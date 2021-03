EU zet juridische stap tegen VK om ‘schenden uittredingsakkoord’

De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen het Verenigd Koninkrijk om het schenden van afspraken uit het uittredingsakkoord. In een brief aan de Britse minister voor EU-zaken David Frost liet Eurocommissaris Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor de verhouding met het VK, deze maandag weten een inbreukprocedure tegen het VK te beginnen.

Onverwacht komt de stap al niet meer: lidstaten werden het vorige week al eens over de noodzaak naar de rechter te stappen. Ook zijn de juridische gevolgen voorlopig beperkt: inbreukprocedures kunnen lang duren en als het moment van eventuele sancties komt kunnen de verhoudingen inmiddels heel anders liggen. Niettemin betekent de procedure een nieuwe escalatie in de toch al stevig verzuurde verhouding tussen de EU en het VK en toont ze hoezeer sprake is van een diepe vertrouwensbreuk.

Het dispuut draait om afspraken die in oktober 2019 werden gemaakt bij het vertrek van de Britten uit de EU. Beide partijen waren het erover eens dat een ‘harde’ grens op het Ierse eiland tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek voorkomen moest worden. Afgesproken werd daarom dat Noord-Ierland sommige regels van de Europese interne markt blijft volgen, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheids- en milieueisen. Daarmee werden de grenscontroles verplaatst naar het handelsverkeer binnen het Verenigd Koninkrijk zelf – tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Die controles hadden eigenlijk al na het aflopen van de zogeheten ‘transitieperiode’ moeten plaatsvinden, maar op verzoek van het VK spraken beide partijen afgelopen december af een extra ‘overgangsperiode’ in te stellen, tot 1 april van dit jaar. Begin maart liet de Britse regering vervolgens weten die periode eenzijdig te verlengen tot oktober. Het leidde tot grote verbolgenheid aan EU-zijde, Šefčovič sprak van een „zeer negatieve verrassing”.

Goede Vrijdagakkoord

De gemaakte afspraken zijn „de enige manier om het Goede Vrijdagakkoord te beschermen en vrede en stabiliteit te bewaren”, aldus Šefčovič maandag in een verklaring, verwijzend naar de broze vredesafspraken op het Ierse eiland. „Unilaterale besluiten en schendingen van het internationaal recht door het VK ondermijnen het vertrouwen tussen ons.”

Nu volgt daarom een formele procedure, die uiteindelijk bij het Europees Hof van Justitie kan eindigen. Tegelijkertijd stuurde Šefčovič ook een ‘politieke’ brief aan Frost, met het verzoek de eenzijdige verlenging terug te trekken en met Brussel in gesprek te treden en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Brussel wil graag blijven uitstralen zelf van goede wil te zijn: zelfs tot een verlenging van de ‘overgangsperiode’ zou men volgens een EU-ambtenaar best bereid zijn, als dat in goed overleg gebeurt. Maar tegelijk groeit het ongemak over de steeds grotere vertrouwenscrisis met Londen. Niet voor niets wijst de Commissie er fijntjes op dat het voor de tweede keer in zes maanden is dat het VK internationaal recht schendt – eerder deed ze dat al met een controversieel wetsvoorstel vorig najaar, ook over de afspraken rond de Ierse grens.

„Het VK zegt wel dat ze de afspraken uiteindelijk willen implementeren, maar tot nu toe blijkt dat nergens uit”, vatte een EU-ambtenaar het maandag samen. Daarmee is de ruzie over de precieze ingangsdatum van de voedselcontroles meer dan een kleine nawee van de Brexit-onderhandelingen. In Brussel groeit de vrees dat men moet uitgaan van een 'nieuw normaal’ – met voortdurende animositeit met Londen.