‘Er zat eindelijk een beetje groei in mijn werk’

in

‘Het lijkt wel alsof steeds meer mensen door al dat thuiszitten muziek zijn gaan maken. In de winkel hebben we het namelijk drukker dan voorheen gedacht. Normaal gesproken maak ik muziek en draai ik in clubs, maar sinds corona komen mijn inkomsten alleen nog van mijn baan als verkoopmedewerker voor een online dj-shop. Ik had die baan ook al voordat het virus naar Nederland kwam, en gelukkig bleef de verkoop van dj-spullen en studioapparatuur dus gewoon doorlopen.

„Wat fijn is, is dat ik voor mijn werk gewoon naar de winkel in Haarlem kan gaan. Ik moet toch weten welke voorraden in het magazijn liggen. Ik ben dan de hele dag aan het mailen en bellen met klanten, om bestellingen aan te nemen of om advies te geven.

„Ik ben sinds mijn achttiende serieus bezig met muziek maken, als artiest en voor andere artiesten, maar ook om in clubs te draaien. Soms maakte ik wat voor commercials. Er zat eindelijk een beetje groei in m’n werk en ik had mijn netwerk een beetje uitgebreid, en toen kwam corona. Eigenlijk was ik nog niet op het punt beland dat ik tevreden was met m’n zaak. Hoewel het werk lang stilligt, heb ik nog geen carrièreswitch overwogen. Met al dat thuiszitten is het juist makkelijker om veel muziek te produceren. Wel maak ik af en toe grafische ontwerpen, voor de sociale media van vrienden bijvoorbeeld. Daar verdien ik nu niks mee, maar als dat loopt, wil ik er wel wat voor gaan vragen.”

uit

’In september had ik corona en zat ik tien dagen in quarantaine. Het viel mee hoor: ik had alleen wat verhoging en hoofdpijn. Ik heb vanuit mijn kamer – ik woon met twee huisgenoten in Amsterdam – gewoon kunnen werken. En naderhand heb ik er ook weinig van gemerkt, ik ben niet meer vermoeid of zo. Ik zit op voetbal en dat lag natuurlijk lange tijd stil, dus ik merk wel aan m’n lichaam dat het allemaal wat minder strak is. Ik heb thuis van die body work-outs geprobeerd te volgen, maar daar heb ik de motivatie niet voor, ik ben toch meer van de teamsport. Gelukkig mogen we met het voetbalteam nu weer trainen, dat is heel fijn.

„Wat betreft boodschappen let ik niet echt op wat iets kost. Ik ga gewoon naar de supermarkt die het meest voor de hand ligt, en ik bekijk niet vooraf de aanbiedingen. Wel probeer ik de laatste tijd wat gezonder te eten en ik kook sinds kort vaker met mijn huisgenoten, dus dat scheelt wel zo’n 50 euro per maand.

„Voor corona ging ik met m’n voetbalteam minstens een keer per week naar de kroeg. Dat kostte me zo 150 euro per maand, maar die kostenpost heb ik nu natuurlijk niet. Ik probeer wel elk weekend met vrienden af te spreken, bij iemand thuis of door de stad wandelen met een biertje. Dan gaan we van huis naar huis, dat is wel zo gezellig.”

Netto-inkomen: gemiddeld 1.500 euro Vaste lasten: wonen (650 euro), mobiele telefoon (25 euro), verzekeringen (109 euro), boodschappen (350 euro), abonnementen (30 euro), contributie voetbalclub (19 euro), kleding (50 tot 100 euro), cosmetica en kapper (30 euro) Sparen: tot 300 euro per maand Laatste grote aankoop: wasmachine (250 euro)

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven