensen. Volgens het Constitutioneel Hof is in de wettekst niet „duidelijk, nauwkeurig en controleerbaar” genoeg gemaakt wie in aanmerking zou kunnen komen voor deze vorm van levensbeëindiging. Deze „onmisbare strengheid” mag volgens het hof niet ontbreken.

De wettekst werd op verzoek van de conservatieve president Marcelo Rebelo bekeken door het Constitutionele Hof. Ook Rebelo vond dat de wettekst te vaag was en vreesde voor „juridische onduidelijkheid”. Ook is de president van mening dat euthanasie in strijd is met het in de grondwet verankerde recht op leven. Op dat laatste punt geeft het hof Rebelo geen gelijk. „Het recht op leven kan onder geen enkele omstandigheid getransformeerd worden tot een plicht tot leven.”

De Socialistische Partij, de drijvende kracht achter de wet, heeft in reactie op de uitspraak van het hof bekendgemaakt dat de wettekst zal worden aangepast en vervolgens opnieuw ingediend wordt. De partij ziet het oordeel vooral als een overwinning, omdat het hof heeft geoordeeld dat euthanasie niet in strijd is met het recht op leven.

De uitspraak van maandag laat volgens de Socialistische Partij zien dat het „decriminaliseren van euthanasie mogelijk is” in het katholieke Portugal. „Het biedt in dit hevige debat rondom deze kwestie troost dat het Constitutionele Hof verder wilde gaan dan de redenering van de president en duidelijk maakt dat er geen plicht is om te leven”, aldus parlementariër Isabel Moreira.