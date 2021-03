Overal vragen over vaccin AstraZeneca

Na alle eerdere tegenslagen rond het vaccin van farmaceut AstraZeneca en wetenschappelijk instituut Oxford zijn er nu ook twijfels gerezen over mogelijke bijwerkingen. Snel achter elkaar deden grote Europese landen het vaccin maandag tijdelijk in de ban, volgend op ernstige gezondheidscomplicaties bij enkele mensen na vaccinatie. In Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje worden voorlopig, uit „voorzorg” en „in afwachting van nader onderzoek”, geen AstraZeneca-prikken gezet. Zondagavond schortte ook Nederland om die reden de toediening op.

De landen voegen zich hiermee bij een groep kleinere Europese staten die de afgelopen dagen al tot de ingrijpende stap overging – het stilleggen van de toediening maakt de toch al stroeve prikcampagnes in veel Europese landen er niet beter op. Denemarken zette de ‘vaccinrun’ vrijdag in gang na enkele trombosegevallen volgend op vaccinatie, waarvan één met dodelijke afloop. Noorwegen, IJsland en Luxemburg volgden, in het weekend besloten Bulgarije en Ierland hiertoe. In Roemenië, Oostenrijk en de Baltische Staten zijn partijen van de markt gehaald. Buiten Europa, in Indonesië, werd de toediening tijdelijk stilgelegd onder verwijzing naar de Europese opschortingen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) benadrukte in reactie op de Deense maatregel dat er „op dit moment geen indicatie” is dat de vaccinaties de problemen hebben veroorzaakt, en herhaalde die boodschap maandag. Het bureau zegt dat „de voordelen van het vaccin groter blijven dan de mogelijke risico’s” en adviseert daarom dat landen doorgaan met prikken, in afwachting van een EMA-onderzoek naar de incidenten. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat er geen bewijs is dat het vaccin de complicaties heeft veroorzaakt en dat het van belang is dat het prikken doorgaat. „Wij willen niet dat mensen in paniek raken”, zei het wetenschappelijk hoofd van de WHO.

Niettemin negeren steeds meer EU-landen het advies van EMA, al benadrukken ook zij dat er vooralsnog geen oorzakelijk verband is aangetoond. De Bulgaarse premier Bojko Borisov zei zondag: „Totdat alle twijfels zijn weggenomen, pauzeren we de inentingen.” Verschillende landen legden eerder ook een belangrijk EMA-advies naast zich. Volgens het EMA kon het AstraZeneca-vaccin prima gebruikt worden voor toediening aan 65-plussers. Onder andere Duitsland besloot anders, omdat er nog geen definitief bewijs was dat het ook goed werkte bij deze groep.

Problemen stapelen zich op

Voor AstraZeneca stapelen de problemen zich op. Eerst liep de markttoelating vertraging op omdat het bedrijf en partner Oxford het klinisch onderzoek uiterst rommelig hadden verricht. Vervolgens was er productieprobleem na productieprobleem en belandde de farmaceut in een knallende ruzie met EU-leiders als gevolg van verbroken leveringsbeloftes. AstraZeneca beloofde verbetering, maar daarop kwam slechts verslechtering. Inmiddels zijn er ook zorgen bij Europese politici of de beloofde leveringen in het tweede kwartaal wel komen.

Door alle miskleunen, en vooral door de wijze waarop het bedrijf de klachten afhandelde – het gaf de EU zélf de schuld van de trage vaccinatiecampagne omdat het traag zou zijn met het sluiten van een contract – heeft AstraZeneca politiek veel kwaad bloed gezet in de EU. Veel Europese landen hadden juist zwaar op het vaccin ingezet omdat het goedkoop is, makkelijk in gebruik én gemaakt door een op papier vertrouwenwekkende combinatie.

De Duitse minister van Gezondheidszorg benadrukte maandag dat van een politieke afrekening geen sprake was. „De beslissing van vandaag is een puur technische en geen politieke. Wij volgen het advies van het Duitse geneesmiddelenbureau.” Financieel doen de perikelen het bedrijf geen goed. AstraZeneca’s beurswaarde steeg na het uitbreken van de pandemie met miljarden ponden, maar sinds de problemen begonnen zit de klad erin.

