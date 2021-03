Klas laaggeletterden kijkt naar speciaal NOS-journaal om politici begrijpen

„En nu een heel belangrijke vraag”, zegt Romana Fronczek, docent Nederlands voor laaggeletterden, tegen een groep van negen leerlingen in Teams. Ze houdt haar stempas voor de webcam. „Ga je volgende week stemmen?”

In Teams verschijnt een poll met de vraag en drie antwoordopties: Ja, nee, en weet ik nog niet. „En nou ben ik benieuwd”, zegt Fronczek. „Oké. 78 procent zegt wel te gaan stemmen en 22 procent niet. Dat vind ik heel jammer, maar dat is jouw keuze. En nul procent zegt ‘Weet ik nog niet’.”

In de les van vandaag laat Fronczek haar leerlingen kijken naar een uitzending over de verkiezingen van het NOS Weekjournaal. Dit is een speciaal journaal voor laaggeletterden, waarin de nieuwslezer eenvoudige taal gebruikt en moeilijke woorden uitlegt. Het is een experiment van NOS Lab en Stichting Lezen en Schrijven dat vooralsnog niet op tv te zien is. „Als publieke omroep hebben wij de taak om nieuws toegankelijk te maken voor iedereen", zegt José de Vries van NOS Lab.

Waar gaat het eigenlijk over?

De 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland zijn geen analfabeten, maar hebben grote moeite met lezen en schrijven. Zij hebben onder meer moeite met het volgen van het nieuws. Dat is extra lastig in verkiezingstijd. De meeste van Fronczeks leerlingen, zo’n veertig in totaal, willen gaan stemmen, maar ze begrijpen de politici niet zo goed. Leerling Morna Jaikarran (47): „Ze gebruiken moeilijke woorden en lange zinnen. Soms raak ik daarvan in paniek. Dan denk ik: waar gaat het eigenlijk over?”

In het NOS Weekjournaal behandelt nieuwslezer Astrid Kersseboom vandaag het RTL Verkiezingsdebat van 28 februari. Nadat ze heeft uitgelegd wat ‘debat’ betekent, gaat ze in op de stellingen in het debat en de standpunten van de lijsttrekkers. „Het ging er bijvoorbeeld over of rijke mensen en rijke bedrijven meer belasting moeten betalen. Lilian Marijnissen is de leider van de SP en zei er wat over.” Telkens als een fragment van het debat is getoond, vat Kersseboom in eenvoudige taal samen wat de politicus heeft gezegd. „Marijnissen wil dus dat rijkere mensen meer belasting gaan betalen zodat armere mensen meer geld overhouden.” Het journaal sluit af met een luchtiger onderwerp: de aanstaande verhuizing van prinses Alexia naar Wales.

Sigarenrook

De meeste leerlingen zeggen dat ze het interessant vonden. Eén leerling geeft in de poll aan dat hij geen enkel onderwerp in het journaal interessant vond. André Roos (58) lacht. Het schermpje op Teams waarin hij te zien is, staat blauw van de sigarenrook. „Leuk hè, André? Was jij dat?” zegt Fronczek. André Roos knikt. Fronczek lacht. „Ssst! Niet zeggen hè.”

In de poll ‘Welke onderwerpen waren nieuw voor jou?’ scoort ‘Verkiezingen: belasting betalen’ het hoogst (33 procent). ‘Verkiezingen: klimaat’ scoort het laagst (7 procent).

Bettie Hoogewerf (54) zegt dat ze weet op wie ze gaat stemmen en noemt meteen de partij. Fronczek raadt haar aan om de partij niet in de krant te laten zetten. „Met politiek moet je altijd voorzichtig zijn, Bettie.”

„Is politiek gevoelig, Romana?” vraagt Northon Waterfort (46).

„Politiek is altijd gevoelig. Er komen snel ruzies over als mensen het niet met elkaar eens zijn.”

Fronczek denkt dat haar leerlingen, mede dankzij de journaals, nu goed genoeg geïnformeerd zijn om een weloverwogen stemkeuze te maken. Maar politici kunnen zelf ook helpen. Zaterdag verscheen een filmpje van Stichting Lezen en Schrijven waarin ze politici oproept om de komende vier jaar óók eenvoudige taal te gebruiken. In het filmpje zegt een laaggeletterde: „Het is allemaal blablabla, en als je meer begrijpt van wat ze zeggen, ga je veel sneller naar het stembureau en kun je misschien ook veel doelgerichter op een partij stemmen.”