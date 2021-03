Belgisch postbedrijf Bpost ontslaat topman na slechte cijfers

De topman van het Belgische postbedrijf Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, is na een tumultueuze beursweek door beroerde cijfers uit zijn functie gezet. Volgens Belgische media heeft de Raad van Bestuur tot het ontslag besloten op aandringen van de Belgische regering, die meerderheidsaandeelhouder van Bpost is. Tot een nieuwe bestuursvoorzitter is aangesteld, neemt Voorzitter van de Raad van Bestuur François Cornelis de dagelijkse taken op zich.

Bpost wil niet ingaan op de reden van het ontslag. Het besluit komt dagen nadat het bedrijf tegenvallende jaarresultaten publiceerde, waarop de beurswaarde met ruim een vijfde kelderde. De financiële resultaten steken schril af tegen die van andere postbedrijven, die juist een goed jaar achter de rug hebben vanwege de coronacrisis. Volgens Belgische media hebben de cijfers het vertrouwen in Van Avermaet geschaad, dat afgelopen zomer al een deuk opliep vanwege een onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij zijn vorige werkgever.

De 53-jarige Van Avermaet trad ruim een jaar geleden aan als topman bij Bpost. In juni werd bekend dat hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan illegale marktpraktijken bij zijn vorige werkgever, de Belgische tak van de Britse beveiligingsfirma G4S. Hij zou daar destijds verboden prijsafspraken hebben gemaakt met sectorgenoten. Bpost stelde eerder het vertrouwen in Van Avermaet niet op te geven zolang het onderzoek van de Belgische mededingingsautoriteit naar deze zaak nog loopt.