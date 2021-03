De Grammy’s werden dit jaar gedomineerd door vrouwen

Taylor Swift won zondagnacht opnieuw de prijs voor beste album van het jaar, met Folklore, tijdens de 63ste Grammy-uitreiking, die werd gehouden in en rondom het Staples Center in Los Angeles. Op vier verschillende podia traden wereldsterren corona-proof en in wervelend tempo op, zonder publiek. Onder toeziend oog van hun collega-muzikanten en presentator Trevor Noah mochten onder meer Bad Bunny, Dua Lipa, BTS, Cardi B., Swift en Beyoncé na een jaar vol annuleringen weer het podium op.

Harry Styles en Billie Eilish trapten de show af - die eigenlijk zou plaatsvinden in januari, maar werd uitgesteld vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Los Angeles. Terwijl voormalig One Direction-bandlid Styles breed lachend en met ontbloot torso ‘Watermelon Sugar’ ten gehore bracht - met een mooie solo voor Blood Orange op de bas - deinde Billie Eilish goedkeurend mee vanaf haar eigen podium aan de overkant, met groen haar en groene klauwtjeshandschoenen.‘Every Time!’ riep Noah nadat Eilish samen met broer FINNEAS haar wiegende nachtmerriepopnummer ‘everything i wanted’ had laten horen op het dak van een auto.

Het publiek wist toen nog niet hoe raak die opmerking was. Vorig jaar ging Eilish nog met vijf grammofoonbeeldjes naar huis. Dit jaar won ze opnieuw de prijs voor opname van het jaar, bleek aan het eind van de avond. En ze won er één voor ‘No Time To Die’, het nummer dat ze met FINNEAS schreef voor de gelijknamige nieuwe Bond-film. ‘Watermelon Sugar’ won in de categorie ‘beste pop solo optreden’, waarmee Styles onder meer Eilish, Swift en Dua Lipa achter zich liet.

Trevor Noah, bekend als presentator van het satirische televisieprogramma The Daily Show, had een eigen podium in het midden van de vier artiestenpodia. Hij grapte bij aanvang dat er meer spanning in de lucht hing dan bij een familiereünie op Buckingham Palace en dat de avond het drukst bezochte evenement zou zijn na de bestorming van het Capitool dit jaar. Hij sloot af met een serieuze noot en zei dat de avond gevuld zou zijn met hoop voor de toekomst. Eerder zei hij „een schouder te willen zijn voor alle verliezers” van de avond. Daarvoor was de Zuid-Afrikaanse komiek naar eigen zeggen uitermate geschikt, omdat hij zelf ooit de prijs voor beste comedy album aan zich voorbij zag gaan.

Beste nieuwkomer

De eerste grote prijs van de avond werd uitgereikt aan ‘beste nieuwkomer’ Megan Thee Stallion, die vorig jaar nog grandioos werd gemist in het lijstje met genomineerden. Dit jaar was ze vijf keer genomineerd, waaronder in de categorie ‘beste rapoptreden’ met Beyoncé voor ‘Savage’. Die prijs won ze ook. Haar wereldhit met Cardi B. ‘W.A.P’ dingt volgend jaar pas mee naar de prijzen, als Cardi B. ook een nieuw album uitbrengt. De rappers traden wel samen op, nadat Cardi B eerst haar laatste hit ‘Up’ liet horen in een zilveren harnas. Op een futuristisch aangekleed podium met referenties naar strippers - waaronder een gigantische naaldhak - lieten de vrouwen alles schudden en rapten ze sterk. Noah waarschuwde vooraf de kinderen „nu naar bed te sturen”, of hen uit te leggen dat het nummer dat de vrouwelijke seksualiteit viert over een „likkend poesje” gaat.

Zo had Trevor Noah voor iedereen een grap klaar. „Op straat zingen was keihard, als ik eraan terugdenk word ik emotioneel”, zei Black Pumas-zinger Eric Burton, die zes jaar geleden nog als straatmuzikant op de Santa Monica pier in Californië stond voor hij aan ‘Colors’ begon (genomineerd voor ‘record of the year’). „Nu treed je nog steeds op voor een klein groepje mensen”, grapte Noah droog.

George Floyd

De Grammy’s werden dit jaar gedomineerd door vrouwen. Beyoncé voerde met negen nominaties de lijst aan met meeste nominaties. Ze won zondagnacht haar 28ste Grammy, het grootste totaalaantal dat ooit door een artiest werd gewonnen, voor ‘Black Parade’ (beste r&b nummer) en kreeg beeldjes voor de samenwerking met Thee Stallion en beste muziekvideo voor ‘Brown Skin Girl’. Ze werd gepasseerd in de categorie ‘nummer van het jaar’. Die eer ging naar H.E.R.’s ‘I can’t breathe,’ het nummer dat ze maakte over het overlijden van George Floyd, die door excessief politiegeweld om het leven kwam. Zijn dood was aanleiding voor een golf van antiracismeprotesten deze zomer. „Houd die energie vast”, zei de r&b-zangeres bij het in ontvangst nemen van de prijs. Kort daarna riep de New Yorkse activiste Tamika D. Mallory president Biden op tot het garanderen van vrijheid voor allen tijdens het optreden van Lil’ Baby.

Dua Lipa won de prijs voor beste ‘pop vocal album’ voor haar discopopalbum Future Nostalgia, dat plots aan het begin van de pandemie werd uitgebracht en escapisme bood in donkere tijden. „From Kosovo to the Grammy stage, it is absolutely mind blowing”, zei de Brits-Kosovaarse zangeres die dit jaar voor zes awards genomineerd was. Ze zong eerste ‘Levitating’ met Da Baby, daarna ging haar roze jasje uit en in een met glitters doorspekt optreden dat de geest van Donna Summer ademde zong Lupa haar aanstekelijke hit ‘Don’t Start Now’ die je de antithese van Robyn’s ‘Dancing On My Own’ zou kunnen noemen – ‘kom niet naar de club als je mij niet wil zien dansen met een ander’, is de boodschap.

In de categorie ‘beste pop duo/groep’ wonnen Lady Gaga en Ariana Grande met hun knaller van een hit ‘Rain on me’. Daarmee lieten de twee andere sterke tracks als One Day, de samenwerking tussen Dua Lipa, Bad Bunny en J. Balvin en het aanstekelijke ‘Dynamite’ van de Koreaanse boyband BTS achter zich.

Zwarte artiesten

Er was de organisatie achter de Grammy’s - de Recording Academy - dit jaar veel aan gelegen om inclusiever over te komen dan voorgaande jaren. Nadat zanger The Weeknd werd gepasseerd in alle categorieën en besloot de Grammy’s verder te boycotten, wezen critici erop dat zwarte artiesten niet vaak wonnen in de grote categorieën en 61 ‘expert comités’ verantwoordelijk zijn voor de benoemingen die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun keuzes.

Zo was Beyoncé tot dit jaar al sinds 2010 niet meer in belangrijkste categorieën tot winnaar uitgeroepen. Billie Eilish zei in haar dankwoord dat Megan Thee Stallion eigenlijk de prijs voor opname van het jaar verdiende. Tijdens het schrijven van haar bedankspeech was ze gestopt, omdat ze niet geloofde dat zijzelf in plaats van Megan de prijs zou winnen. Ook kreeg de organisatie kritiek van onder meer Fiona Apple, die de prijs won voor beste rockoptreden met het nummer ‘Shameika’ en voor beste alternatieve album met Fetch the Bolt Cutters. Apple was niet aanwezig, omdat dr. Luke - die eerder door zangeres Kesha werd beschuldigd van aanranding - dit jaar is genomineerd onder pseudoniem als producer van Doja Cat’s hit ‘Say So’.

De Recording Academy, voerde dit jaar wel enkele wijzigingen door. Zo veranderde het de categorie ‘world music’ in ‘global music’ om een einde te maken aan het neokoloniale sentiment dat daaraan kleeft. Wereldmuziek stelt westerse muziek centraal en gooit alle andere genres in de rest van een wereld op een hoop. De term ‘globaal’ lijkt in die zin alleen niet echt een verbetering. De Nigeriaanse superster Burna Boy nam het beeldje in die categorie mee naar huis voor zijn album Twice as Tall.

Er zijn meer dan 83 verschillende soorten categorieën bij de Grammy’s. Veel daarvan zijn genre-prijzen. Het onderscheid tussen die etiketjes is soms flinterdun. Zo postte Bieber een verontwaardigde verklaring op social media waarin hij zei dat zijn album Changes, dat was genomineerd in de categorie beste ‘Pop Vocal Album’, een ‘R&B-album was’. Ook Thundercat plaatste vraagtekens bij de categorie ‘Progressieve R&B’ waarin de organisatie zijn laatste album It is what it is had geplaatst. „Ik gok dat je het zo zou kunnen noemen”, zei hij aarzelend na afloop. „Ik maak gewoon muziek en ik heb altijd de hoop dat het goede muziek wordt”, zei de bassist, terwijl hij zijn beste vriend Flying Lotus naast hem op de bank trok in zijn bedankvideo. Helaas werd de Brainfeeder-labelbaas, die de productie voor het album voor zijn rekening nam, opnieuw gepasseerd. De Grammy voor beste producer van een niet-klassiek album ging namelijk naar Andrew Watt.

Lees ook: Poppy sloeg een sloopkogel door haar imago, wint ze vanavond een Grammy voor haar metal?