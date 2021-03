Van der Poel is te moe om te juichen na solo van 50 kilometer in Tirreno-Adriatico

Met een imposante, ruim 50 kilometer lange solo heeft Mathieu van der Poel zondag de vijfde etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Klassementsleider Tadej Pogacar, die zaterdag de bergrit over 148 kilometer van Terni naar Prati di Tivo won, liep in de slotfase snel in op Van der Poel. Maar met een uiterste krachtsinspanning bleef de Nederlandse kampioen de Sloveen tien seconden voor. „Het ging goed tot het ingaan van de laatste ronde, maar toen liep ik helemaal leeg”, zei Van der Poel tegen de Vlaamse sportzender Sporza. „Ik weet niet hoe ik tot aan de streep ben geraakt. De laatste 10 à 15 kilometer waren een hel.”

Hoe diep hij had moeten gaan om zich de Tourwinnaar van vorig jaar van het lijf te houden, bleek wel na de finish. Van der Poel viel van zijn fiets en had geen energie meer over voor een zegegebaar. „Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo diep ben gegaan in een wedstrijd. Het is een troost dat ik beloond word met de ritzege. Als ik hier als tweede was geëindigd, zou dat heel zuur zijn geweest.”

Tweede ritzege

Het was de tweede etappezege dit jaar in de Italiaanse rittenkoers voor Van der Poel, die zijn zinnen heeft gezet op de voorjaarklassieker Milaan-Sanremo komende zaterdag. Een goede eindklassering in de Tirreno-Adriatico telt voor Van der Poel minder zwaar. Hij grijpt deze koers vooral aan om zichzelf te testen in zijn voorbereiding op La Primavera. Daarvoor kiest hij etappes die hem liggen. Het lastige parcours rond Castelfidardo – in het tweede deel van de etappe reden de renners vier ronden met korte, steile klimmetjes – leek bij uitstek geschikt. Ook vorig jaar was Van der Poel immers de beste in de Tappa dei Muri, de etappe van de muurtjes.

Na de eerste vlakke 100 kilometer kwam een kleine kopgroep met circa vier minuten voorsprong op het peloton als eerste aan bij het circuit rond Castelfidardo. Maar het verschil liep snel terug. Terwijl het was gaan regenen schoven de favorieten naar voren. Wereldkampioen Julian Alaphilippe haakte door materiaalpech af. Met nog een kleine 60 kilometer voor de boeg versnelde de Colombiaan Egan Bernal op een van de venijnige klimmetjes. Pogacar, Wout van Aert en Van der Poel sloten aan.

Op 50 kilometer van de finish zette de Nederlander de aanval in. Anders dan zaterdag, toen hij de klassementsrenners op de slotklim liet gaan, spaarde hij zich ditmaal niet. Van der Poel breidde zijn voorsprong op de achtervolgers, onder wie Pogacar en Van Aert, uit tot bijna drie minuten bij het ingaan van de slotronde. Op 17 kilometer van de finish demarreerde Pogacar en liet Van Aert achter zich. De Sloveen achterhaalde de eerder ontsnapte Marc Soler en Fabio Felline en liep snel in op Van der Poel, die niet meer zo soepel reed. Aan de voet van de laatste beklimming was zijn marge geslonken tot 48 seconden en met nog één kilometer te gaan had hij daarvan nog 15 seconden over. Op de streep nog slechts tien.

Na Pogacar finishte Van Aert als derde, maar de Belg verloor 39 seconden op zijn directe concurrent en staat in het klassement nu op 1.15 minuut van de Sloveen. Dat lijkt niet meer te overbruggen, met alleen nog een vlakke rit naar Lido di Fermo op maandag en een korte individuele tijdrit op de slotdag. Van der Poels rol in het klassement was na de etappe van zaterdag al uitgespeeld; hij staat op 20 minuten van Pogacar.