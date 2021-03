Vrijdag bestelde ik met de zus en neven (15 en 12) pizza en twee uur later staarden we nog steeds hongerig naar de voordeur. Verdrietig belde ik het restaurant en zette mijn telefoon op de speaker zodat iedereen zijn gevoelens kon delen. „Het spijt ons verschrikkelijk”, zei de dame die ik aan de lijn kreeg. „U heeft groot gelijk, we snappen dat u wil eten en dat u boos bent.” Ik voelde me na zoveel begrip alweer stukken beter, maar de neven begonnen rood aan te lopen.

„Het was hier even enorm druk waardoor het niet goed ging”, vervolgde de dame, „we zullen het in de toekomst veel beter doen, jullie zijn zulke trouwe klanten.”

En toen brulde de neef dat al dat geslijm onze bloedsuikerspiegel echt niet de plus in hielp. Hij hing op en brieste zo hard dat hij met elke ademteug een halve meter leek te groeien.

„Rustig maar”, zei de zus, „ze was ons gewoon een beetje aan het ‘beruttelen’”.

„Beruttelen?”, siste hij.

„Dat is betuttelen maar dan op zijn Ruttens. Het is een gespreksstrategie. Bij een fout de ander meteen gelijk geven, complimenteren en beterschap beloven. Iemands woede omzwachtelen met empathie en dan weer gewoon lekker verder gaan op de oude voet.”

„Het werkt wel zeg”, mokte de jongste, „want ik geloofde die mevrouw bijna. Ik had zelfs een beetje medelijden met haar”.

„Dan werd je effectief berutteld”, glimlachte de zus. „Grappig hè. Het retorische equivalent van een mistbank.”

„Echt een leuk inzicht”, zei ik.

Alle leuke inzichten ten spijt was er drie kwartier later nog steeds geen pizza.

We hadden om de honger te stillen inmiddels twee potten gebakken uitjes naar binnen gewerkt en zetten de tv aan waar het net de beurt van Rutte was om te worden gekaasschaafd door Nieuwsuur. Elke aanval pareerde hij met de vereiste dosis boetvaardigheid, ieder vervelend feitje onderkende hij direct, zijn humeur bleef ongedeukt. Toen een gedupeerde ondernemer aan het woord was, lachte Rutte, waarop de man woedend uitviel en zei dat er helemaal niets te lachen viel.

„Ik lachte niet”, zei Rutte, die net nog lachte.

„Wat was het dan gast, een tetanusaanval?”, siste de oudste.

„Hij weigert gewoon inhoudelijk te worden”, zei de zus. „Hij biedt geen oplossing, maar een glimlach. Je voelt je op de korte termijn goed, terwijl er op de lange termijn niets wordt aangepakt. Het is net zoiets als dat er op je tapijt opeens een haring ligt en je besluit hem niet op te ruimen. Gewoon de andere kant opkijken en denken, wat goed van mij zeg, dat ik die haring mijn dag niet laat verpesten.”

Beruttelen avant la lettre! En zo rot die haring door.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.