Ook in België een klimaatproces

Dansen, zingen, springen, de straat op voor het klimaat: ze hadden het allemaal wel zo’n beetje geprobeerd. Ignace Schops en de tien medeoprichters van de Belgische stichting Klimaatzaak hoopten dat het genoeg was, dat de gang naar de rechter niet nodig zou zijn om het „democratisch recht” op een beter klimaatbeleid op te eisen.

De werkelijkheid bleek weerbarstiger. Deze dinsdag begint, 2.250 dagen nadat de eerste dagvaardingen verstuurd werden, hun rechtszaak tegen de vier verantwoordelijke Belgische regeringen. „Eindelijk”, aldus Schops telefonisch.

Klimaatzaak werd in 2014 naar analogie van het Nederlandse Urgenda opgericht door elf „bezorgde burgers”, legt Schops uit. Natuurbeschermers zoals hij, maar ook filmregisseurs, kunstenaars, zangers, ondernemers. „Een brede groep mensen die zich zorgen maakt over de problemen rond natuur en klimaat.”

In Nederland nam duurzaamheidsorganisatie Urgenda het voortouw, met negenhonderd mede-eisers. Klimaatzaak groeide nog breder uit: 62.000 Belgen schreven zich in als mede-eiser, de stichting draait volledig op veelal kleine giften en haalt jaarlijks zo’n 150.000 euro op. „Het meeste van gewone burgers”, vertelt Schops trots.

België voert nalatig klimaatbeleid en schendt zo mensenrechten, aldus de eisers. België moet veel meer doen, wil het de in het akkoord van Parijs vastgelegde doelen halen. Tegen 2025 moet daarom de Belgische broeikasgasuitstoot met 42 à 48 procent gedaald zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990. Tegen 2030 moet dat 55 à 65 procent zijn wil België in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn. De stichting eist een dwangsom van een miljoen euro per maand vertraging.

Sinds Urgenda stappen mensen steeds vaker naar de rechter voor vergelijkbare rechtszaken. Eerder dit jaar ook in Frankrijk.

Versnipperd

Met haar verwijten heeft de beweging een punt, vindt Claire Dupont, onderzoeker aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in klimaatbeleid. „België doet het op het gebied van klimaat al jaren niet goed.” Al tekende het land het Parijse Klimaatakkoord en steunt het ambitieuze Europese klimaatdoelen, toch zat het in 2019 tussen de slechtst presterende van de EU en miste het al zijn uitstootdoelstellingen. Ten opzichte van 1990 zit België nog maar op een uitstootdaling van zo’n 20 procent, die de laatste jaren bovendien stagneerde.

De verdeling van bevoegdheden speelt mee, vreest Dupont. België telt vier klimaatministers, ieder verantwoordelijk voor een stukje van het klimaat- en energiebeleid. Zo valt energie op het land onder de regio’s, terwijl energie op zee en kernenergie weer onder de federale overheid vallen. Een gezamenlijke visie ontbreekt alleen al doordat de centrum-rechtse regering in Vlaanderen en de linksere regeringen in andere landsdelen het fundamenteel oneens zijn over de aanpak van klimaatproblemen. De samenwerking verloopt vaak „heel moeilijk”, aldus Dupont.

Exemplarisch hiervoor zijn de plannen voor het stoppen met kernenergie. De federale regering besloot recent na lang talmen alle kerncentrales tegen 2025 te sluiten. De Vlaamse minister voor Energie Zuhal Demir waarschuwde daarop dat er dan wel klimaatonvriendelijke gascentrales in Vlaanderen moeten worden bijgebouwd. Demirs partij, de Vlaams-nationalistische N-VA, is al jaren fervent tegenstander van een ‘kernuitstap’.Lees ook: In België vinden ze het mooi geweest met die luchtvervuiling

Besluiten laten door de versnippering en onderlinge verschillen lang op zich wachten en het ‘gezamenlijk’ Belgisch klimaatplan behelst niet veel meer dan bij elkaar gevoegde afzonderlijke plannen. Toch is het te gemakkelijk om problemen volledig aan het systeem te wijten, vindt Dupont. De Europese Commissie noemde het Belgisch klimaatbeleid vorig jaar in een kritisch rapport niet alleen te versnipperd, de ambities waren ook te laag.

Vooral Vlaanderen blijft achter. Klimaatzaak dagvaardde alle vier de verantwoordelijke regeringen: het Vlaams, Brussels en Waals gewest en de federale overheid. Maar het was met name Vlaanderen dat dwarslag. Het probeerde tot aan het Hof van Cassatie een splitsing van de zaak (in een Nederland- en Franstalige) af te dwingen – zonder succes, maar met jaren vertraging tot gevolg. Niet toevallig heeft juist dat gewest ook de minst ambitieuze klimaatplannen.

Mobiliteit

Dupont: „Er wordt gesproken over haalbaarheid, over banen, het beschermen van landbouw en industrie. Dat is oneerlijk, want de transitie die we moeten doormaken is onvermijdelijk. Gebouwen moeten geïsoleerd worden, de landbouw en industrie moeten minder uitstoten, de mobiliteit moet op de schop. De impact van klimaatverandering zal onze economie en maatschappij sowieso veranderen, dus we kunnen ons daar beter nu georganiseerd op voorbereiden dan in de toekomst nog meer aan chaotische crisisbestrijding te moeten doen. Alleen de overheid kan zo’n transformatie leiden.”

Als Klimaatzaak gelijk krijgt van de rechter, zullen de Belgische ambities flink omhoog moeten. En dat terwijl de regeringen nu al druk aan andere crisisbestrijding moeten doen. Een Belgische rechter vernietigde vorige maand de vergunning voor een kippenstal: de stikstofuitstoot zou te hoog zijn en dus niet voldoen aan Europese regels. Een kleine zaak met mogelijk grote gevolgen: in stikstofhotspot België wordt nu gevreesd dat duizenden projecten, net als eerder met het stikstofarrest in Nederland gebeurde, op losse schroeven komen te staan.

Stichting Klimaatzaak hoopt dat met de rechtszaak de „koudwatervrees” van de politiek verholpen kan worden. Medeoprichter Schops: „Ik hoop dat we iets kunnen leren van de coronacrisis. Daarin hebben we in een paar maanden grote stappen gezet. We hebben ons gedrag veranderd, binnen no time vaccins ontwikkeld en zijn naar de wetenschap gaan luisteren voor beleid. Het kán dus.”

De zaak dient tot 26 maart. Een uitspraak wordt pas na de zomer verwacht.