Klaver en Kaag houden vast aan ‘presidentiële stijl’ Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) kunnen kiezers van elkaar afsnoepen, maar beide hielden beide vast aan hun rustige, ‘presidentiële’ stijl, zonder agressieve aanvallen op hun tegenstander. Beide lijsttrekkers spraken over ‘we’ en ‘wij’ en deden elkaar ‘voorstellen’. Daarbij leek Klaver het initiatief te hebben. Klaver over o.a. vliegveld Lelystad: „Als we goed samenwerken kunnen we er voor zorgen dat dat vliegveld er niet komt.” Kaag: „Samen optrekken ja, maar u moet wel meedoen.”

Klaver valt Kaag aan over klimaatambities Klaver wil met Kaag praten over klimaat en duurzame energie. Hij begint met een compliment: „Samen met D66 hebben we een heel ambitieus programma.” Om vervolgens te wijzen op twee kwesties waarvoor D66 als regeringspartij medeverantwoordelijk was. De kap van bomen in Ameliswaard en vliegveld Lelystad. Over dat laatste zegt Kaag. ,,Het is niet aan de orde.” Over het tweede is ze vager. Klaver wil weten: worden die bomen nu gekapt of niet? Kaag erkent dat ze het dossier niet goed genoeg kent. Ze verwijt Klaver dat hij haar probeert te pakken op een ‘deelonderwerp’. Ze wil naar het grotere plaatje kijken. Tuurlijk, zegt Klaver. Maar „dit is geen detail”.

Vooruitblik debat 3: Rutte vs Wilders Hebben Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD), die zo het derde debat gaan doen, elkaar nog iets te vertellen? De twee kennen elkaar al heel lang, waren ooit zelfs partijgenoten en hun discussies verlopen vaak volgens een vast stramien. Wilders verwijt Rutte de deur te hebben geopend voor massamigratie of een knieval te hebben gemaakt voor de Europese Unie en noemt hem een „slappeling". Rutte verwijt Wilders vervolgens gebrek aan leiderschap. „Het is een patroon bij u, u rent weg voor verantwoordelijkheid", zei de VVD-lijsttrekker vorige week ook tijdens het Pauwdebat tegen Wilders. Toch slaagde Rutte er tijdens dat debat in om Wilders even uit balans te brengen, door terloops te beginnen over PVV'er Dion Graus, de nummer dertien op de kieslijst. NRC publiceerde over een seksschandaal rondom het Kamerlid. Graus zou ook hebben gesjoemeld met zijn belastingaangifte en de verblijfskostenvergoeding van de Tweede Kamer. Hoewel Rutte alleen maar diens naam noemde, en verder niet verwees naar de affaires, reageerde Wilders als gestoken. Hij noemde het „een flauwe grap" om Graus te noemen. „Ik heb u geraakt geloof ik", reageerde Rutte. Bij WNL op Zondag ontkende Rutte later dat er een vooraf bedacht plan zat achter zijn pijnlijk uithaal: „Natuurlijk denk je na over dingen maar ik had niet de bedoeling om hem zo te raken." Wilders wil het vanavond hebben over migratie. Rutte wil praten over de economie en over het nationaal herstelplan dat er na de coronacrisis volgens hem moet gaan komen.

Kaag (D66): GroenLinks te negatief over bedrijven D66-lijsttrekker Sigrid Kaag begint over haar onderwerp: de kenniseconomie. „Dit zou een prioriteit moeten zijn, maar komt helemaal niet aan bod in deze hele verkiezingscampagne”. Terwijl er juist een grote investering in kennis en wetenschap nodig is volgens Kaag. Maar ze vindt dat haar debatpartner Jesse Klaver van GroenLinks te vaak alleen maar kritisch is over bedrijven en dat zij worden „worden weggezet in de taal, houding en investeringskeuzes van GroenLinks”. „Hij vergeet de 350.000 MKB-bedrijven die geweldig werk doen en de motor zijn van onze economie.” Klaver erkent dat GroenLinks kritisch is op multinationals en vindt dat dit nodig is vanwege het feit dat zij belasting ontduiken. Het debat over de kenniseconomie blijft verder wat tam: D66 en GroenLinks zijn het op veel punten eens, bijvoorbeeld dat er meer ‘groene handelafspraken’ moeten komen.

Ploumen en Hoekstra bedienen eigen achterban CDA-leider Hoekstra en PvdA-lijsttrekker Ploumen concurreren niet of nauwelijk om de kiezers. Daarom gebruikten de twee lijsttrekkers hun spreektijd voor het maken van punten die goed vallen bij hun eigen achterban. Ploumen noemde CDA-maatregelen, zoals de verkorting van de WW, „asociaal”. Hoekstra gebruikt de discussie met Ploumen om te onderstrepen dat hij – in tegenstelling tot de PvdA die lasten bij het bedrijfsleven legt – dat het CDA de partij is van midden- en kleinbedrijf.

Vooruitblik debat 2: Kaag vs Klaver Jesse Klaver (GroenLinks) neemt het vanavond op tegen Sigrid Kaag (D66). Klaver toonde zich in debatten tot nu toe vooral als De Verbinder: hij ging er zo min mogelijk met gestrekt been in en probeerde steeds weer een verbindende toon aan te slaan. Dat deed hij door bijvoorbeeld andere lijsttrekkers erop aan te spreken als ze elkaar wél verbaal aanvielen en het te benoemen als hij overeenkomsten in ideeën zag. Alleen in het Pauwdebat, waar Klaver het opnam tegen Hoekstra, was hij fel en wist hij de verschillen met het CDA duidelijk aan te wijzen. Buiten de debatten om is Klaver de afgelopen weken redelijk onzichtbaar geweest. Dat geldt niet voor zijn tegenstander in dit debat: D66-leider Sigrid Kaag. Waar Kaag haar lijsttrekkerschap nog wat wankel begon, in interviews leek ze haar eigen verkiezingsplan soms niet te kennen, lijkt ze nu zichtbaar plezier te hebben in de campagne en lukt het haar steeds beter haar ideeën over het voetlicht te brengen. Opvallend aan deze twee partijen is dat ze allebei dezelfde groepen willen aanspreken: jongeren die zich zorgen maken over klimaatverandering. Uit onderzoek van politicoloog Matthijs Rooduijn blijkt dat de achterbannen van GroenLinks en D66 ook op elkaar lijken: jong, hoogopgeleid, progressief en kosmopolitisch. Wie weet die groep vanavond het best te bereiken? Klaver wil het hebben over het klimaat, Kaag over de kenniseconomie.

Hoekstra en Ploumen blijven elkaar aanvallen De snoeiharde aanvallen gaan door, met betrekking tot het onderwerp waarover Hoekstra het wilde hebben: een sterke en eerlijke economie. Hoekstra zegt dat PvdA banen kapot wil maken. Ploumen zegt: het CDA is vooral aardig voor topmensen die met miljoenen bonus naar huis gaan, zoals die van Ahold. „U bent erg romantisch over de bakker op de hoek. Die is weggeconcurreerd door de multinationals.” Hoekstra heeft het over plannen „die linkser dan links” zijn. „Stop daarmee.” Gewone ondernemers zijn de sigaar, zegt hij. „Dit is niet fatsoenlijk.”

Ploumen (PvdA): waar is sociale gezicht CDA? Het begint hard tegen hard, het debat tussen Lilianne Ploumen (PvdA) en Wopke Hoekstra (CDA). Ploumen begint over haar thema ‘verdeeldheid en ongelijkheid’ en stelt dat de afgelopen jaren onder leiding van het CDA de ongelijkheid in Nederland is toegenomen. „Ik schrok toen ik het programma van het CDA las, ik ken het CDA van het sociale gezicht.” Ploumen zegt dat Hoekstra de WW wil bekorten en het minimumloon niet wil verhogen, dat noemt ze „onfatsoenlijk en asociaal”. Hoekstra kaatst de bal terug en begint over de volgens de CDA-leider asociale besluiten die de PvdA in het tweede kabinet-Rutte nam. „Alle studenten zitten met een lening op de bank vanwege de PvdA”, waarmee Hoekstra refereert aan invoering van het sociaal leenstelsel. Hij noemt ook het verdwijnen van de sociale werkplaatsen en het feit dat de PvdA de hypotheekrenteaftrek verder wil beperken. Markla94 Mark Lievisse Adriaanse De lange erfenis van Rutte-II die de PvdA maar blijft achtervolgen: na een kiezer bij Nieuwsuur noemt nu Hoekstra een rijtje maatregelen uit dat kabinet op die volgens hem de ongelijkheid vergrootten. #1vandaag 15 maart 2021 @ 17:26 Volgen Ploumen en Hoekstra streden in dit eerste debatje over of de PvdA of het CDA de meer sociale partij is. Ploumen (PvdA) noemt Hoekstra „het reservewiel van een rechtse coalitie” en denkt dat hij liever met de VVD doorregeert. Volgens Hoekstra blijft het CDA „fatsoenlijk in het midden”. Het blijft na afloop van dit debat de vraag hoeveel kiezers tussen CDA en PvdA twijfelen als het om sociaal beleid gaat.

Hoekstra noemt pauze met AstraZeneca ‘forse tegenvaller’ Presentator Pieter Jan Hagens begint met de actualiteit rond corona en vraagt wat de lijsttrekkers van het nieuws vinden dat er tijdelijk niet met AstraZeneca wordt gevaccinneerd. PVV-leider Wilders noemt dat besluit van het kabinet „terecht”, Wopke Hoekstra (CDA) spreekt van „een forse tegenvaller”. Hij vindt dat versoepelingen voorlopig niet aan de orde zijn, maar volgens Jesse Klaver van GroenLinks kan het hoger onderwijs ondanks de stijgende besmettingscijfers binnenkort veilig open. D66-lijsttrekker Sigrid Kaag hoopt dat de avondklok snel niet meer nodig is, maar kan nog niks garanderen. Versoepelen staat volgens VVD-lijsttrekker en demissionair premier Mark Rutte los van de tegenvaller rond het prikken met AstraZeneca.

Vooruitblik debat 1: Ploumen vs Hoekstra Wopke Hoekstra (CDA) mag zometeen in discussie met Lilianne Ploumen (PvdA). De twee lijken het een beetje op elkaar te hebben gemunt in deze verkiezingscampagne. Ploumen wijdt opvallend veel Twitterdraadjes aan de minister van Financiën, die tijdens verschillende debatten niet goed op de hoogte leek over de inhoud van zijn eigen verkiezingsprogramma. De strekking daarvan: Hoekstra vertelt niet de hele waarheid, zijn plannen om te bezuinigen op de WW en verpleeghuizen zijn asociaal en „hij wordt een beetje kribbig als je dat hardop zegt", aldus Ploumen. Zaterdag was er ook een aanvaring in het Debat van het Zuiden. Volgens Ploumen laat het CDA zich „gijzelen" door boeren en weigert het daardoor onder ogen te zien dat de volksgezondheid zwaar te lijden heeft onder de intensieve veehouderij in Brabant. Hoekstra regeerde met: „Het klinkt mooi en het is mooi ingestudeerd." Waarop Ploumen in woede ontstak: „Ingestudeerd? Ingestudeerd?!! Denkt u dat die mensen die naast die geitenboerderijen wonen hun zorgen instuderen?" Ploumen kreeg steun van Sigrid Kaag: „Ik denk dat iedereen zich voorbereid op deze debatten dus we gaan elkaar sowieso niet de maat nemen met beschuldigingen van ingestudeerde teksten." Ploumen wil het vanavond hebben over ongelijkheid. Hoekstra wil praten over een eerlijke en sterke economie na corona.