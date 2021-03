Partijleider Podemos stapt uit toch al wankel Spaanse kabinet

Vicepremier Pablo Iglesias stapt uit het Spaanse kabinet om zich kandidaat te stellen als regiopresident van Madrid. Dat heeft de leider van het uiterst linkse Podemos maandag in een videoboodschap bekendgemaakt.

Iglesias, die minister van Sociaal Rechten en Agenda 2030 was, heeft Yolanda Díaz, de huidige minister van Werk, als zijn opvolger voorgesteld. Hij zal op 20 april, bij de start van de campagne voor de regionale verkiezingen van 4 mei, beginnen aan zijn nieuwe avontuur.

Iglesias verraste premier Pedro Sánchez met de aankondiging van zijn aftreden. De sociaal-democraat, aanwezig op een top tussen Spanje en Frankrijk in de Franse stad Montauban, was aan het einde van de ochtend door een journalist op de hoogte gebracht van het besluit van Iglesias. De Spaanse regeringsleider liet later in een reactie weten „in de komende dagen beslissingen te zullen gaan nemen”.

Tegenkandidaat

De leider van Podemos voelt zich geroepen om zich als linkse tegenkandidaat op te werpen nadat de conservatieve regiopresident Isabel Ayuso vorige week onverwachts verkiezingen uitriep en een einde maakte aan een rechtse coalitie in Madrid. Ayuso hoopt dat haar Partido Popular over anderhalve maand een absolute meerderheid zal halen.

Ayuso kwam met haar aankondiging nadat in de regio Murcia een rechtse coalitie ten val dreigde te komen door een motie van wantrouwen van de socialistische PSOE en het liberale Ciudadanos. Daarop zegde Ayuso als regiopresident van Madrid het vertrouwen in regeringspartner Ciudadanos op. De strijd om de regio Madrid zal hoogstwaarschijnlijk uitlopen op een klassiek gevecht tussen rechts en links.

Wankel kabinet

Iglesias neemt na veertien maanden afscheid van de eerste Spaanse coalitieregering sinds het herstel van de democratie in 1978. De Spaanse premier Sánchez had begin 2020 naast een pact met Podemos gedoogsteun nodig van Catalaanse separatisten.

Het kostte Sánchez veel moeite zijn wankele kabinet tijdens de corona-crisis bij elkaar te houden. De voorbije maanden kwamen de coalitie-partijen in aanvaring met elkaar over uiteenlopende onderwerpen.

Het is onduidelijk welke gevolgen het vertrek van Iglesias voorde nationale regering zal hebben.