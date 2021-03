Netbeheerder blijft op zoek naar miljarden

Natuurlijk was de recente stroomcrisis in Texas het gespreksonderwerp aan de koffietafel bij de nationale netbeheerder Tennet. Het uitvallen van het stroomnet in de Amerikaanse staat was een serieuze wake-upcall. „Je gaat dan toch kijken of wij dit soort risico’s ook hebben en dat gaat verder dan een gesprek aan de koffietafel. Texas leidt zeker ook tot technische analyses”, zegt financieel bestuurder Otto Jager van Tennet, dat in Nederland het hoogspanningsnet beheert.

De extreme kou leidde in Texas tot een stroomcrisis die dagen duurde en levens eiste. Jager: „Eerder zorgde enorme hitte in Californië al voor een langdurige storing. Je ziet dat de invloed van het weer toeneemt. Niet alleen omdat extreme temperaturen tot problemen leiden, maar ook omdat we in onze stroomproductie afhankelijker zijn van het weer. Je krijgt meer fluctuaties, meer extremen.

„Tien jaar geleden waren er vier handmatige ingrepen per jaar nodig, nu moeten we wel eenmaal per dag iets doen wat niet geprogrammeerd was. Bijvoorbeeld door een schakeling voorkomen dat een lijn overbelast raakt. Als ergens onverwachts mist opduikt, moeten wij handelen”.

Aan de cijfers over 2020 is de toenemende weersafhankelijkheid niet te zien. Het netwerk van Tennet was 99,9999 procent van de tijd beschikbaar, tegen 99,9998 in 2019. Het Arnhemse bedrijf meldde vrijdag een recordjaar te hebben beleefd. De omzet nam met 9 procent toe tot 4,5 miljard euro, het brutoresultaat steeg 6 procent tot 796 miljoen. De aandeelhouder, de Nederlandse staat, kan een envelop met 149 miljoen euro aan dividend verwachten.

„We zijn extra trots op deze records, omdat we die geboekt hebben ondanks alle problemen rond corona”, zegt bestuursvoorzitter Manon van Beek. „In twee jaar neemt ons personeelsbestand met een derde toe [tot 6.300 mensen eind 2021] en afgelopen jaar hebben we voor 3,4 miljard euro in het stroomnetwerk in Nederland en Duitsland geïnvesteerd.”

Dure voorzieningen

Juist die hoge investeringen voor de energietransitie verklaren de behoefte van Tennet aan meer financieel vermogen. Een windpark op zee wordt weliswaar zonder subsidie gebouwd, maar het aan land brengen van de stroom vraagt om dure voorzieningen. En omdat Tennet ook een groot deel van het Duitse netwerk beheert, zoekt de Nederlandse overheid sinds anderhalf jaar naar een manier om de risico’s te delen. Ruim 60 procent van de investeringen was bestemd voor het netwerk in Duitsland.

Vorige maand werd duidelijk dat die zoektocht nog lang niet is afgerond. Duitsland voelt niets voor de wens van Nederland om een belang te nemen in Tennet als geheel; het wil alleen geld steken in het Duitse deel. „Maar wij zijn ervoor dat Tennet vanwege de schaalvoordelen als één bedrijf kan blijven bestaan, en niet als twee landelijke netbeheerders”, zegt Jager. Dan is de toevoer van groene stroom vanuit de Noordzee ook beter te benutten.

Daarnaast is Jager beducht voor bestuurlijke problemen. „Je krijgt dan ook discussies die je niet wilt, denk aan KLM en Air France. Je kunt het bedrijf niet meer als één geheel aansturen.”

Duitsland wil via een aandeelhouderschap meer grip krijgen op de Duitse activiteiten. „Natuurlijk kan aandeelhouderschap voor extra betrokkenheid zorgen”, zegt Van Beek. „Maar kijk hoe het in de praktijk werkt. Die sturing door de overheid ís al zo groot. Alles wat wij doen, staat in het kader van het klimaatbeleid van Nederland en Duitsland. En door de toezichthouders is er ongelofelijk veel controle op onze efficiëntie, onze snelheid en onze kosten.”

Remmende factor

Doordat zojuist langetermijnkredieten zijn afgesloten, is het geen probleem dat er nu bij de besprekingen „een pas op de plaats” wordt gemaakt. Maar de komende jaren wordt telkens een investeringsniveau verwacht van tegen de 6 miljard euro.

Ondanks die inspanningen wordt het stroomnetwerk vaak genoemd als remmende factor in de energietransitie. Dat geldt voor de hoogspanningskabel van Tennet, maar ook voor de aansluitingen in de straat en op het platteland waarvoor netbeheerders als Stedin, Enexis en Liander verantwoordelijk zijn. „Stroomgebrek frustreert klimaatambitie”, kopte NRC eerder dit jaar. Voordat een plan van Tennet uitmondt in een mast of schakelstation, is al snel zes tot acht jaar verstreken, en soms wel tien. Alleen de laatste anderhalf of twee jaar daarvan wordt daadwerkelijk gebouwd.

Om een hoger tempo te bereiken, stelde Ed Nijpels, die de voortgang van het Klimaatakkoord bewaakt, onlangs voor een soort crisis- en herstelwet te maken die de aanlooptijd van stroominvesteringen bekort. „Dat lijkt me zeker een goed plan, met name als het gaat om vergunningen en om procedures bij de Raad van State”, zegt Jager. „Natuurlijk moet iedereen bezwaar kunnen maken, we leven in een dichtbevolkt land, maar dat zijn nu processen die jaren en jaren duren.”

Tennet vraagt al langer tevergeefs permissie om alvast te investeren voordat er een officieel verzoek voor een nieuwe aansluiting ligt. Wel is onlangs de capaciteit van Tennets netwerk aanzienlijk toegenomen omdat het minder reservecapaciteit hoeft aan te houden. In meer beeldende taal: de vluchtstrook mag vaker worden gebruikt.

Volgens Van Beek ligt de oplossing van het probleem niet alleen bij de overheid of bij Tennet. „De sleutel ligt ook bij de industrie die de helft van de energie verbruikt. Ook bedrijven moeten een langere horizon ontwikkelen.”

Als voorbeeld noemt zij een convenant waarbij bedrijven en netbeheerders in Groningen hebben afgesproken veel eerder aan tafel gaan zitten om een plan te maken. „Kijk alvast vooruit, ook al weet je nog niet precies hoe de verduurzaming eruit gaat zien. Welke opties kunnen het worden en wat kunnen wij als Tennet nu alvast doen? Je weet hoe lang uitbreiding van het netwerk vergt. En als een bedrijf nu nog geen plannen heeft voor het eind van dit decennium, dan kunnen wij daar ook niets mee.”