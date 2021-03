‘Politie beschermde ons niet maar verdedigde het patriarchaat’

De moord op Sarah Everard, een jonge Britse vrouw die ’s avonds alleen door Londen naar huis liep, en de manier waarop de politie dit weekend een einde maakte aan een wake te harer gedachtenis, heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot grote verontwaardiging en een hevig debat over de veiligheid van vrouwen.

Everard, 33, raakte op 3 maart vermist. Vorige week werden haar stoffelijke resten gevonden. Extra schrijnend is dat een Londense politieagent is aangehouden op verdenking van de moord.

Op sociale media spraken mensen hun verbijstering uit over het feit dat een bijeenkomst die bedoeld was om geweld tegen vrouwen aan te kaarten, zaterdagavond beëindigd werd met geweld tegen vrouwen.

„Het gewelddadige optreden van de politie vanavond toont aan dat die er niet is om vrouwen te beschermen, maar om het patriarchale systeem te verdedigen. Meer politie op straat is niet het antwoord”, schreef de linkse activist Deborah Hermanns op Twitter. Dat uitgerekend deze maandag en dinsdag het Britse parlement een wetsvoorstel van de regering-Johnson bespreekt dat de politie meer bevoegdheden moet geven om in te grijpen bij demonstraties, gooit nog meer olie op het vuur.

Zondagavond demonstreerden honderden mensen in het centrum van Londen tegen het onvermogen van de politie en de samenleving in haar geheel om de veiligheid van vrouwen te garanderen. Op een website van de overheid waar de bevolking sinds december gevraagd wordt bewijsmateriaal te leveren over geweld tegen vrouwen en meisjes, kwamen in 24 uur tijd 20.000 reacties binnen.

Weinig veroordelingen

Naar schatting worden in Engeland en Wales jaarlijks 85.000 vrouwen verkracht en meer dan 400.000 aangerand. Slechts in een fractie van de gevallen leidt dat tot de veroordeling van een dader. Volgens politiecijfers, geciteerd door persbureau Reuters, leidt een beschuldiging van verkrachting maar in 2,6 procent van de gevallen tot een veroordeling. In de twaalf maanden tot maart 2020 werden in het Verenigd Koninkrijk 207 vrouwen vermoord.

„De fundamentele kwestie waar we ons als land en regering over moeten buigen, is dat klachten van vrouwen over geweld en over aanranding serieus genomen worden”, zei premier Boris Johnson.

In verschillende steden in het VK stonden mensen afgelopen weekend stil bij de dood van Everard en bij geweld tegen vrouwen. In Londen kwamen honderden mensen bijeen in Clapham Common, waar Everard op de bewuste avond had gelopen op weg naar huis. Ook Kate Middleton, de vrouw van prins William, ging overdag langs bij het paviljoen waar bloemen werden neergelegd. „Ze weet hoe het was om ’s avonds in Londen rond te lopen voordat ze trouwde”, aldus een verklaring van Kensington Palace.

Meer politie op straat is niet het antwoord Deborah Hermanns linkse activist

De wake in Londen was georganiseerd door een groep vrouwen onder het motto Reclaim These Streets. „Vrouwen zijn boos dat we nog steeds bang moeten zijn in de publieke ruimte”, zei Anna Birley, een van de initiatiefnemers, tegen de BBC. „Het is verschrikkelijk dat er zo’n dramatische week voor nodig was om door te laten dringen dat dit niet acceptabel is. We leven in 2021 en vrouwen moeten nog steeds een langere weg naar huis nemen als die beter verlicht is en hun sleutels in hun hand houden omdat ze bang zijn om aangevallen te worden.”

Aanvankelijk leek de politie toestemming te geven voor de bijeenkomst, maar toen die uiteindelijk uitbleef omdat Covid-19 de grootschaligheid ervan niet zou toelaten, werd de wake afgeblazen. Reclaim These Streets riep vrouwen toen op de actie virtueel voort te zetten. Een aantal vrouwen bleef evenwel in het park totdat de politie met geweld een einde aan de bijeenkomst maakte.

Premier Johnson zei dat hij de verontrustende tv-beelden had gezien en om opheldering over het politie-optreden had gevraagd. De hoofdcommissaris van de Metropolitan Police, Cressida Dick, zegde toe dat de gang van zaken onderzocht zou worden, maar verdedigde haar mensen en zei dat ze er niet over peinsde af te treden.

Lees ook: Herdenking voor vermoorde Britse vrouw

„We leven nog steeds in een pandemie, ongeoorloofde bijeenkomsten zijn ongeoorloofde bijeenkomsten, en agenten moeten tot actie overgaan als mensen zichzelf in gevaar brengen”, zei Dick.

Schuld bij slachtoffers gelegd

De politie had vrouwen ook voordat de wake werd afgebroken al geërgerd door hen erop te wijzen dat ze in de onmiddellijke nabijheid van het park ’s avonds voorzichtig moeten zijn. Op die manier, fulmineerden vrouwen, wordt de schuld nog altijd bij de slachtoffers gelegd en niet bij de daders.

„Agenten moeten tot actie overgaan als mensen zichzelf in gevaar brengen”, zei hoofdcommissaris Cressida Dick.

Om dat te onderstrepen stelde Jenny Jones, lid van het Hogerhuis, half schertsend voor een avondklok voor mannen in te stellen. Het voorstel kwam de Groene politicus op veel kritiek te staan. Op Twitter meldde ze te zijn bedolven onder vrouwvijandige mails.

Het politieoptreden in Clapham Common wakkerde ook het debat aan over het wetsvoorstel rond politiebevoegdheden. Meer dan 150 organisaties schreven volgens The Guardian een brief aan minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, waarin ze het wetsvoorstel bekritiseren als een aanval op fundamentele rechten.

Labourleider Keir Starmer riep parlementariërs op tegen het voorstel te stemmen. Het wetsvoorstel zou niets doen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Volgens Amanda Milling, een van de voorzitters van de Conservatieve Partij, bevat het wetsvoorstel maatregelen die de veiligheid van vrouwen wel degelijk ten goede komt.

Het onderzoek naar de verdwijning van Sarah Everard 3 maart 2021 Om negen uur ’s avonds verlaat Sarah Everard , een 33-jarige vrouw, het huis van een vriendin in de Zuid-Londense wijk Clapham. Ze wil naar huis lopen, vier kilometer verderop in de wijk Brixton, normaal een wandeling van 50 minuten. Ze draagt met opzet sneakers zodat ze zonodig kan rennen, en volgt bewust een iets langere, beter verlichte route. Onderweg belt ze 14 minuten met haar vriend. Om 21.15 uur passeert ze een van de vele veiligheidscamera’s in Londen en om 21.28 uur nog een. Daarna raakt ze vermist. 4 maart Haar vriend meldt haar vermissing bij de politie. In de dagen hierna volgt een grootscheepse zoekactie, waarbij honderden politieagenten onder meer 750 huizen in Zuid-Londen doorzoeken en een terrein in het graafschap Kent. 9 maart Wayne Couzens (48), agent bij de politie-afdeling die regeringsgebouwen en ambassades bewaakt, wordt in Kent ten zuidoosten van Londen gearresteerd, op verdenking van de ontvoering van Everard. Een vrouw die zich bij hem ophield, werd aanvankelijk van medeplichtigheid verdacht. Zij wordt echter later vrijgelaten. Couzens wordt tevens verdacht van schending van de eerbaarheid in een Zuid-Londens restaurant op 28 februari. Hij zou bij die gelegenheid zijn geslachtsdeel hebben getoond aan een vrouw. 10 maart De politie vindt menselijke resten in een zak voor bouwafval bij de plaats Ashford. Mede aan de hand van haar gebit stellen deskundigen vast dat het om het overschot van Everard gaat. 12 maart Couzens wordt formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens ontvoering en moord. 16 maart Couzens moet voorkomen bij de ‘Old Baily’, de rechtbank in het centrum van Londen.