’s Ochtends om tien uur gaat de deurbel. Ik loop met tegenzin naar beneden en doe de deur open. Daar staat een nette man met een koffertje. „Goedemorgen, belastingdienst”, zegt de man op een serieuze toon. Ik schrik me het apelazerus. Ben ik fraudeur? Komen ze m’n huis leeghalen? De man komt binnen, loopt naar de piano en gaat hem op z’n dooie gemak stemmen. Hij blijkt de pianostemmer te zijn.

