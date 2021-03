Frenna verstrengelt zijn Ghanese wortels met internationale ambities

Met zijn groep SFB scoorde hij zowel clubhits als trapbangers, waarbij online gesmeekt wordt om een vervolg. De veelzijdigheid van de Haagse artiest is zijn unique selling point. Hij maakt net zo makkelijk een track waarin zijn Ghanese wortels een geluid krijgen, als donkere trapbangers waarvoor hij geïnspireerd wordt door de generatie die het afgelopen decennium vanuit het zuiden van Amerika het geluid van hiphop bepaalde.

In 2013 brak SFB (Strictly Family Business) onverwacht door met een viral video, waarin de jongens aan het rappen waren. Eind 2016 kwamen ze in het nieuws omdat ze werden aangehouden in Suriname vanwege seks met een minderjarig meisje. Frenna zat zijn gevangenisstraf in voorarrest uit. De rapper, geboren als Francis Junior Edusei, is inmiddels boven de groep uitgestegen, met de muziek die hij op eigen titel uitbrengt. In 2019 was hij de meest gestreamde artiest van Nederland. Vorig jaar passeerde de teller de grens van één miljard luisterbeurten.

Lees ook: Op blogs was het SFB-filmpje al twee jaar bekend

Met Highest onderstreept Frenna zijn internationale allure; van de titel tot aan het artwork waarop hij poseert met een adelaar op zijn hand. Frenna kijkt verder dan de Nederlandse muziekscene en groeit ermee uit tot een artiest die klaar is voor grote internationale stappen. De tracklist, met dertien van de zestien songtitels in het Engels en gastbijdragen van Yemi Alade en NSG, dragen daaraan bij.

Op vorig werk kon hij nog wel eens zijn pijn laten horen, maar Highest is vooral een viering van zijn succes. „Lachend naar de bank, maar ik ben niet met die money talks”, rapt hij ingetogen in ‘See Me Ball’. Dat statement kan overigens met een korreltje zout worden genomen. „Ik splash meer dan een jetski”, zingt hij in zijn kenmerkende stijl, al in het tweede nummer. Splashen is synoniem voor geld uitgeven in een razend tempo.

Lees ook: Niet te hard meezingen? Hier is dat verzoek echt kansloos

Meest persoonlijk

Zo pocht Frenna terwijl hij Nederlands vermengt met steeds meer Engelse zinnen. Toch is het niet alleen opschepperij. Met collega-rapper Kevin neemt hij de tijd om de romanticus uit te hangen, maar het meest persoonlijk is de ode aan zijn dochter Nairobi en haar moeder. „Ook al ben ik diep on the road, kom ik terug, hou je close/ ik beloof, ik ben altijd daar, en baby ook jouw madre/ Ze is mijn strijder, mijn shawty, beloof je, ze is altijd daar.”

De lange nachten in de studio betalen zich uit in zijn meest triomfantelijke werk tot nu toe. R&B-grooves, afro-invloeden en een hele hoop gasten van overzee komen voorbij. In ‘YRN 4Life’ wordt een salsaritme uitgevoerd met diepe 808-bassen. Alles klinkt dik uitgeproduceerd; de pompende sound lijkt gemaakt om voluit te gaan als de clubs en festivals weer hun deuren openen. De dikke beats worden voorzien van zomers snaargetokkel en vrolijke koperblazers, maar veel vaker is Frenna zelf de melodie. Met een swingende cadans en Nederlandse en vooral veel Engelse zinnen vol straattaal vult hij de zonnige ritmes in.

De drums, de melodieën en zijn taalgebruik verraden zowel zijn Afrikaanse roots als zijn internationale ambities. Frenna zet een stap richting de wereld, nu is het tijd voor de wereld om hem tegemoet te komen.