FBI: dader explosie Nashville geloofde in complottheorieën, geen terrorisme

De man die zich eind vorig jaar opblies in zijn camper in de Amerikaanse stad Nashville had last van paranoia en geloofde in complottheorieën, meldt de FBI maandag. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van terrorisme. De federale politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de 63-jarige Anthony Warner politieke motieven had voor zijn daad.

Warner heeft voor en tijdens de explosie alleen gehandeld, zegt de FBI. Hij wilde een einde maken aan zijn eigen leven en werd daarbij geleid door waanbeelden en „excentrieke complottheorieën”. De FBI meldt niet welke theorieën Warner geloofde. Hij zou in de maanden die voorafgingen aan de explosie belangrijke mensen in zijn omgeving zijn kwijtgeraakt en last hebben gehad van verslechterde persoonlijke relaties. De FBI denkt dat Warner de locatie en de timing van de explosie zo had getimed dat de bom wel impact zou hebben, maar er geen sprake zou zijn van onnodig letsel.

Op 25 december parkeerde Warner zijn voertuig in de vroege ochtend in het centrum van Nashville, de hoofdstad van de staat Tennessee. Vijftien minuten voor de bom afging, klonk er vanuit de camper een bandje waarop de explosie werd aangekondigd. Door de ontploffing raakten drie mensen gewond en meerdere gebouwen beschadigd. De FBI kreeg 2.500 tips en heeft voor het onderzoek gesproken met 250 mensen.

Volgens The New York Times en persbureau AP geloofde Warner heilig in de complottheorie dat buitenaardse hagedismensen in ondergrondse tunnels leven. Zij zouden het leven op aarde beheersen en zich vermommen als mens. Het is een theorie die in de jaren negentig is bedacht door de Britse complotdenker David Icke. Hij beschuldigde onder anderen koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk ervan een hagedismens te zijn, net als de Amerikaanse oud-presidenten Bill Clinton en George Bush.