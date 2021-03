Camelot verliest keurmerk voor leegstandbeheer

Leegstandbeheerder Camelot mag voorlopig niet meer gebruikmaken van het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB), het kwaliteitskeurmerk voor de verhuur van anti-kraakwoningen. Daartoe heeft de stichting achter het KLB besloten. Aanleiding is een publicatie van NRC uit december, waaruit bleek dat Camelot onder meer onbewoonbare panden in België verhuurde en huurders geld aftroggelt, en de daaropvolgende schorsing van het verhuurbedrijf als lid van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN).

Voorzitter Koos Karssen van de stichting KLB noemt drie redenen voor het intrekken van het keurmerk: „De algemene attitude van Camelot heeft ons doen besluiten het keurmerk in te trekken. Camelot zoekt altijd het randje op, dat past niet bij ons. We merkten ook dat gemeenten het als verwarrend ervoeren dat Camelot als VLBN-lid geschorst was maar nog wel het keurmerk mocht dragen. Op die manier zorgde het voor imagoschade voor ons keurmerk.” Karssen zegt ook dat het KLB met Camelot afspraken wilde maken over onder andere controles en handhaving, „maar daarin wilden ze niet zo ver gaan als wij, dus die onderhandelingen zijn op niets uitgelopen”.

Camelot zal het keurmerk pas weer kunnen aanvragen als het niet langer is geschorst als lid van de VLBN, zegt Karssen. „Wij wachten nu die discussie af.” Hoe lang dat nog gaat duren, is niet duidelijk. Camelot werd in december vorig jaar unaniem geschorst door de andere leden van de branchevereniging naar aanleiding van de publicatie van NRC.

Onderdeel van het rehabilitatietraject is dat Camelot een actieplan voor verbetering moet schrijven en dat moet implementeren. Pas als het actieplan „aantoonbare resultaten” laat zien, zal de opschorting van het lidmaatschap worden beëindigd, schreef de VLBN in een persbericht.

Gemeenten zijn kritisch

NRC onthulde in december vorig jaar dat Camelot in het Belgische Leuven onbewoonbare woningen verhuurde. Ook droeg de leegstandbeheerder te weinig huurinkomsten uit Antwerpse woningen af aan de eigenaar van die panden, een woningcorporatie. Camelot bleek de huur in Antwerpen bij sommige huurders cash op te halen. In Nederland heeft het bedrijf regelmatig aanvaringen met huurders over service- en schoonmaakkosten.

Na de schorsing van VLBN besloot de gemeente Rotterdam in januari de samenwerking met Camelot stop te zetten. De leegstandbeheerder had daar 45 panden in beheer. In Tilburg besloot de gemeente de controles op leegstandbeheer op te voeren na vragen van gemeenteraadsleden over Camelot. Topman Joost van Gestel besloot vlak na het artikel in NRC per direct terug te treden.