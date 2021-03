Politici, journalisten en schrijvers spreken steun uit voor bedreigde schrijfster Gül

Ruim veertig politici, journalisten, acteurs en schrijvers spreken in een online manifest hun steun uit aan de met de dood bedreigde schrijfster Lale Gül. Onder anderen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, SP-leider Lilian Marijnissen, haar uitgever Mai Spijkers en schrijver Tommy Wieringa nemen het op voor de Turks-Nederlandse schrijfster, die zich in haar debuutroman Ik ga leven kritisch uitlaat over islamitische tradities en haar strenge opvoeding. Naast een steunbetuiging schrijven ze dat het „veel te stil is” gebleven na de storm van kritiek en doodsbedreigingen aan het adres van de schrijfster. „De verkiezingscampagne gaat over het minimumloon, het klimaat, de zorg. Maar niet over de vrijheid in ons land.”

„Lale verdient het te gaan leven zoals zij dat wil. Ondubbelzinnig. Dus laten we dat uitspreken, vaststellen, verdedigen, ervoor opkomen. Duidelijk maken dat we aan haar kant staan, dat vrijheid ook geldt als je uit een onvrije omgeving komt”, staat in het manifest. In de tekst staan geen concrete maatregelen. Het manifest is er op initiatief van Bert Bakker, oud-Kamerlid voor D66. Politici van onder meer VVD, CDA, PvdA, D66 en SP hebben de steunbetuiging getekend.

In haar debuutroman beschrijft Gül hoe een jonge moslima zich afzet tegen het strenge islamitische milieu waarin ze opgroeit. De 23-jarige studente uit kritiek op de sociaal-conservatieve tradities die ze krijgt opgelegd. Sinds de publicatie van het boek ligt Gül hevig onder vuur in de islamitische gemeenschap. Ze krijgt doodsbedreigingen en durft niet meer alleen over straat. Ook wil Gül stoppen met schrijven. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft contact gezocht met Gül; de politie houdt haar veiligheid extra in de gaten.

