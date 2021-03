De zoon van de Adelaar

Zelden zal een kind door zijn vader zo gewenst zijn als de jongen die op 20 maart 1811 in Parijs geboren werd. Honderd kanonschoten kondigen het goede nieuws aan: keizer Napoleon Bonaparte had een zoon gekregen. Hij had er zijn eerste vrouw Josephine voor gedumpt – zij werd maar niet zwanger – en was in april 1810 getrouwd met de 18-jarige prinses Marie-Louise van Oostenrijk. Die unie droeg nu al vrucht. Napoleon had eindelijk de door hem zo gewenste troonopvolger. Napoléon François Joseph Charles Bonaparte kreeg de titel Roi de Rome.

Moeder Marie-Louise was ook in de wolken. Zoals wel meer ouders denken over hun nageslacht, dacht ze dat haar kind erg voorlijk was. Kort na de geboorte schreef ze een vriendin: „Mijn zoon is echt geweldig voor zijn leeftijd. Hij ziet eruit alsof hij drie maanden oud is en schaterlacht al. Hij lijkt heel erg op de keizer.”

Napoleon was een vader die het nogal druk had met zijn werk. In 1811 nam hij regelmatig tijd voor zijn spruit, maar nadat hij in mei 1812 was vertrokken voor zijn gedoemde veldtocht naar Rusland, zag hij de kleine Bonaparte nog maar weinig. De keizer deed wel zijn best het opgroeien van zijn zoon op afstand te volgen. „Laat het me onmiddellijk weten als zijn laatste tanden zijn doorgekomen”, schreef hij de gouvernante van de jongen terwijl hij op veldtocht was.

De laatste keer dat Napoleon senior Napoleon junior zag, was op 24 januari 1814. Marie-Louise weigerde later dat jaar de keizer in ballingschap te vergezellen naar Elba, en wilde in 1815 al helemaal niet naar Sint-Helena. Ze keerde terug naar haar geboortestad Wenen en nam haar kind mee.

De jongen had nu wel een nieuwe titel nodig. Zijn grootvader, de Oostenrijkse keizer, benoemde hem tot Herzog von Reichstadt. Zijn voornaam François werd verduitst tot Franz. Hij kreeg onderwijs van de beste leraren – en leek vooral geïnteresseerd in geschiedenis. Op later leeftijd werd Franz voor sommige Fransen een baken van hoop: zou de zoon niet in staat zijn de glorie van zijn vader te herstellen? De Oostenrijkers moesten van dit idee uiteraard niks hebben.

Voordat l’Aiglon (Adelaarsjong, zijn postume bijnaam) écht snode plannen kon smeden, sloeg het noodlot toe: hij kreeg op 22-jarige leeftijd een longontsteking waarvan hij niet herstelde. Koortsachtig ijlde hij op zijn ziekbed over zijn papa: „Haal de paarden! Ik moet voor mijn vader verschijnen. Ik moet hem nog één keer omhelzen!” Zijn laatste woorden waren echter voor Marie-Louise, met wie hij zich na een ruzie net op tijd verzoend had. „Ik bezwijk. Moeder, help me. Moeder...!”

De stoffelijke resten van Napoleon II lagen in Wenen totdat de Duitsers ze in december 1940 naar de Dôme des Invalides in Parijs verplaatsten, waar ook zijn vader lag. Cadeautje voor het Franse volk van Adolf Hitler. Hart en ingewanden bleven echter achter in Wenen. Zo wordt Bonaparte junior ook dood verscheurd tussen het land van zijn vader en dat van zijn moeder.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 maart 2021