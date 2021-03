Huisartsen zien geen problemen met vaccin

Huisarts Niels Rossen heeft al 450 van zijn patiënten in het Noord-Limburgse Venray ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. „We hadden niet meer bijwerkingen dan normaal bij een vaccin. Hoofdpijn, enkele patiënten hadden koorts, een stijve arm. De gebruikelijke bijwerkingen.”

Het RIVM kondigde zondagavond aan vaccinaties met Astra-Zeneca twee weken stop te zetten, nadat in Noorwegen en Denemarken zes mensen trombose (stolselvorming) kregen én een verlaagd aantal bloedplaatjes na de vaccinatie. Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb liet maandag weten dat van de 350.000 mensen die hier met AstraZeneca zijn ingeënt, niemand deze combinatie van klachten heeft gemeld.

De inenting van 115.000 patiënten met AstraZeneca wordt nu tijdelijk uitgesteld. Het gaat om ernstig obese patiënten die extra risico lopen bij een Covid-19-infectie, om 63-jarigen en 64-jarigen, én om volwassenen met het syndroom van Down die thuis wonen. Allemaal worden zij bij de huisarts gevaccineerd. Sommige zorgmedewerkers stonden nu ook op de nominatie voor een AstraZeneca-vaccin, net als bewoners van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Soms vragen patiënten aan huisarts Rossen: „Dokter, wat is voor mij het beste vaccin?” Rossen: „Dan zeg ik: elk vaccin dat u wordt aangeboden. Neem het aan en wees blij.” Want er is volgens hem maar één uitweg uit deze crisis en dat is „zo snel mogelijk iedereen vaccineren”.

Weinig telefoontjes

Veel telefoontjes van bezorgde mensen hebben huisartsen naar aanleiding van het nieuws zondagavond nog niet gehad. In het Brabantse Best heeft huisarts Remon Hendriksen twee weken geleden 110 patiënten met het AstraZeneca-vaccin geprikt. Ook zijn patiënten hebben geen bijzondere bijwerkingen gemeld.

De huisartsen in het zuiden van Nederland lopen wat betreft vaccinaties voor op het noorden. In Noord-Brabant en Limburg mochten ze als eerste bestellen. In Oostzaan in Noord-Holland bijvoorbeeld, waar huisarts Derk Runhaar werkt, „mochten we nog niks bestellen voor de obese patiënten of de zestigers”. Daardoor merkt zijn praktijk de gevolgen van het plotse uitstel van AstraZeneca nu niet echt. Alleen zijn assistentes, die via de GGD zouden worden gevaccineerd, moeten nu langer wachten.

Huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk in Zuid-Holland heeft ook nog niemand gevaccineerd. Zijn patiënten en hijzelf wachten er met smart op, vertelt hij. „Ik krijg er veel telefoontjes over. Ik zeg dan: ‘De vertraging zit niet bij ons; wij hebben gewoon nog niet mogen bestellen. Dat willen we wel!’ Vooral patiënten met een heel lage weerstand, zoals kankerpatiënten die thuis wonen, willen we zo snel mogelijk inenten.”

Bruijn vindt het onzin dat het vaccineren is stopgezet wegens „nog geen tien gevallen van trombose en verlaagde bloedplaatjes op meer dan tien miljoen vaccinaties. Dat is niets! Beleidsmakers mijden nu risico’s voor zichzelf.” Hij verwacht dat er meer mensen zullen „sterven aan de longembolieën veroorzaakt door Covid-19 door dat uitstel, dan die er worden gered”.

‘Ik wil het vaccin nog steeds - en dan op vakantie’ Gert Hengelaar (64) werkte als business controller in de zorg en is nu met pensioen. Hij zou aanstaande zaterdag gevaccineerd worden. „Toen ik het nieuws over AstraZeneca zag, heb ik het direct in de familie-app gezet: ‘Gaat het door, of kan ik iets anders gaan doen dit weekend?’ Afgelopen donderdag kregen mijn vrouw en ik een uitnodiging om te worden gevaccineerd. We konden direct een afspraak maken. Ik heb begrip voor het stopzetten van de vaccinaties maar ik ben ook verrast. Mijn schoondochter, die in de zorg werkt, is vorige week gevaccineerd. Moet zij nu bang worden? Op Twitter schreef iemand dat er over twee weken mensen op de IC liggen die vandaag eigenlijk ingeënt hadden moeten worden. Een terecht punt. Welk risico neemt minister De Jonge? Het AstraZeneca-vaccin wil ik nog steeds. En van de zomer op vakantie.”

‘Ik dacht eerst: wat heb ik nou in mijn lijf zitten?’ Mieke Smits (51), zzp’er in de thuiszorg, heeft woensdag haar eerste inenting met het AstraZeneca-vaccin gehad. Haar tweede staat gepland voor mei. „Ik was heel blij toen ik woensdag eindelijk gevaccineerd werd. Maar toen ik donderdag las over de mogelijke, gevaarlijke bijwerkingen van het vaccin, dacht ik: jeetje, wat heb ik nou weer in mijn lijf zitten? Inmiddels ben ik er nuchter onder. Er zijn maar een paar meldingen van trombose na het vaccin, terwijl er miljoenen mensen zijn ingeënt. Ik denk dat de commotie snel zal overwaaien. Ik ben wel bang dat er straks niet meer genoeg draagvlak is voor het AstraZeneca-vaccin. Dat zou misschien betekenen dat ik mijn tweede prik niet krijg. Ik woon alleen en mijn wereld is nu echt heel klein. In een online vergadering had iemand het laatst over ‘ergens een hapje eten’. Ik zei: ‘Huh, ergens een hapje eten? Dat ken ik niet.’”