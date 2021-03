Nieuws over Myanmar gebracht vanuit een washok

Het nieuws voor miljoenen Birmezen wordt nu vanuit een washok in Oslo gepresenteerd. De journalisten van de Democratic Voice of Burma (DVB), een Birmese omroep, zijn sinds 8 maart door de militaire junta vogelvrij verklaard, door het intrekken van de uitzendlicentie. Ook vier andere nieuwszenders in het land overkwam dat.

Meer dan dertig DVB-reporters zijn sindsdien ondergedoken, omdat ze anders onherroepelijk worden opgepakt. Hun hoofdredacteur, Aye Chan Naing, die ten tijde van de staatsgreep op 1 februari toevallig in Oslo op vakantie was (hij is getrouwd met een Noorse), presenteert nu vanuit zijn washok het DVB Achtuurjournaal.

Luister de podcast: Is er hoop op een democratische toekomst voor Myanmar?

Sinds de staatsgreep zijn ook journalisten in Myanmar doelwit van de militairen. Volgens het Committee to Protect Journalists zitten tenminste zestien journalisten in de cel, meestal zonder formele aanklacht, zonder toegang tot een advocaat. Hetzelfde geldt voor twee DVB verslaggevers, van wie één zijn gewelddadige arrestatie live streamde op Facebook; je ziet de kogels langs zijn lens scheren. De video is inmiddels meer dan 5 miljoen keer bekeken.

Satellietsignaal

Voor de coup was DVB nog de populairste nieuwszender van Myanmar, vooral omdat het continue en feitelijk over de coronacrisis berichtte. Sinds de staatsgreep is het televisiekanaal zwart. DVB is online doorgegaan en heeft een oud buitenlands satellietsignaal hersteld, waardoor tientallen miljoenen Birmezen dagelijks geïnformeerd blijven. De programmering veranderde binnen een dag van de studio naar de straat; verslaggeving middenin demonstraties en vanuit rijdende busjes; de ‘Mobile Talkshow’. Zolang de reporters blijven bewegen, zijn ze moeilijk op te pakken.

De nieuwsstudio in Yangon, de grootste stad van het land, die de afgelopen jaren met veel steun van internationale donoren is opgetuigd, is al sinds het begin van de coup op 1 februari op slot. Eén dezer dagen zal het waarschijnlijk leeggeroofd worden door soldaten, zoals ze al bij drie andere nieuwsorganisaties hebben gedaan. Computers en flatscreens in de studio gaan dan verloren, maar de digitale infrastructuur waarmee het nieuws via internet en een buitenlandse satelliet wordt uitgezonden, is dankzij cloud servers ongrijpbaar voor de junta.

Oorlog aan alle burgers

Het leger past al decennia lang gruwelijke tactieken toe op de vele etnische minderheden, maar nu heeft het alle burgers de oorlog verklaard. Nu vijf nieuwsmedia formeel verboden zijn, zijn honderden journalisten de facto vogelvrij. Konden ze zich tot 8 maart nog herkenbaar tussen de demonstranten begeven - met de letters ‘press’ op de helm en een kogelvrij vest aan - nu verschuilen ze zich op onbekende adressen. Het is extra lastig om je als bekende televisie-presentator ongezien op straat te begeven. De corona-mondkapjes blijken een zegen.

Nepnieuws

En dat terwijl de betrouwbaarheid van het nieuws in tijden van opstand cruciaal is. Nepnieuws tiert welig, met name online, naar alle waarschijnlijkheid verspreid door de geheime dienst zelf. Zo ging vorige week op sociale media het gerucht dat Aung San Suu Kyi zou zijn vrijgelaten, met grote verwarring tot gevolg.

Bovendien gaat het internet elke nacht offline in Myanmar. Veel jonge Birmezen weten die ingreep handig te omzeilen met VPN’s (Virtual Private Network software). De DVB Facebookpagina heeft inmiddels meer dan 16 miljoen volgers. Ook groeit het aantal bijdragen van burgerjournalisten sterk: veel demonstranten filmen en fotograferen met een smartphone. Omdat elke demonstratie door zoveel telefoons wordt vastgelegd, zijn beelden vaak voldoende te verifiëren om als betrouwbaar nieuwsfeit te brengen.

Aye Chan Naing, DVB’s hoofdredacteur en huidige presentator vanuit Oslo, verklaart tegen persbureau AP: „We maken ons grote zorgen om onze reporters, maar met deze volksopstand is iedere burger journalist geworden. Het militaire regime kan onmogelijk de informatiestroom nog stoppen”.

Ole Chavannes is journalist en ondersteunt als freelancer de redactie van DVB in Myanmar.