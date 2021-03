Massale protesten in Australië tegen seksisme en intimidatie

Tienduizenden Australiërs zijn maandag de straat op gegaan tegen seksisme, vrouwenhaat en intimidatie op de werkvloer. Onder de noemer ‘March 4 Justice’ liepen de demonstranten in marsen in Canberra, Sydney en Melbourne - er zijn bijeenkomsten in in totaal veertig steden, melden internationale persbureaus. Directe aanleiding voor de protesten zijn twee beschuldigingen van verkrachting door hooggeplaatste Australische functionarissen. Er is veel verontwaardiging over hun rol in die zaken.

De eerste betreft procureur-generaal Christian Porter, die ervan beschuldigd wordt als 17-jarige een meisje van een jaar jonger te hebben verkracht in 1988. Porter ontkent; de vrouw die hem beschuldigde is vorig jaar overleden. Ook is er een zaak waarin de minister van Defensie Linda Reynolds een rol speelt. Zij zou een werknemer, die in 2019 zegt te zijn verkracht door een collega in Reynolds’ kantoor, niet voldoende hebben gesteund. Dit slachtoffer, Brittany Higgins, bracht haar verhaal begin dit jaar zelf in de openbaarheid. Voor haar gevoel, zegt zij, werd zij voor de gedwongen keus gesteld tussen het melden van de beschuldiging bij de politie en haar verdere carrière binnen het ministerie.

Demonstranten in de hoofdstad Canberra, veelal in het zwart gekleed, zijn maandag naar het parlementsgebouw gekomen. Higgins was ook aanwezig bij dat protest en hield een toespraak: „Mijn zaak is een pijnlijke herinnering dat als zoiets kan gebeuren in het Parliament House, het vrouwen werkelijk overal kan overkomen.”

Deelnemers aan een protest in Sydney. Foto Steven Saphore/AFP Het protest tegen seksuele intimidatie, in Canberra, als onderdeel van de March 4 Justice rally’s in heel Australië. Foto Mick Tsikas/Reuters Vrouwen laten hun protestborden zien bij de mars in Sydney. Foto Jaimi Joy/Reuters

Onafhankelijk onderzoek in politiek

Op deze maandag valt ook de eerste zittingsdag van het parlement, sinds de beschuldiging aan het adres van procureur-generaal Porter naar buiten kwam. De in opspraak geraakte jurist gaf zelf vorige week een persconferentie waarin hij ontkende. Premier Scott Morrison heeft al laten weten niet in te gaan op de eis om Porter te laten aftreden. Hij ziet ook niets in een nationaal onafhankelijk onderzoek naar seksueel geweld binnen de Australische politiek. Volgens hem is het aan de politie om de twee recente zaken te onderzoeken. De Australische Labor-partij dringt wel aan op zo’n onderzoek, meldt The Guardian.

Zondag zei premier Morrison dat hij niet voor de demonstranten wilde verschijnen. Hij had voorgesteld de organisatoren te ontmoeten in zijn kantoor, maar die zagen dat niet zitten. „Wij zijn al naar de voordeur gekomen, nu moet de regering een stap maken en naar ons komen”, zo citeert persbureau AP organisator Janine Hendry.