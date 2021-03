Kun je debatten niet beter loten?

Het leek de Champions League wel. Een loting waarbij twee journalisten live op Facebook namen van politici uit een bak met balletjes stonden te trekken. Achter hen stond een haag campagneleiders opgesteld, die ter plekke mochten controleren of de balletjes niet waren opgewarmd, om zo de loting te beïnvloeden. Alleen de PVV maakte, ietwat besmuikt, van die gelegenheid gebruik.

Bij de afgelopen drie verkiezingen – zowel de landelijke in 2017, de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 – werden zo de debatpartners door loting aan elkaar gekoppeld. Hoewel de uitvoering ietwat potsierlijk oogde was de gedachte erachter op zich goed te volgen. Volgens de NOS, toen, was de enige manier om de schijn van partijdigheid te voorkomen het omarmen van de volstrekte willekeur van een loterij. Bovendien: het almaar uitdijende Nederlandse meerpartijenstelsel stelt redacties voor steeds ingewikkelder keuzes. Wie geef je wanneer en hoelang het woord, als maar liefst 37 lijsttrekkers voor jouw microfoon staan te dringen?

Met dit recordaantal partijen in gedachten had je kunnen verwachten dat er dit jaar méér geloot zou worden dan ooit. Hoe kun je anders iedereen eerlijk aan bod laten komen? Zeker in een tijd waarin je al te volle studio’s wilt vermijden? Toch is de NOS er na evaluatie op teruggekomen.

„We wilden de journalistieke regie meer naar ons toe trekken, omdat er door loting onlogische combinaties konden ontstaan. De grootste regeringspartij tegen de kleinste, bijvoorbeeld”, vertelde een woordvoerder van de omroep toen ik ernaar vroeg. Het is de eeuwige vraag voor mediavorsers: hoeveel invloed hebben de keuzes van redacties en journalisten op de wereld die ze beschrijven? Hoe bepalend zijn ze bijvoorbeeld voor de uitslag van de verkiezingen?

Wat als de debatten tijdens deze campagne niet in oplopende volgorde zouden zijn gepland maar precies andersom?

Wat als de duo-debatten bij de NPO tijdens deze campagne niet in oplopende volgorde zouden zijn gepland – eerst de kleine partijen, dan de grote – maar precies andersom? Of, als de koppels zouden zijn geloot? De nu gevolgde logica leidde in deze programma’s namelijk tot drie keer tot een woordenwisseling tussen premier Rutte en ‘uitdager’ Wilders die al direct in het eerste debat sleets en overbodig aandeed. Die keuze is inderdaad minder ‘onlogisch’, maar is de keuze daardoor ook beter? Uiteindelijk heeft elke redactionele beslissing iets arbitrairs. Maak je tv voor kijkers of kiezers? Zijn je lezers vooral burgers of consumenten? Beschouw je jouw programma als een arena, een podium of een etalage? De antwoorden die je op dit soort vragen geeft zullen je keuzes bepalen. Of je dat nu wilt of niet.

Maar is dat nu erg? Het idee van een loting klinkt mooi, maar is in de praktijk ’dreaming of systems so perfect that no one will need to be good’, in de woorden van dichter T.S. Elliott. En bovendien: ik ben liever boos op een redactie die een flater slaat als op zo’n lullig balletje uit een bak die ons met een irrelevant debat opzadelt. Had een programma, een debat of een artikel ook anders gekund? Vast. Altijd. Maar het precieze antwoord blijft altijd een what if-scenario. Voer voor speculatie, hoogstens, voor het Commissariaat voor de Media op Twitter en in columns als deze. Maar gelukkig is journalistiek de Champions League niet.

Karel Smouter is chef Media bij NRC en zoekt wekelijks naar mediawijsheid in een tijd waarin bijna iedereen mediacriticus is.