Goedgehumeurd de depressie wegwuiven

Verkiezingstijd zou een tijd van optimisme moeten zijn, van hoop en plannen en tralala daar komt de toekomst lachend aangehold. Maar om een of andere reden wil die stemming niet zo erg komen. Beter om daar verder niet te diep op in te gaan, niemand heeft behoefte aan een uiteenzetting over alles wat zo deprimerend is (de platliggende cultuursector, de kleine bibliotheken die sluiten, de gemeenten die de jeugdzorg – wat zeg ik nou? dit wil niemand).

Laatst las ik in Trouw over een medewerker van een dierenambulance, die vertelde over een bever met longontsteking die een poosje in het dierenziekenhuis had gelegen en nu weer teruggezet was. Hij liep, zo vertelde deze Gerrit de Boom, „het hele lichaam lekker schuddend”, terug naar het water. Ik lachte verrukt boven de krant en was jaloers op De Boom dat hij dat had gezien.

Een inspirerend voorbeeld. Er zijn er wel meer natuurlijk. Moet je musici soms horen praten – alsof er niets ter wereld belangrijker is dan hoe ze die paar noten spelen. „Dat zou net iets sneller kunnen”, „Is het niet beter als je niet tada daaam doet maar tadadám?” Ze lijken te leven in een wereld waarin wat ze doen volop betekenis heeft, geen twijfel aan, en waarin ze ook zélf greep hebben op het resultaat.

Of, ook een groep die tot jaloezie én een goed humeur inspireert: wetenschappelijk onderzoekers. Mensen die iets bedenken, hoe je zonne- en windenergie kunt reguleren bijvoorbeeld, of hoe je een vaccin kunt maken zonder eerst de ziekte in te spuiten – geweldig. Daar heersen altijd optimisme en aandacht voor details. Dat zijn misschien precies de twee dingen waar je zo’n goed humeur van krijgt.

Ik hoorde laatst de schrijver K. Schippers in een podcast zeggen dat hij altijd bezield werd door een „onstuitbare nieuwsgierigheid naar het meest voor de hand liggende”. Juist! Zo moet het!

Als je het kunt. De helden die zich weten te verbazen over een elastiekje, over het stille leven van voegwoorden, over de vormen van letters als je even vergeet wat ze betekenen, die hebben het geluk van een originele geest – al zit niemand de hele dag voor zichzelf gezellig origineel te wezen, dat weet ik ook wel.

En trouwens; moeten we de problemen in de wereld dan maar vergeten omdat we te druk zijn met de onmogelijke noten van Beethovens ‘Grosse Fuge’ of weer eens zachtjes voor ons uit mompelen „Als dit Ierland was, zou ik beter kijken”? Nee natuurlijk, of ja, misschien toch wel. Althans tijdelijk. Het is redelijk zinloos om almaar gedeprimeerd rond te lopen omdat de stikstofproblematiek nog niet is opgelost, of omdat een varkensboer zegt dat hij wel zoveel vlees moet exporteren omdat we in Nederland lang niet het hele varken eten en dat dus een groot deel van zijn vlees naar China moet. Oh ja? Wat wordt hier dan niet gegeten behalve de snuiten en de oren? Wat zit er dán in die frikandellen? In het gehakt, in de zevenduizend snacks of in de nasi? Maar zo komen we er niet. Minder varkens, alles opeten, verdiep je eens in de bloedworst – dat is de betere weg.

Of kijk eens naar een biggetje, naar het bewegen van dat snuitje, naar de aandacht die het moedervarken heeft voor al die kleine leventjes die straks ook zulke grote spekdragers worden, varkens hebben iets zeer aandoenlijks. En ze zijn intelligent en bepaald niet geschikt om opgesloten te worden in lege stallen. Laat ze toch leven! Maar ze bestaan alleen bij gratie van hun karbonades.

Ha, gelukkig, we hebben weer een deprimerende gedachte gevonden.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC.