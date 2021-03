Myanmarezen verdienen steun bij hun verzet

Een nieuwe generatie die voorzichtig geproefd heeft aan iets dat op vrijheid ging lijken, krijg je niet zomaar weer op de knieën. Anderhalve maand na de militaire staatsgreep in Myanmar gaan de protesten ondanks steeds gewelddadiger ingrepen van het leger onverminderd door. De slogan ‘You messed with the wrong generation’ zou profetische waarde kunnen hebben als behalve het Westen ook landen in de regio steun voor het verzet uitspreken en het geweld ondubbelzinnig veroordelen. Dat China – eerder nog begripvol voor de „kabinetswissel” – vorige week een verklaring van de VN-Veiligheidsraad steunde waarin precies dat werd gedaan, is een niet mis te verstane geopolitieke stap die de legerleiding meer isoleert dan ze vermoedelijk zelf had kunnen voorzien.

De coup op 1 februari volgde op rustig verlopen verkiezingen in november waarbij het van oudsher machtige leger, de Tatmadaw, door de bevolking verder in de hoek was gedreven. Op grond van de door de generaals in 2008 opgestelde grondwet, heeft het leger recht op een kwart van de parlementszetels. Van de vrij verkiesbare plekken ging in november liefst 83 procent naar de Nationale Liga voor Democratie van regeringshoofd Aung San Suu Kyi. Haar immense populariteit werd ondanks alle constitutionele voorzorgsmaatregelen voor opperbevelhebber Min Aug Hlaing een kopzorg.

Aung San Suu Kyi is met honderden politieke medestanders gearresteerd en onder huisarrest geplaatst, media gingen dicht en telefoonlijnen zijn platgelegd: een militaire machtsovername uit het boekje zoals Myanmar (of Birma) ze eerder zag.

Maar coups uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De economische hervormingen, waarvan juist ook het leger zelf profiteerde, en de pogingen tot democratisering sinds 2011 hebben het land onomkeerbaar veranderd. Het geweld tegen de demonstranten doet vermoeden dat het leger het verzet heeft onderschat. Waarnemers vragen zich intussen af hoe doordacht deze staatsgreep is geweest. De junta heeft een dure lobbyist ingehuurd om het beeld te keren, maar de vraag blijft: wat is het plan?

Terwijl de ordepolitie aanvankelijk mild reageerde met waterkanon en rubber kogels, zijn volgens de VN in zes weken bij de protesten meer dan zeventig mensen doodgeschoten, onder wie veel tieners. Ook afgelopen weekend kwamen weer zeker 38 mensen om het leven. De dood van de 19-jarige Kyal Sin op 3 maart, de bloedigste dag tot dan toe, heeft terecht tot wereldwijde verontwaardiging geleid. ‘Everything will be OK’ stond op haar t-shirt toen ze in Mandalay een kogel in haar hoofd kreeg. Haar uitvaart, door duizenden mensen bezocht, gaf het protest een nieuwe impuls en dwong het leger in de verdediging.

China riep op tot „de-escalatie” en „dialoog”. En de EU en de VS kondigden, eerder al, sancties aan tegen de generaals en de bedrijven waarin ze belangen hebben. Die hebben in de eerste plaats morele waarde. De internationale sancties die werden ingesteld na de coup in 1988 raakten vooral de bevolking en leidden juist tot grotere armoede. Wat het leger wellicht eerder zal doordringen van zijn tanende machtspositie komt vanuit Myanmar zelf: niet alleen het onbevreesde straatprotest, maar ook de weigering van duizenden Myanmarezen om aan het werk te gaan. Dat treft de binnenlandse economie hard, niet het minst diezelfde bedrijven waaraan de generaals hun rijkdom ontlenen.

Tien jaar lang was Myanmar een iets vrijer land dan in de zeventig jaar daarvoor. Niet alles zal weer snel ‘OK’ zijn. Maar die winst laat de bevolking zich niet zomaar afpakken.

Update: het dodental in Myanmar tijdens het afgelopen weekend is in dit commentaar geactualiseerd (15/3).

