DeWolff brengt livegevoel en opwinding in sappige retrostijl

Tijdreizen door de rockhistorie is het sterke punt van DeWolff. Het van oorsprong Limburgse trio blinkt uit in muziek met wortels in de jaren zeventig van Deep Purple en Led Zeppelin, met de sixties van Jimi Hendrix en The Doors als goede tweede. Nu DeWolff met een serie van negen livestreams terugblikt op de eigen geschiedenis, neemt de band geen halve maatregelen. Bij de eerste editie, gewijd aan hun debuut-EP uit 2008, werden zondag het oude drumstel, broeken met wijde pijpen, vloeistofdia’s en 8mm-filmprojecties uit de kast getrokken.

DeWolff met (vlnr) Luka van de Poel, Pablo van de Poel en Robin Piso. Foto Satellite June

DeWolff is een van de vele bands die hun optredens en tournees zagen verdampen bij het begin van de lockdown. Al in maart vorig jaar speelden ze hun eerste livestream vanuit de Muziekgieterij in Maastricht, nadat hun Europese tour abrupt was afgebroken. Afgelopen februari verscheen het album Wolffpack. De band met TivoliVredenburg wordt aangehaald met de Nonagon Marathon waarbij ze hun negen albums integraal uitvoeren, één per avond.

Hoe rekten ze hun optredens in de beginperiode tot twee uur terwijl ze nog maar vier liedjes hadden, vroeg zanger/gitarist Pablo van de Poel zich hardop af. Veel jammen, was het antwoord. ‘Fishing Night at Noon’, met een vette orgelgroove, en ‘Gold and Seaweed’, met de van Deep Purple geleende gitaarriff, kwamen er tamelijk beknopt uit, zelfs met drumsolo van Luka van de Poel. ‘Five to One’ van The Doors bleek organist Robin Piso op het lijf geschreven, met toetsenriedels die het origineel in snelheid overtroffen. Het laatste half uur werd een grote jamsessie met een psychedelische geluidsorgie waarin de theremin en vloeistofprojecties de zinnen begoochelden.

Het livegevoel was er, ook zonder wisselwerking met publiek. „En nu gaan we feesten alsof het 2008 is”, jubelde Pablo van de Poel na een uur opwinding in sappige retrostijl.

Pop DeWolff - Nonagon Marathon deel 1. Vanuit TivoliVredenburg, Utrecht. Inl: tivolivredenburg.nl ●●●●●