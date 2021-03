Terugblik: hoe verliep deze campagne? 15 partijen onder de loep

VVD Nadrukkelijk proberen om bescheiden te blijven

Het kon niemand ontgaan: bij de VVD draaide de campagne om Mark Ruttes leiderschap in de coronacrisis. In het RTL-debat van eind februari viel Rutte nog niet erg op. Hij maakte een fout door over een kerncentrale in Groningen te beginnen. In zijn optredens daarna – bij De Vooravond, in een YouTube-filmpje van De Telegraaf en Koffietijd – oogde hij wat vermoeid en niet helemaal op zijn gemak. Vanaf het een-op-eendebat met Geert Wilders bij Pauw was het anders: Rutte had, zo leek het, eindelijk de tegenstander gevonden die hem scherper maakte.

Een doel van de VVD-campagne was ook om de eigen kiezers duidelijk te maken dat samenwerking met de PVV er nog steeds niet in zit, en dat ook FVD uitgesloten wordt. Dat is Rutte gelukt. Hij hield ook meer afstand van GroenLinks, een partij die niet heel goed ligt bij zijn achterban, dan van de SP. Die partij wordt door veel VVD’ers wel als een rare club gezien, maar ook als een volkse club – dat wil de VVD zelf graag zijn. Daar komt bij dat SP’ers bekendstaan als gedisciplineerd, in de formatie kun je met zo’n partij misschien betrouwbaarder afspraken maken dan met GroenLinks. De VVD is niet vergeten hoe zo’n beetje elke partijprominent zich ermee bemoeide toen GroenLinks bij de vorige formatie nog aan tafel zat en een deal over migratie mislukte.

Rutte probeerde in de campagne heel nadrukkelijk om bescheiden te doen. Steeds had hij het over een denkbeeldig emmertje dat naast hem stond: met nul zetels erin. Na tien jaar regeren als grootste partij word je, weten VVD’ers, makkelijk neergezet als een arrogante machtspartij. Rutte zei ook vaak dat de VVD zichzelf was blijven „vernieuwen” en dat hijzelf nog enorm veel „energie” had. Het schrikbeeld voor de VVD: het CDA met een zichtbaar uitgebluste premier na vier kabinetten-Balkenende.

PVV Zichtbaar zijn, met bekende ideeën en vertrouwde aanvallen

Daar liep PVV-leider Geert Wilders het atelier van radio-dj Ruud de Wild binnen, opgebouwd door publieke omroep KRO-NCRV. Hij vertelde over de ‘soundtrack’ van zijn leven (Back to Black van Amy Winehouse), liet een schilderij maken, sprak over de campagne. Wilders was vaker op onverwachte plekken. Hij schoof aan voor een vragenrubriek bij de NOS – een omroep waar hij openlijk een hekel aan heeft. Hij gaf interviews in kranten die hij vaak negeert, liet geen debat aan zich voorbijgaan. De campagne leek – in stijl, niet qua inhoud - nogal op die van andere partijen. Best gek voor de PVV. Dat wil niet zeggen dat extreme ideeën zijn verdwenen: de partij pleit bijvoorbeeld voor een nieuw ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering.

Dat de PVV zich meer zou laten zien, diende zich aan in eerdere matige tot slechte resultaten. In 2019 haalde de partij nul zetels bij de Europese verkiezingen, na een campagne waarin Wilders vrijwel alleen via Twitter meedeed. „We moeten veel meer zichtbaar zijn”, zei hij. De PVV koos ook voor een serieus verkiezingsprogramma, in tegenstelling tot het A4’tje in 2017 (de PVV ging toen van vijftien naar twintig zetels). De ideeën zijn bekend: minder immigratie, meer geld naar de zorg. Wilders stelt zich coöperatief op in het coronadossier – hij wil laten zien dat hij (anders dan concurrent Forum voor Democratie) een stabiele keuze is op rechts.

Aanvallen deed Wilders wel. Toen Mark Rutte in een debat over PVV-Kamerlid Dion Graus begon, die ervan wordt beschuldigd zijn ex-vrouw en beveiligers te hebben aangezet tot seks, zei Wilders dat híj – in tegenstelling tot Rutte – achter zijn mensen bleef staan. Hij noemde Rutte „bijna dictatoriaal”, omdat die uitsluit met de PVV samen te werken zolang Wilders geen excuses maakt voor zijn minder-Marokkanen-uitspraken. „Ondemocratisch”, vond Wilders. Want ja, hij wil wél regeren.

CDA Het eigen verhaal kwam er niet uit

De campagne van het CDA laat zich het best samenvatten als: veel in beeld, weinig regie. CDA-leider Wopke Hoekstra was vaak te gast in talkshows – hij kreeg het zelfs voor elkaar in één week twee keer aan te schuiven bij Op1. Desondanks lukte het Hoekstra bijna niet om zijn éigen verhaal te vertellen, hij was vooral aan het reageren op eerder door hem gedane uitspraken. Dat gebeurde eerst toen één maatregel uit een groter plan om de arbeidsmarkt te hervormen eruit werd gepikt door het AD. Daarna ging het dagenlang, en nog steeds, over of het CDA de WW wil verkorten. Zo ging het ook met het plan om een eigen bijdrage te vragen voor een bezoek aan de huisartsenpost. En daarna over een plan van het CDA om bewoners van verpleeghuizen op basis van inkomen huur te laten betalen. Hoekstra wist steeds weer niet de details van zijn plannen en moest steeds uitleggen dat de maatregelen onderdeel waren van „een breder plan’’. Het dieptepunt voor het CDA: Hoekstra die in Nieuwsuur analyseerde wat er allemaal niet goed ging in zijn campagne.

Er bleef zo maar weinig tijd over om te vertellen over zijn New Deal. In het CDA wisten ze dat concurreren op het coronadossier met coronapremier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte niet zou werken. Zij wilden de blik vooral richten op Nederland ná corona. Aan het begin van de campagne had Wopke Hoekstra een plan gepresenteerd – dat niet toevallig net zo heet als de New Deal die president Franklin Roosevelt in de jaren dertig van de vorige eeuw presenteerde om de Verenigde Staten uit de Grote Depressie te leiden.

Maar Roosevelt had geen Pieter Omtzigt. Dat Kamerlid voert zijn eigen campagne, over zijn eigen plannen om het vertrouwen tussen overheid en burger te herstellen. Op die manier wist hij zijn plek in de CDA-campagne alsnog op te eisen: de plannen van Omtzigt werden steeds aan Hoekstra voorgelegd. Die moest dan zeggen dat hij het eens was met Omtzigt.

D66 De hoop: een alternatief voor Mark Rutte te zijn

D66-leider Sigrid Kaag heeft het deze campagne vaak over „nieuw leiderschap”. Het staat op de advertenties van de partij. Ze noemt het in interviews en tijdens debatten. Maar wat betekent het? Dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarmee vooral de keuzes van D66 zélf bedoeld worden. De partij wil meer investeren in vergroening van de economie, bijvoorbeeld door groen ondernemerschap te stimuleren en vervuilende bedrijven zwaarder te belasten. De uitstoot van Co2 moet in 2030 met 60 procent omlaag zijn, niet de 55 procent die de Europese Unie ambieert. Om het stikstofprobleem op te lossen moet de veestapel gehalveerd worden. Dat moet de ruimte geven om, zoals veel partijen willen, zo’n 100.000 huizen per jaar te gaan bouwen. Het toeslagenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een negatieve inkomstenbelasting: een belastingkorting die wordt uitgekeerd bij geen of lage inkomsten. De kinderopvang wordt gratis. In het onderwijs keert de basisbeurs terug – D66 was eerder een van de aanjagers van afschaffing.

Een andere keuze: coronapaspoorten, waarmee mensen die gevaccineerd zijn of een negatieve testuitslag hebben de komende tijd meer vrijheden moeten krijgen. Hoewel het kabinet al aan zo’n plan bleek te werken, onderscheidde Kaag zich ermee in het RTL-debat: ze was er als enige voor.

D66 gebruikt dat voorbeeld nu graag om te laten zien wat dat ‘nieuwe leiderschap’ betekent. De campagne van de partij draait vooral dáárom, en minder om inhoudelijke profilering. Kaag probeert zich te presenteren als alternatief op premier Mark Rutte (VVD), door hem neer te zetten als ‘manager’. In campagnemateriaal schrijft D66 dat er een ‘vierstrijd’ is over welke partij „de sleutel in handen krijgt”: drie rechts-conservatieve partijen of D66. In de hoop dat progressieve kiezers zich daarmee massaal achter Kaag scharen.

D66-leider Sigrid Kaag bij het ondertekenen van het zogenoemde regenboogakkoord. Foto ANP

PvdA Meer sociaal-economische zekerheid

Voor de PvdA gaat deze campagne over één ding: het Nederland van ná de coronacrisis. Dat land moet „eerlijker” en „fatsoenlijker” worden, zegt lijsttrekker Lilianne Ploumen geregeld.

Zij trad twee maanden geleden aan, als opvolger van de opgestapte Lodewijk Asscher, met de zware taak de PvdA weer te laten groeien. De PvdA heeft nu een historisch laag aantal van negen zetels in de Tweede Kamer, dus alles daarboven zou al winst zijn. De partij wil alleen regeren als ook GroenLinks en/of de SP aanschuiven. En alleen als het minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro per uur. Dat is voor Ploumen een breekpunt. De partij voert de campagne verder rond vertrouwde sociaal-democratische thema’s. Meer sociaal-economische zekerheid, behalve door de verhoging van het minimumloon ook door verhoging van de AOW, verzekeringen voor ZZP’ers en gelijke lonen voor mannen en vrouwen. Meer betaalbare huizen, zowel door meer bouwen (100.000 woningen per jaar) als hogere belastingen voor beleggende vastgoedhandelaren. In de zorg wil de PvdA het eigen risico afschaffen en de zorgpremie verlagen. In het onderwijs keert de basisbeurs, door de PvdA in het kabinet-Rutte II afgeschaft, terug. De kinderopvang maakt plaats voor een gratis ‘voorschool’. Hoe dat alles betaald wordt? Hogere belastingen voor bedrijven en hoge inkomens.

GroenLinks Bewust vreedzaam, niet rivaliserend

In bijna alles was de campagne van GroenLinks dit keer anders dan in de afgelopen jaren. Door de noodgedwongen lockdown geen grote bijeenkomsten in afgeladen poptempels. Geen schreeuwerige toespraken vol kritiek op anderen. Geen pretentieuze ambitie om premier te worden.

De toon van Klaver was milder. Hij zoekt verbinding – vooral met de andere twee, of drie, progressieve partijen. Er verscheen een opmerkelijke verkiezingsposter die de namen toonde van zijn ‘linkse vrienden’ van SP, PvdA en D66. En de landelijke krantenadvertentie, afgelopen zaterdag, met de oproep ‘voor het klimaat’ en dus GroenLinks te stemmen was nu eens niet opgemaakt in de fel groen-rode partijstijl: opvallend onopvallend. GroenLinks wil bewust vreedzaam in plaats van rivaliserend overkomen; niet competitief maar coöperatief. Klaver wil straks aan de onderhandelingstafel niet meteen de risee zijn.

De partij, die bij de vorige formatie na twee clashes met VVD, CDA en D66 afhaakte, heeft ditmaal een dubbele doelstelling. GroenLinks wil „de beste uitslag ooit” neerzetten, wat neerkomt op minimaal vijftien zetels. Tweede doel: meeregeren in het volgende kabinet. Volgens interne rekensommen hangen er nog altijd twaalf zetels boven de markt van zwevende kiezers op links. Klaver heeft nog een dag om die binnen te halen.

SP Samenwerken met de VVD?

Bij de SP overheerst het gevoel dat het in de campagne best vaak over klassieke SP-thema’s ging, zoals zorg, wonen en de vraag wie de rekening van de coronacrisis moet betalen. Lijsttrekker Lilian Marijnissen sloeg zich ook nog eens soepel door haar vele tv-optredens. De grote vraag is of het de al jaren slechte trend in de peilingen op het laatst nog kan keren: scoort de SP in de buurt van de huidige veertien Kamerzetels of eindigen de verkiezingen weer in een teleurstellende nederlaag?

Keer op keer benadrukte Marijnissen tijdens de campagne dat de SP na 17 maart wil gaan meeregeren. Ze ziet zelfs mogelijkheden met aartsrivaal VVD, omdat de liberalen volgens haar links zijn opgeschoven als het om de zorg of het minimumloon gaat. Omgekeerd laat VVD-leider Mark Rutte ook geen mogelijkheid onbenut om de SP en Marijnissen te prijzen. Afgelopen zondag nog vormden Rutte en Marijnissen een gezellig duo bij de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal.

Meeregeren met rechts lijkt tegelijkertijd een moeilijk te verkopen boodschap aan haar eigen leden. Op het congres in december kreeg Marijnissen van hen de opdracht mee alleen „vanuit een positie van kracht” te gaan regeren en niet de linkse „aanschuifpartij” bij een rechts kabinet te worden. Om serieus mee te kunnen onderhandelen heeft Marijnissen woensdag daarom een goede uitslag nodig.

ChristenUnie Geen grote rol, toch stabiel

Waar is de ChristenUnie? Die partij lijkt onzichtbaar in vergelijking met andere partijen die deze regeringsperiode in de coalitie zaten. Door hun aantal zetels, ook in de peilingen, deed CU-leider Gert-Jan Segers niet mee aan de grote televisiedebatten.

Hij was wél te zien op andere plekken, bijvoorbeeld al pingpongend over stellingen bij Libelle TV, waar de kijker leerde dat Segers geen horoscopen leest en tegen een vrouwenquotum is, want: „Quota zijn voor vissen”.

In een campagne, waarin de televisiedebatten een bepalende rol kunnen spelen, is dat een gemis. Maar op de podia die Segers wél kreeg, zette hij zich vooral af tegen D66. Hij noemde het plan van die partij om de veestapel te halveren „heel pijnlijk”. En deze maandag verweet hij Sigrid Kaag „politieke arrogantie” omdat de D66-leider medisch-ethische thema’s aan het parlement wil laten en dus buiten de formatie wil houden.

Echt moeilijk kreeg Segers het deze campagne alleen even in het debat van het Nederlands Dagblad met de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen. Zowel Wopke Hoekstra (CDA) als Kees van der Staaij (SGP) richtten hun pijlen vooral op Segers – die ook nog eens tussen beide heren in stond. Voor de peilingen maakt het niet uit, daar staat de CU al maanden stabiel tussen de vijf en zeven zetels.

Lijsttrekker Gert-Jan Segers en minister Carola Schouten planten een boom bij een zorgboerderij. Onder: GroenLinks-leider Jesse Klaver in gesprek met mensen in de binnenstad van Den Bosch. Foto ANP

Partij voor de Dieren Voor het eerst bereid tot regeren

Forse sanering van de veestapel (70 procent) en het op grote schaal omzetten van landbouwgrond in Nederland naar natuurgebieden en woningbouwlocaties. En de coronacrisis als ‘keerpunt’ om Nederland ‘fundamenteel’ te veranderen’.

Dat waren de kernpunten in het verkiezingsprogramma Plan B waarmee lijsttrekker Esther Ouwehand vorig jaar november de campagne aftrapte: halvering van het jaarlijkse aantal vliegbewegingen en heel Nederland klimaatneutraal in 2030, niet pas in 2050, waren andere pijlers van de campagne. Ouwehand zocht vanaf februari de publiciteit met de presentatie van haar boek Dieren kunnen de pest krijgen. Belangrijkste boodschap: de huidige coronamaatregelen zijn symptoombestrijding en ontoereikend om nieuwe pandemieën te voorkomen. Want de huidige intensieve veehouderij is juist kweekvijvers voor nieuwe zoönosen.

Ouwehand claimde vroeg in de campagne dat de Partij voor de Dieren bereid is om ministers te leveren in een ‘groen kabinet’. Het is voor het eerst in haar bestaan dat de Partij voor de Dieren regeringsverantwoordelijkheid claimt. De partij heeft nu vier zetels in de Tweede Kamer, na het vertrek van Femke Merel van Kooten in 2019. In de peilingen balanceert de Partij van de Dieren op tussen de vijf en de zeven zetels.

Forum voor Democratie Corona, corona, corona – verder niets

„Krijg de tering Mark Rutte!” riep Thierry Baudet onlangs vanaf het uitgeklapte podium van de campagnebus in Emmen. Alles mag gezegd worden tijdens de campagne van Forum voor Democratie, maar één boodschap staat centraal: de huidige corona-aanpak moet nú van tafel. Volgens Baudet en Wybren van Haga, de nummer 2, wordt de ernst van het virus overdreven en is de overheid heimelijk uit op een eindeloze lockdown. Het is een opmerkelijke campagne – zo opmerkelijk dat de partij er de zweem van racisme en antisemitisme mee naar de achtergrond heeft verbannen.

SGP Van televisiemijdend naar digitale koploper

Bij de grote debatten was voor SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij vaak geen plaats, traditioneel flyeren was lastig. En dus was de SGP op de eigen online kanalen zeer actief, met de verkiezingsshow Studio SGP. Best bijzonder voor een partij die tot 2010 amper op tv verscheen en het internet lang veroordeelde als platform dat de boze seculiere buitenwereld binnen bracht. Nu ging de SGP juist daar de boer op, met felle kritiek op ideeën om de bedenktermijn voor abortus af te schaffen en op het programma Gewoon Bloot. En ineens lonkt een vierde zetel – al rekent de SGP op drie.

Volt De Europese partij sloeg ineens aan

Als piepjonge partij pleit Volt voor meer volwassenheid. De Europese partij wil Europa weer op de nationale politieke agenda plaatsen, maar het project moet ook „democratischer en beter”. Is Volt een one-issuepartij? Die vraag is het beste argument voor Volt, gniffelt campagnestrateeg Myrthe Hilkens. „Europa is een klúwen aan issues.” Eerst leunde de Volt-campagne op mond-tot-mondreclame. Maar het kon brutaler: de partij leerde om om geld te vragen bij leden en sympathisanten. Het leidde in de slotweken tot een media-offensief: op radio, tv en in de kranten. Baalt Volt niet verschrikkelijk dat ze geen geld heeft ontvangen van de Nederlandse software-miljardair die 1,35 miljoen euro doneerde aan D66 (1 miljoen euro) en de Partij voor de Dieren (350 duizend euro)?, vroeg zakenblad Quote zich af. „Nee, waarom?”, antwoordde lijsttrekker Laurens Dassen. Bij Volt konden ze erom lachen, men dacht: het gaat toch hartstikke goed?

Denk Met een camper op jacht naar stemmen

Met een camper het land door? De Tweede Kamerleden van Denk doen het, als een van de weinige partijen, al weken – ondanks de beperkingen van corona. Van Groningen tot Zeeland. Vrijwel dagelijks bezochten lijsttrekker Farid Azarkan en de nummer twee, Tunahan Kuzu een andere plaats. Zo probeert de partij, met een grote potentiële achterban van mensen voor wie stemmen niet vanzelfsprekend is, zo dicht mogelijk bij haar kiezers te komen. Het belangrijkste thema is antiracisme, dat de Kamerleden, met zelf een Marokkaanse en een Turkse achtergrond, heel persoonlijk maken. Tegelijk zet de partij nadrukkelijk in op de cultureel conservatieve achterban: Kuzu maakte een filmpje waarin hij fulmineerde tegen een tv-programma waarin kinderen blote mensen interviewen.

Maar schandaaltjes waren er ook: Azarkan zegde op het laatste moment een interview af met Nieuwsuur, waarin andere lijsttrekkers kritisch ondervraagd werden, wegens „oververmoeidheid” – de dag daarna was daar niets meer van te merken. En er ontstond een stormpje toen bleek dat Denk op een Turkse website adverteerde „tegen vijanden van de islam”. De advertentie stond toevallig ook naast een kritisch stuk over schrijfster Lale Gül, die in Nederland wordt bedreigd, vanwege een roman over haar streng islamitische opvoeding in Amsterdam. Zelfspot heeft Azarkan wel: zo twitterde hij een filmpje waarin hij aan een jongen vraagt wat hij tegen Mark Rutte wil zeggen – en draait niet weg als de jongen zegt dat de premier „goed bezig is”. En zondagavond retweette hij de hit van Arjen Lubach ‘ga niet naar Nieuwsuur’. „Hey Farid waar ben je dan? Ben je echt die bange man? Ben je echt zo laf of ben je Farid fakking Azarkan.”

50Plus De achterban wil geen hervormingen

Een onderhandelbaar pensioenakkoord en een fractie waarmee te praten valt over breed seniorenbeleid, geen protestpartij. Dat is het beeld van 50Plus dat lijsttrekker Liane den Haan van haar partij wilde neerzetten. De partij wilde betrokken worden bij onderhandelingen over het pensioenakkoord dat verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) eerder sloot met vakbonden en werkgevers. De aow-leeftijd van 67 jaar moest overeind blijven, maar het moest ook mogelijk blijven om op 65 jaar op te houden met werken, mét behoud van volledige aow. Dat was de boodschap van Den Haan bij de presentatie van het verkiezingsprogramma De kracht van Plus . Maar Den Haan vergiste zich in haar eigen achterban, die wilde vasthouden aan de oude koers van de partij: geen hervormingen, de AOW voor iedereen terug naar 65, zoals de letterlijke tekst van het verkiezingsprogramma had beloofd. Sindsdien rolt de partijtop als vanouds ruziënd over straat en kelderde de partij in de peilingen naar één a twee zetels.

JA21 Wéér een rechtse nieuwkomer

Er is iets geks aan de hand met de campagne van JA21. Het had de doorstart moeten zijn van een failliete club, met een opgefrist imago en op de baas na dezelfde mensen. Zo presenteerden Joost Eerdmans en Annabel Nanninga hun partij na de implosie van Forum voor Democratie eind vorig jaar. Probleempje: ineens blijkt de afgeschreven voorman springlevend. Thierry Baudet scoort beter in de peilingen dan zijn oude rivalen. Nu profileert JA21 zich vooral als de rechtse partij die níet uitgesloten wordt. De boodschap: een stem op JA21 biedt de VVD een rechts alternatief voor een linkse coalitie.

