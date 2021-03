Demonstreren is dodelijk in Yangon

Wie in Myanmar besluit de straat op te gaan tegen de staatsgreep, moet er serieus rekening mee houden dat zijn leven daarmee eindigt. Afgelopen weekend heeft het leger tientallen onschuldige demonstranten doodgeschoten, in wat de gewelddadigste dagen waren sinds de staatsgreep van 1 februari.

Nieuwssite Myanmar Now ging maandag in Yangon, de grootste stad van het land, drie grote ziekenhuizen langs en registreerde 59 doden en zo’n 129 gewonden. Al stelden artsen en verpleegkundigen ook vast dat het werkelijke aantal van beide hoger moet liggen, omdat niet iedereen hulp durft te zoeken en gewonden soms later alsnog overlijden. Slachtoffers zijn meedogenloos door het hoofd of in de borst geschoten, vertelden artsen aan de site.

Anderhalve maand na de staatsgreep, waarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi gevangen werd gezet, slaat het leger met allengs bruter geweld de protesten neer. De inwoners van Myanmar geven niet op: maandag gingen verspreid over het land weer demonstranten de straat op en ook daar vielen weer doden bij. Demonstranten negeren ook steeds vaker de avondklok die om 8 uur ’s avonds ingaat, om met veel kaarsjes en gezang in hun eigen buurten herdenkingsdiensten te houden voor gevallen slachtoffers.

Grof geweld

Het dodental door militair geweld staat nu op zeker meer dan 130 slachtoffers en er zijn meer dan 2.150 demonstranten en activisten gearresteerd. Afgelopen weekend vielen verspreid over het land doden, maar het grofste geweld vond plaats in Yangon. Onder andere Hlaing Thar Yar veranderde in een slagveld, een arm stadsdeel waar veel arbeiders uit andere delen van het land wonen die bijvoorbeeld in de kledingindustrie werken.

Via de vakbonden zijn veel van de arbeiders betrokken bij de Civil Disobedience Movement, de stakingsbeweging van burgers uit allerlei (publieke) sectoren die het werk neerleggen. Door het land lam te leggen proberen ze het leger onder druk te zetten. Zondag en maandag breidde de legertop de staat van beleg uit naar Hlaing Thar Yar, plus nog vijf andere stadsdelen waar het afgelopen dagen onrustig was. Internet wordt al wekenlang ’s nachts uit de lucht gehaald, maandag waren de verbindingen ook overdag slechter dan normaal.

China heeft slechte naam

Een nieuwe ontwikkeling was dat afgelopen weekend enkele Chinese fabrieken zijn belaagd en in brand gestoken, ook in Hlaing Thar Yar. Volgens de Chinese ambassade in Myanmar zijn „veel medewerkers” gewond geraakt en vast komen te zitten. Hoeveel precies bleef onduidelijk.

China heeft een slechte naam onder de demonstranten, omdat het op de hand van het leger zou zijn. De ambassade deed een oproep om de daders te straffen, wat veel inwoners zullen opvatten als steun aan de harde opstelling van het leger.

Het is niet gezegd dat de demonstranten achter de branden en vernielingen zitten. Goed denkbaar is dat het door het leger betaalde relschoppers waren, of zelfs mensen van het leger zelf. Dit soort branden en de bijbehorende schade zouden de demonstranten in een kwaad daglicht stellen. Op sociale media gaan foto’s rond van burgers die juist brandjes proberen te blussen.

Ook de schaduwregering, die vooral bestaat uit leden van de National League for Democracy die eigenlijk vanaf 1 februari als ‘gewone’ parlementariërs zouden beginnen, wijst naar het leger: „De afgelopen jaren stichtten ze brand in etnische gebieden. Nu begaan ze dezelfde wreedheden.”

Een dode betoger wordt naar het kerkhof van Yankon gebracht Foto STR / AFP

Recht op zelfverdediging

De diepe verdeeldheid tussen leger en bevolking houdt nu zes weken aan. Geen van beide partijen wil van wijken weten. Een risico op verdere escalatie is een verklaring die de ‘schaduwregering’ heeft laten uitgaan. Daarin stelt ze vast dat inwoners het recht op zelfverdediging hebben tegen de „niet-legitieme coup” en dat zulke zelfverdedigingsacties „niet als criminele daden beschouwd worden”. Het lijkt een oproep aan de etnische gewapende groeperingen in het land. Of zoals historicus Thant Myint-U het op Twitter zei: Myanmar „schuift op naar gewapend verzet”.

Afgelopen weekend trad de leider van de schaduwregering, vicepresident Mahn Win Khaing Than, voor het eerst naar buiten. Hij verspreidde via Facebook een toespraak waarin hij zei dat „het volk deze opstand moet winnen”.

Khaing Than zit ondergedoken. Vorige week werd hij tot leider van de CRPH uitgeroepen, een comité dat vooral afgevaardigden van de National League for Democracy telt en dat zich positioneert als schaduwregering. De NLD won de verkiezingen van november vorig jaar, maar leider Aung San Suu Kyi zit vast sinds 1 februari. Een zitting in haar rechtszaak werd maandag uitgesteld naar 24 maart.