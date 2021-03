Autostemmen bevalt goed in Vijfhuizen

Stapvoets komt Bart Boele (61) in zijn klassieke Eend, beplakt met krantenpapier, de Expo Haarlemmermeer binnenrijden. Hij komt om te stemmen, in de autostemstraat van Vijfhuizen. „Best oncomfortabel, vanuit mijn kleine autootje,” zegt hij terwijl hij zijn klapraampje omhooghoudt. „Ook omdat dat raam steeds dichtviel.” Zijn stem gaat naar GroenLinks.

Maandagochtend om 7.30 uur trapte burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer het stemmen in de autostemstraat af. „Ik wist helemaal niet dat dit kon, totdat ik op Twitter zag dat de burgemeester hier had gestemd,” zegt de 54-jarige Chantal Hubert, die op de VVD stemde, vanuit haar grijze Citroën. „Ik heb een onderliggende aandoening. Fijn dat ik zo de gelegenheid krijg om veilig te stemmen.”

Van teststraat tot stemstraat

Het stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen is maandagochtend in het hele land begonnen. Om drukte en daarmee het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken, kan er dit jaar drie dagen achter elkaar gestemd worden. Maandag en dinsdag zijn specifiek bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook anderen maken gebruik van de gelegenheid.

Veel hoefde er niet te gebeuren om de zaal in de Expo om te toveren tot autostemstraat: hij was eerder in gebruik als coronateststraat. De witte hokjes met stickers van de GGD Kennemerland en het Rode Kruis staan er nog, evenals de hekken en linten die de route aangeven. In witte bodywarmers van de gemeente en met mondkapjes op wachten medewerkers de kiezers op.

De auto dient hier als stemhokje. Terwijl de stem wordt uitgebracht, rollen medewerkers een wit hokje op wieltjes naar het raam, voor privacy. „Mensen mogen ook leunend uit het raam in dat hokje zelf stemmen, maar dat doet bijna niemand - het is hartstikke onhandig”, zegt medewerker Chloë Wijbrandts (41). Zodra het vakje naar keuze is ingekleurd gaat het stembiljet de ‘stemkliko’ in. Eind van de middag zijn er 117 stembiljetten in de kliko gestopt.

„Een goeie actie”, vindt Edwin de Gier (52) het autostemmen. Hij is hier niet vanwege zijn kwetsbare gezondheid, maar omdat hij toevallig vrij is. „Ik pak meteen m’n kans, dacht ik. Wel zo gemakkelijk met de auto.” Wybren van Haga, van Forum voor Democratie, krijgt zijn stem.

Camper past niet

De 66-jarige Jos Leeuwe heeft diabetes en hoort daarmee tot de risicogroep. Stemmen vanuit de auto vindt hij „een leuke ervaring”, maar: „je moet wel lenig zijn om dat hokje te gebruiken.” Hij stemde zelf op jongerenpartij Jong, en voor zijn dochter op de Partij voor de Dieren.

Ook Astrid Glebbeek (44) verkiest de rust van haar eigen auto boven een vol stemlokaal vanwege haar kwetsbare gezondheid. Glebbeek, die op Splinter stemde, hoopt dat het autostemmen blijvend is. Zo ook Jacqueline Sweers (59), die VVD stemde. „Dit is veel prettiger, niet eens vanwege het virus. Ook met slecht weer is het ideaal.” Ze zit niet in een risicogroep, maar stemt vandaag alvast „omdat je je stem maar beter uitgebracht kan hebben, voor je het weet ben je verkouden en moet je thuisblijven.”

Hoewel vrijwel iedereen positief is over het autostemmen, is niet iedereen even succesvol in de uitvoering. De camper van Annemiek Schuit (64) en haar man was te hoog om de zaal binnen te rijden. Daarom brengen ze hun stem uit in de hokjes bestemd voor passagiers. „Jammer, want vanuit de camper stemmen was uniek geweest,” zegt Schuit. Ze brengt vandaag al haar stem voor D66 uit, want morgen en woensdag werkt ze zelf op het stembureau.

Medewerker Wijbrandts is er de aankomende dagen ook. Ze zit al een jaar thuis, omdat ze in de rondvaart werkt. Helpen op het stembureau doet ze vooral voor de gezelligheid en “om iets te doen te hebben”. Heeft ze zelf al gestemd? „Dat was ik wel van plan, maar ik ben m’n stempas vergeten.”