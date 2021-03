Haagse Zaken telt af: de eerste verkiezingsdag

In Haagse Zaken telt af leven we toe naar de verkiezingen op 15,16 en 17 maart. Vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie zijn we elke dag even bij je en bespreken we het laatste campagnenieuws met onze Haagse verslaggevers.

Vandaag zijn de eerste stembureaus geopend! In deze aflevering hoor je Floor Boon die in de gemeente Apeldoorn zag hoe de eerste mensen hun stem uitbrachten. Pim van den Dool vraagt zich af hoe groot de kans is dat de SP zal ingaan op de flirts van de VVD en Mark Lievisse Adriaanse bespreekt de campagne van de PvdA. En je hoort waar we tijdens de komende verkiezingsdebatten op gaan letten.

@ffeboon // @Markla94 // @pimvandendool // @LamyaeA

Presentatie: Lamyae Aharouay

Redactie en productie: Henk Ruigrok van der Werven en Iris Verhulsdonk

Techniek: KJAmedia