‘OM beschuldigt ABN Amro van schuldwitwassen’

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ABN Amro van „schuldwitwassen”, wat zou kunnen leiden tot een vervolging van directieleden. De verdenking houdt in dat de bank wist van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar hier onvoldoende tegen optrad. Justitie en ABN Amro zelf bevestigen maandag in De Telegraaf dat schuldwitwassen een onderdeel is van het onderzoek dat al langer naar de bank loopt.

ABN Amro, dat voor 56 procent in handen is van de staat, meldde eerder dat de bank er uitsluitend van werd beschuldigd de klantdossiers onvoldoende op orde te hebben. Daardoor zou de bank onvoldoende zicht hebben op het betaal- en belastingverkeer van de vijf miljoen particuliere klanten. Op aandringen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) maakte ABN twee jaar geleden 114 miljoen vrij om het klantenbestand te laten doorlichten. DNB eiste dat het witwasbeleid van ABN snel zou verbeteren.

In 2019 hield de bank al rekening met een boete voor nalatigheid, nadat DNB ABN op de vingers had getikt. Die waarschuwing kwam nadat de bank ING voor een recordbedrag van 775 miljoen euro schikte met justitie in een zaak rondom witwaspraktijken. De bank erkende onvoldoende te hebben gedaan tegen frauduleus handelen tussen 2010 en 2016. ING maakte in 2016 in het jaarverslag bekend dat een strafrechtelijk onderzoek liep. ABN meldde vorige week in het jaarverslag dat schuldwitwassen onderdeel is van het onderzoek van justitie.