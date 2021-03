Het Jeugdjournaal bevestigde de dood van de stelling

U mag één keer raden (het was Mark Rutte) wie zondag vals speelde in de quiz van de verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal. Rutte won wel, in harmonieuze samenwerking met SP-leider Lilian Marijnissen. Dat kan nog wat worden, na 17 maart.

Voor de thuiskijkende kinderen had het Jeugdjournaal een bingokaart gemaakt. Ze konden er woorden op aanstrepen die in het debat voorkwamen, zoals Rapport, Garnaal, Kabinet, Bingo, Fietsslot, Quiz, Zenuwachtig en Klimaat. Goed bedacht; in het verlengde daarvan zou ik wel een algemene bingokaart willen – en dan in de eerste plaats voor wat er niet wordt uitgesproken maar wel gebeurt.

Zoals bepaalde zaken die bij het Jeugdjournaal in een wat vrolijker papiertje worden verpakt: zo was Geert Wilders tegen islamitische scholen omdat hij islamitische kinderen onder meer „Nederlandse vrienden” gunde. (Op mijn denkbeeldige bingokaart vulde ik ‘rookgordijn’ in.)

Het was maar goed dat Kees van der Staaij ontbrak op het kinderfeestje van de democratie. Bij een vraag over een Rhenense babypanda (heeft die Nederlandse pandavrienden?) verscheen een foto die expliciet genoeg was om alle SGP-kinderen van Nederland een levenslange Jeugdjournaalban op te leggen. (‘Pandacopulatiekiekje’ op de bingokaart.)

De uitzending van het Jeugdjournaal bevestigde iets wat zich al eerder aftekende: de dood van de stelling. Lijsttrekkers schurken naar elkaar toe als hun een opvatting wordt voorgehouden en pas bij doorvragen komen de verschillen aan de oppervlakte. Bij het Jeugdjournaal maakte Marijnissen gebruik van dat mechanisme door als enige een spandoek ‘tegen’ omhoog te houden bij de bewering dat economie net zo belangrijk is als het klimaat. Jesse Klaver (‘voor’) moest razendsnel inbreken om te zeggen hoe de klimaatverhoudingen volgens hem lagen. (‘Noodreparatie’ op de bingokaart.)

Het kinderprogramma was aanmerkelijk minder kinderachtig dan veel van de grotemensenuitzendingen van de afgelopen weken. De hoofdonderwerpen waren onderwijs en klimaat. Logisch voor een jeugdprogramma, dacht ik, al leidt die logica razendsnel naar de conclusie dat de belangrijkste onderwerpen voor de kinderen van een land misschien hoe dan ook het meeste gewicht in de schaal zouden moeten leggen. (‘Open deur’ op de denkbeeldige bingokaart.)

Dat eigenlijk de hele campagne om het klimaat had moeten draaien, had Freek de Jonge zaterdagavond al geconcludeerd in De loterij (VPRO). De Jonges traditionele verkiezingsconference is door de programmeurs inmiddels op enkele dagen afstand van de stembusgang geplaatst, alsof de NPO vreesde dat het radicalisme van de oude komiek de kiezer te veel zou beïnvloeden. (‘Linksheidsverwijtangst’ op de denkbeeldige bingokaart.)

Intussen had De Jonge veel werk gemaakt van zijn voorstelling, waarin hij op creatieve wijze het gemis van het publiek probeerde te compenseren, onder meer door de introductie van de denkbeeldige talkshow Bij Mij, waarin hij uitsluitend zelf aan het woord was. (‘Prediker 1:2,3’ op de bingokaart.)

Ook haalde hij herinneringen op aan de Watersnoodramp (‘zeespiegelstijging’ op de bingokaart) en weidde hij uit over het verbod op gezelligheid in het gezin waarin hij opgroeide. Hij eindigde met een jong meisje bij de kist van zijn moeder, die was gestorven van de schrik toen haar zoon wegens corona ineens weer op bezoek kwam. Alleen al om de verkiezingsconferences van De Jonge is het te hopen dat het volgende kabinet sneller valt dan het huidige. (‘Weemoed’ op de denkbeeldige bingokaart.)