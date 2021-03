Zeker 36 agenten gewond bij rellen na Black Lives Matter-protest in Luik

Bij rellen in het centrum van de Belgische stad Luik zijn zaterdag zeker 36 agenten gewond geraakt. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt, melden Belgische media. De rellen ontstonden na een Black Lives Matter-betoging (BLM) tegen racisme en politiegeweld in de stad. Meerdere relschoppers keerden zich tegen de politie en verschillende ondernemingen werden geplunderd en vernield. Of de relschoppers ook deelnamen aan de eerdere betoging, is niet bekend.

De politie heeft tien relschoppers gearresteerd. Negen agenten moesten naar het ziekenhuis voor hun verwondingen. De Belgische Federale politie laat weten „collega’s die gisteren gewond raakten in Luik een spoedig herstel toe” te wensen.

De onrust ontstond rond 16.00 uur op zaterdag. Zo’n tweehonderd jongeren verspreidden zich, opgesplitst in groepen, door de stad. Zij gooiden stenen naar agenten. Ook werden onder meer een politiebureau, het stadhuis, een vestiging van fastfoodketen McDonalds en sommige winkels bekogeld. Meerdere ruiten sneuvelden en een aantal vuilnisbakken werd in brand gestoken. De politie zette extra eenheden en waterkanonnen in om de relschoppers weg te drijven en de dienst vroeg inwoners van de stad het centrum te mijden. Rond 20.00 uur was de rust wedergekeerd.

De eerdere demonstratie tegen racisme en politiegeweld in Luik was een reactie op een opgedoken video die op sociale media rondging eerder deze week, waarop te zien was dat een zwarte vrouw hardhandig werd gearresteerd. Volgens critici was hier sprake van racisme en excessief politiegeweld. De betrokken agenten stelden dat zij moesten ingrijpen omdat de vrouw in kwestie agressief was.