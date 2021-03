Historisch erfgoed in 800 jaar oude Novgorod takelt langzaam af

Ook in bevroren staat biedt de Wolga een indrukwekkende aanblik. Midden op de rivier, waar ze samenvloeit met de Oka en een brug de oude stad met de nieuwe verbindt, wachten vissers bij hun gaten in het ijs op baars en snoek. Aan de overkant, voorbij de Nevski-kathedraal en het moderne treinstation, staan de hangars van de Gorki autofabriek GAZ – ooit geliefd doelwit van de Luftwaffe.

Nizjni Novgorod, Ruslands eeuwenoude knooppunt van handel en toerisme, bestaat achthonderd jaar. Reden voor een groots jubileum. President Poetin trok de portemonnee, waarna andere bestuurslagen volgden. In drie jaar steeg het feestbudget tot 240 miljoen euro voor „infrastructuur, feestelijkheden en aantrekkelijke projecten”. Het eeuwenoude Kremlin krijgt een opknapbeurt, net als het stadspark. Er is een hypermoderne onderwijsinstelling, School 800, in aanbouw. Maar tot verdriet van historici moet het historische erfgoed van de stad plaatsmaken voor woonblokken en winkelcentra.

In de Novaja-straat is het stil. „Een kachel op hout, water uit de pomp en een plee in de tuin. En dat in de 21ste eeuw”, lacht Sergej Nikolajevitsj voor zijn houten, met golfplaten gestutte huis. Zijn pretoogjes stralen een mengeling van trots en ironie uit. Al 58 jaar bewoont de bebaarde Nizjegorodets het huis op nummer 11. Al die jaren haalt hij met een karretje dagelijks een paar emmers water bij de pomp op de hoek. En een keer per week gaat hij naar het openbare badhuis voor een flinke schrobbeurt.

Sergej Nikolajevitsj Foto Eva Cukier

Renovatie

Sergej’s situatie is niet uitzonderlijk. Volgens een onderzoek van statistiekbureau Rosstat uit 2019 had 40 procent van de bevolking dat jaar geen aansluiting op een centrale riolering, waarvan 22 procent helemaal geen water had.

De meeste bewoners hebben simpelweg geen geld voor renovatie. Maar onlangs ontving Sergej een brief van de gemeente: twaalf dagen kreeg hij om zijn huis in ordentelijke staat te brengen. „Vanwege het jubileum, stond erin. Maar hoe dan? Het is midden in de winter, mijn gezondheid is beroerd, net als mijn pensioen.” Geld om zijn 150 jaar oude huis op de waterleiding aan te sluiten, heeft hij niet. Laat staan om het hele huis op te knappen. „Het hek vervangen, dat lukt misschien nog net.”

Anna Davydova (42) ziet de afbraak van het historisch erfgoed in de stad hoofdschuddend aan. De energieke, roodharige historica voert al jaren actie voor renovatie van historische panden. „Novgorod viert zijn achthonderjarig jubileum, maar binnenkort is hier niets ouds meer te vinden”, zegt ze, terwijl ze voorgaat in een leegstaand herenhuis. Haar viltlaarzen bonken op de steile trap naar het woongedeelte, waar een torentje met vensters als lichtbron diende in de jaren voor Lenins elektrificatie-campagne.

Anna Davydova Foto Eva Cukier

‘Stadsbeschermer’ Davydova is voortrekker van de lokale afdeling van ‘klusfestival’ Tom Sawyer Fest. Vrijwilligers in heel Rusland staan iedere zomer op de steiger om werk te doen dat de overheid nalaat. Het werk verbindt en in ruil voor publiciteit doneren bouwbedrijven graag materialen.

„Kijk, daar woonde Gorki”, wijst Davydova door het raam naar een verlaten ogend pand aan de overkant. In 1932 vernoemde de communistische partij de stad naar zijn beroemdste inwoner, schrijver Maksim Gorki. In 1991 gaf Boris Nemtsov, de populaire gouverneur van de regio, de stad Nizjni Novgorod zijn oorspronkelijke naam terug. „Nemtsov was de eerste Russische bestuurder die het belang inzag van historisch erfgoed”, zegt Davydova. Corruptie en wanbestuur drukten de politicus in de oppositie. In 2015 werd hij in Moskou vermoord.

„Russen voelen weinig verbinding met de plek waar ze wonen, vroeger kon het immers zo afgenomen worden. Laat anderen de boel maar onderhouden, denken ze.” Op de steigers ziet Davydova die mentaliteit veranderen. Toch verkiezen de meesten de nieuwbouwflats die projectontwikkelaars uit de grond stampen. Vaak met corrupt geld gefinancierd en van slechte kwaliteit. Vorige maand ontplofte een snackbar bij een flat van twaalf verdiepingen in een nieuwbouwwijk.

Monumentencheck

Haar inspanningen bezorgden Anna Davydova veel bekendheid in de stad. In 2016 sprak ze de Russische president tijdens een burgerforum aan op de beroerde staat van erfgoed in het land. Tegenwoordig adviseert ze de gemeente. Met succes. Eind vorig jaar besloot de gouverneur, Gleb Nikitin, dat huizen die „de historische identiteit van de stad” bepalen, erkend moeten worden als monument. Nu heeft Davydova 28 huizen om – eigenhandig – op te knappen, maar budget is er nauwelijks.

Ondanks haar goede betrekkingen met het stadsbestuur moet de historica op haar tellen passen. „Stadsbehoud wordt door de geheime diensten gezien als oppositioneel werk. Ze houden er niet van als mensen zich actief ergens mee bemoeien”, vertelt ze in een koffiebar bij het Kremlin. Na haar optreden bij Poetin kwam ze in de problemen. „Nog voor ik in Novgorod terug was, waren ijverige ambtenaren al begonnen met de renovatie.” Maar ze verloor haar baan op de universiteit.

„Onze Anna is goed bezig, maar veel kan ze niet doen”, zegt Sergej Nikolajevitsj voor zijn huisje. Het is allemaal goedkope pr, waarmee het bestuur zich van zijn beste kant wil laten zien, meent hij. Sergej vertelt hoe gouverneur Nikitin vorig jaar ineens bij de buren op de stoep stond met een kwast, een camera en een beroemde actrice. Ze verfden de scheefgezakte voorgevel vrolijk oranje-geel. „Maar kijk, de rest van het huis zijn ze voor het gemak vergeten. Nu heeft de vorst al het houtwerk aangevreten.”