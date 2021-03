OM eist 14 jaar cel tegen ‘Rico de Chileen’

Het Openbaar Ministerie heeft maandag veertien jaar cel geëist tegen Richard R., beter bekend als ‘Rico de Chileen’, meldt persbureau ANP. Hij wordt verdacht van het leiden van een bende die liquidaties pleegde. Daarnaast zou hij cocaïne hebben verhandeld en geld witgewassen. Justitie beschouwt de Chileense Amsterdammer als een kopstuk in de onderwereld.

Het bewijs dat het OM tegen R. heeft verzameld bestaat vooral uit een grote hoeveelheid ontsleutelde cryptoberichten, waarin hij samen met Ridouan Taghi op „koelbloedige wijze” over en leven en dood zou hebben beslist. Volgens het OM trokken de twee lange tijd gezamenlijk op in het afwerken van een dodenlijst. De officier van justitie noemde zijn handelen „meedogenloos”. „Het blijft schokkend hoe lichtzinnig van het een op het andere slachtoffer wordt overgegaan. Lukte het doden van het ene doelwit niet die dag, werd gekeken of een ander doelwit een optie was”, citeert het ANP de officier. Het OM vermoedt dat R. nauw heeft samengewerkt met Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F., die een levenslange straf uitzit voor het regelen van een liquidatie in Almere.

R. is in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt. Volgens het OM leidde hij een luxeleven van het geld dat hij verdiende. Zo zou hij meerdere dure appartementen tot zijn beschikking hebben gehad, verbleef hij in luxueuze hotels en bezat hij dure auto’s, horloges en tassen vol designerkleding.

R. en Taghi zouden de moord op misdaadblogger Martin Kok hebben besproken. Die liquidatie is volgens het OM uiteindelijk uitgevoerd door leden van de organisatie van Taghi. In het proces tegen R. zijn nu geen concrete moorden aan hem gekoppeld. Het OM werkt aan een tweede strafzaak die specifiek over liquidaties gaat. Volgens de officier zijn de besproken zaken in het proces nog maar „het topje van de ijsberg”.

