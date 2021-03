Dudamel viert Mahlers grote verbeeldingskracht

Mahlers Vierde Symfonie is er een van bedrieglijke eenvoud. Hij danst door de muzikale gloriejaren van Wenen, van Haydn, Mozart en vooral Schubert, maar in dit droomhuis krioelt het ongedierte in de spouwmuren en knaagt het aan de fundering. Een dirigent kan de nachtmerrie-achtige dreiging benadrukken of hij kan – zoals de Venezolaan Gustavo Dudamel – de schone schijn ironiseren met de glimlach van een kwajongen.

Hij vermijdt de Freudiaanse duisterheid en leidt het Concertgebouworkest een wereld binnen die eerder doet denken aan de roman Honderd jaar eenzaamheid van de Colombiaanse schrijver García Márquez, waarin geen lezer zich verbaast over een kind met een varkensstaart, een zand-etend meisje dan wel een jongen met een wolk van gele vlinders in zijn kielzog. Het is mooi om Dudamel in zijn gezicht te kunnen kijken, om te zien hoeveel uitdrukkingskracht hij overbrengt met mond, ogen en wenkbrauwen.

Zijn gezicht nodigt de musici voortdurend uit. Hij moedigt aan instrumenten in personages te veranderen, zoals de duivels dansende viool van concertmeester Vesko Eschkenazy of de sonore en alom aanwezige hoorn van Katy Woolley, de hooggeheven schrille klarinet van Olivier Patey of de geruststellende brom van Davide Lattuada’s basklarinet. Onder Dudamels handen groeit Mahler Vier uit tot een epische vertelling, vooral het langzame derde deel, waarin het orkest de traptreden naar de hemel beklimt en in een enorm crescendo de poort naar het paradijs opengaat.

Daarna bezingt de sopraan – in dit geval de Zweedse Camilla Tilling – met een kinderlijke vreugde de genietingen van ‘Das himmlische Leben’, een bestaan van overvloedig eten, drinken en muziek van onaardse schoonheid – weg van lijden en honger, weg van het verdriet uit het Wunderhorn-lied ‘Das irdische Leben’. Deze Vierde is een eerbetoon aan de enorme verbeeldingskracht van Mahlers genie.

Klassiek Concertgebouworkest & sopraan Camilla Tilling o.l.v. Gustavo Dudamel. Mozart & Mahler. Gehoord: 14/3 online. Inl: medici.tv ●●●●●