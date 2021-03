Britse premier wil onderzoek naar politieoptreden bij wake Sarah Everard

Er komt een onderzoek naar het optreden van de Londense politie zaterdagavond tijdens de wake voor de vermoorde Sarah Everard. Dat stelde de Britse premier Boris Johnson zondag, nadat commotie was ontstaan over het hardhandig optreden van agenten. Johnson heeft voor maandag een speciaal overleg gepland met een taskforce van justitie, om geweld tegen vrouwen te bespreken. Later op de dag wordt ook een protest verwacht voor het parlementsgebouw in de Britse hoofdstad.

Zaterdag grepen agenten hard in bij de wake, toen demonstranten zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe deelnemers aan de wake in de boeien werden geslagen na opstootjes. De organisatie achter de bijeenkomst, Reclaim These Streets, karakteriseerde het optreden als „agenten die vrouwen fysiek mishandelen, tijdens een wake tegen geweld door mannen”. In het park Clapham Common werd de 33-jarige Sarah Everard herdacht, die op 3 maart verdween toen zij op weg naar huis was. Enkele dagen later werd haar lichaam teruggevonden; er is een agent opgepakt als hoofdverdachte voor haar moord.

De wake was op voorhand afgeblazen omdat de bijeenkomst te groot zou zijn voor de heersende coronamaatregelen. In totaal zijn vier mensen opgepakt voor verstoring van de openbare orde en het overtreden van coronaregels. De Londense politie reageerde zondag al op de ontstane verontwaardiging die onder meer door politici werd geuit. Volgens commissaris Cressida van de Metropolitan Police Service Dick was de handhaving noodzakelijk omdat een „kleine minderheid” tegen agenten begon te scanderen en zich misdroeg. „Ik begrijp dat mensen hevige emoties hebben” over de zaak-Everard, zo lichtte zij toe. „Als de wake was toegestaan, was ik erbij geweest.”