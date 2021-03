Historische nederlaag CDU legt sluimerende identiteitscrisis bloot

Een zware slag in het hart van de Union, zo noemde CSU-voorzitter en Beiers minister-president Markus Söder maandagochtend de dubbele verkiezingsnederlaag van de CDU. Voor de CDU is het Duitse ‘Superwahljahr’ – met verkiezingen in zeven van de zestien deelstaten, en landelijke verkiezingen in september – uiterst slecht begonnen. Bij zowel de verkiezingen in Baden-Württemberg als die in Rijnland-Palts leverde de CDU in. In beide deelstaten was markeerde het resultaat voor de CDU een historisch dieptepunt.

In Baden-Württemberg, waar de CDU tot 2011 bijna zestig jaar onafgebroken aan de macht was, kon zittend minister-president Winfried Kretschmann van de Groenen zijn mandaat verlengen met een comfortabele marge. De Groenen kregen 33 procent van de stemmen. Kretschmann is, dankzij zijn conservatieve koers, ook geliefd onder voormalige CDU-stemmers. En CDU-lijsttrekker Susanne Eisenmann wist ook binnen haar eigen partij niet te overtuigen; volgens een peiling zag tweederde van de CDU-leden in Baden-Württemberg liever Kretschmann als minister-president dan Eisenmann.

Corruptieaffaires

In Rijnland-Palts blijft eveneens zittend minister-president Malu Drayer (SPD) aan de macht, met 36 procent van de stemmen. Dreyer profileerde zich de afgelopen maanden met heldere coronapolitiek, en de campagne van de CDU-kandidaat, Christian Baldauf, kwam nauwelijks op stoom.

Naast de moeizame, door de pandemie beheerste campagne en twee lijsttrekkers die zich niet wisten te onderscheiden, werd de CDU de laatste weken geplaagd door corruptieaffaires. Twee parlementariërs uit de Bondsdagfractie CDU/CSU gaven hun zetel op omdat zij in ruil voor een paar ton zouden hebben gelobbyd voor mondkapjesproducenten. Een derde parlementariër trad terug omdat hij geld uit Azerbeidzjan zou hebben aangenomen.

Bovendien groeit de onvrede over het crisisbeleid van de regering – en daarvoor wordt met name de CDU verantwoordelijk gehouden. Gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) schuttert. Het vaccinatieprogramma komt te langzaam op gang, en sneltests, die versoepelingen mogelijk zouden maken, zijn niet voorradig. Minister van Economie Peter Altmaier, eveneens CDU, staat onder druk omdat de steun aan bedrijven die worden getroffen door corona niet of bij de verkeerden aankomt.

Identiteitscrisis

De aftrap van het ‘Superwahljahr’ legt een sluimerende identiteitscrisis bij de CDU bloot. Merkel, die voor veel kiezers de CDU belichaamde, zwaait in september af. Na de milde eerste coronagolf in Duitsland, en grote instemming met de coronapolitiek van Merkel, Jens Spahn en de CDU in het algemeen, neemt dat enthousiasme sinds begin dit jaar stug af. Bovenop het hortende crisisbeleid komen nu de corruptieaffaires en een dubbele verkiezingsnederlaag – en het wordt onduidelijk waar de partij bij de landelijke verkiezingen in september nog wel op kan bogen.

Leiderschapsstrijd

In januari werd de nieuwe CDU-voorzitter Armin Laschet gekozen, ook al toonde de partij zich verdeeld over de koers en verkoos een groot deel Laschets neoconservatieve concurrent Friedrich Merz. Laschet zal de komende weken met CSU-voorzitter Markus Söder moeten uitmaken wie van hen beiden als kanselier-kandidaat aantreedt. Met de nederlagen in Baden-Württemberg en in Rijnland-Palts zijn Laschets kansen geslonken. Wie van de twee het ook wordt: het zal de CDU niet komen aanwaaien in september.

