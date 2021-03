Van binnen en buiten een ander mens

Simone: „Het hele dorp was bezig met dat ik verliefd was op een vrouw. Ik woon mijn hele leven al in Noordwijk.” Floris: „Jouw vader is een echte Noordwijker. Ik ben hier ook opgegroeid, maar mijn ouders komen niet uit Noordwijk, dat voelt toch anders.”

Simone: „Jij bent een beetje een buitenlander hier. Het is ons kent ons. Als ik het vroeger thuis over een vriendin had, dan zei mijn vader: ‘Van wie is dat er een?’”

Zij kennen elkaar niet van vroeger, ze schelen twaalf jaar.

Floris: „Jij ging naar kroegen die al niet meer bestonden toen ik voor het eerst uitging.”

S: „We zagen elkaar wel voor het eerst in een bar.”

F: „Ik was toen nog een vrouw en jij was nog nooit op een vrouw gevallen.”

S: „Jij zong karaoke en lachte naar me. Ik was meteen verliefd. Je bleek boven het kantoor waar ik werkte te wonen. Als je langsliep en zwaaide, was ik helemaal van de kaart. Die periode was voor mij zó verwarrend. Ik dacht alleen maar: het klopt niet. Het klopt niet dat ik verliefd ben op een vrouw. Ik vind het niet stom als iemand lesbisch is, maar ik voelde mij niet zo, dus voor mij was het een identiteitscrisis. Iedereen in het dorp noemde me ineens ‘lesbi’ of ‘pot’.”

F: „Ik werkte in de keuken van een restaurant, jij zat daar opeens elke dag aan de bar, totaal verliefd. Het meisje uit de bediening kwam de keuken binnen en zei tegen me: ‘Ja hoor, Flo, je hebt er weer één omgepot.’”

S: „Nou, je was ook een héle knappe vrouw.”

F: „Ik was 22, jij had een zoon en ik dacht: nee, dit is een slecht idee. Maar jij bleef volhouden.”

S: „Langzaam probeerde ik te wennen aan het idee dat je verliefd wordt op iemands karakter en niet op een man of een vrouw. Er is niet één duidelijk moment geweest waarop ik me eroverheen heb gezet. De term lesbisch heb ik nooit geaccepteerd.”

F: „Ik was ook niet lesbisch, maar hoe mensen me noemden, kon mij niks schelen.”

S: „Mij wel. Toen jij vlak voor onze bruiloft vertelde dat jij je opgesloten voelde in je lichaam en man wilde worden, dacht ik: zie je wel! Ik ben geen ‘lesbi’.”

F: „Jij zei meteen: ‘Nou, dan gaan we morgen het VUmc bellen.’”

Foto Annabel Oosteweeghel

Afscheid nemen

S: „Ik vond het alleen moeilijk om aan mijn zoon te vertellen. Hij was toen dertien en had toevallig net op school een voorlichting gehad over transgender zijn. De docent had foto’s laten zien van iemand in een rokje met behaarde benen. Dat vond mijn zoon ‘fucking goor’. Maar zijn eerste reactie was: ‘Nou, dan krijg ik eindelijk een vader.’”

F: „Hij dacht alleen dat het dan na de eerste afspraak al gebeurd zou zijn. Toen ik thuiskwam, riep hij: ‘Flo, laat je stem eens horen!’ Maar het was pas de intake, toen moest ik nog anderhalf jaar wachten op het eerste gesprek met een psycholoog. En drie jaar tot de eerste operatie.”

S: „Als ik nu naar foto’s kijk van toen jij nog Floor was, lijkt het alsof dat iemand anders was in mijn leven. Een ex. Ik heb eens gelezen dat ouders van transgenderkinderen een rouwproces doormaken, waarin je afscheid neemt. Zo voelt dat voor mij ook een beetje.”

F: „Je wordt van buiten een ander mens, en ook het innerlijk verandert. Door de hormonen.”

S: „Je bent qua karakter mannelijker geworden. Jij was softer.”

F: „Ik reageer nu impulsiever.”

Floris legt uit hoe dat komt: „Als je testosteron krijgt en je baarmoeder en eierstokken zijn verwijderd, stopt de aanmaak van het vrouwelijk hormoon. Als ik nu in de auto stap, denk ik: waarom zou ik mijn gordel omdoen? In het verkeer ben ik ook wat agressiever, soms scheld ik als iemand plotseling remt.”

Simone doet hem na, ze kijkt boos en steekt haar middelvinger op. „En keihard toeteren naar een paar wielrenners. Ik schaam me dan kapot! Je bent ook ongeduldiger naar mij toe geworden, en harder als we stoeien.”

F: „We lachen er samen om. In het begin van de transitie was dat lastiger, toen ik tussen de wal en het schip viel, dus nog te vrouwelijk was om me helemaal als man te tonen, terwijl dat wel van me werd verwacht.”

Dat wordt de real-life-fase genoemd – je hebt nog geen operaties gehad, maar gaat wel als man gekleed.

F: „Dan kom je dus in lastige situaties terecht – kleedkamer kiezen in de sportschool, naar het toilet in een restaurant. Ik ging naar de mannen, maar zat er nog tussenin.”

S: „Als er alleen pisbakken staan, is dat een pijnlijk moment. Ga je vervolgens naar de vrouwen-wc, dan werd hij aangekeken. Dat vond ik voor hem heel rot.”

F: „Die fase duurt een jaar.”

S: „Wat ook zo lullig was: dat je paspoort maar niet werd veranderd. Dat kon in allerlei landen al wel, maar in Nederland niet.”

F: „Achterlijk. Ik zag eruit als een kerel en ging op vakantie met een ‘V’ in mijn paspoort en mijn oude voornaam. Bij de douane moet je daarom onvrijwillig je levensverhaal uit de doeken doen. Dat soort momenten zijn er veel. Sommige mensen blijven hangen in dat gevoel, zien weken op tegen de bodyscan op het vliegveld. Ik ben meer van: ruk die pleister er maar af, dan ben ik ervanaf.”

Ik ben een man, zo simpel is het. Hier thuis hebben we er nooit diepgaande gesprekken over

Barbie-auto

Als kind had hij wel geworsteld met zijn identiteit, maar het idee dat je van geslacht kunt veranderen, was toen niet zo bekend als nu, zegt Floris. Op tv of in bladen zag je nooit iets over transgenders. Pas toen hij rond zijn 22ste YouTube-filmpjes zag van Amerikanen „bij wie het goed was gelukt”, dacht hij: dat wil ik.

F: „Als jong meisje speelde ik met jongens. Ik was altijd hutten aan het bouwen en hield van kattenkwaad uithalen. Het is een cliché, maar in poppen heb ik nooit interesse gehad.”

S: „Je vond het vreselijk als je een jurk aan moest. Of staartjes in je haar.”

F: „Ik was vier, vijf. Mijn ouders snapten het niet. Voor Sinterklaas kreeg ik een roze poppenwagen. Sjemig, nee hè, dacht ik dan. Met mijn neefje, die later uit de kast kwam en op mannen valt, ruilde ik op de gang van cadeau. Hij kwam thuis met een roze Barbie-auto en ik met een Ninja Turtles-schietapparaat.”

De middelbare school was een hel, zegt Floris. „Ik werd natuurlijk gepest, want ik zag eruit als een jongen. Mijn ouders waren vrij hard. Ik ben opgevoed met de gedachte: je moet altijd eerst naar jezelf kijken, het zal wel aan jou liggen. Jarenlang ging ik slapen in de hoop dat ik wakker werd als jongetje. Op een gegeven moment geef je het op. Op mijn vijftiende ging ik rokjes dragen – in het keurslijf leven waarin mensen mij wilden zien, was de enige manier om los te komen van alle nare meningen. Ik was zeventien jaar toen ik uit de kast kwam als lesbienne. Mijn ouders dachten: oh! Dat is het! Maar dat was het natuurlijk niet.”

Floris was 25 jaar toen hij zijn ouders vertelde dat hij van geslacht wilde veranderen. Zijn ouders zijn opgegroeid in een andere tijd, zegt hij, en hij neemt het ze niet kwalijk dat zij nooit aan geslachtsverandering hebben gedacht. „Toen ik het vertelde, leek het alsof ze er niet echt een mening over hadden. We hebben er nooit een uitgebreid gesprek over gehad. Ze accepteren het en de band tussen ons is niet veranderd. De vraag of ik man of vrouw ben, is voor mij geen issue meer. Ik vind mezelf ook geen transgender. Ik ben wat ik altijd al ben geweest, alleen is mijn lichaam daar nu aan aangepast. Ik ben een man, zo simpel is het. Hier thuis hebben we er nooit diepgaande gesprekken over. We hebben een drukke zaak samen, daar gaat het veel meer over.”

Sinds zeven jaar hebben ze samen een cateringbedrijf, gevestigd op de tennisclub van Noordwijk. Floris staat in de keuken, Simone is gastvrouw.

S: „Onze gasten hebben er nooit spastisch over gedaan.”

F: „Nee, maar mensen zullen het altijd bespreken met anderen, omdat het een sappig verhaal is. Dat doet mij geen pijn. Ik wil mijn verleden ook niet negeren, maar het zou wel makkelijker zijn als iedereen meegaat in de flow van hoe het nu is.”

S: „Ik vind het irritant als mensen net iets te veel willen weten. Zo van: ‘Oh, en eh, is-ie al helemaal omgebouwd?’ Vaak zeggen ze er dan ook nog bij: ‘Ja, ik kan jou dat toch wel vragen?’, want mensen vinden zichzelf heel speciaal.”

F: „Als je anders bent, denken mensen dat ze je alles kunnen vragen.”

S: „De ene keer kap je het beleefd af. De andere keer geef je een grote mond.”

F: „Dan zeg ik: ‘Ik ga jou toch ook niet vragen hoe groot jouw lul is?’ Mensen bedoelen het niet zo, maar soms voelt het alsof je een minderwaardig mens bent. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik me meer moet bewijzen dan iemand die als man is geboren. En dat ik moet laten zien dat er méér interessant aan mij is – dat ik ook goed kan koken, kan tekenen en boeken lees.”

Foto Annabel Oosteweeghel

Hollandse muziek of klassiek

In maart zijn ze twaalf jaar bij elkaar, waarvan tien jaar getrouwd. Simone ziet dat Floris zich vrijer voelt. Op vakantie ging hij nooit zwemmen, dan zat hij met 35 graden in een T-shirt aan het zwembad, met een band eronder die zijn borsten platdrukte.

F: „Ik voelde me niet comfortabel, dat was voor jou ook niet leuk. Er zijn zoveel dingen waar je niet van kunt genieten als je in het verkeerde lichaam zit. Nu lééf ik pas.”

S: „Onze relatie is er beter door geworden. Ik vind het fijn dat hij nu man is. Gewoon, lekker.” Ze pakt z’n biceps beet.

F: „Het vertrouwen in elkaar is gegroeid, we laten elkaar meer vrij nu.”

S: „We zijn hechter en begrijpen elkaar, ondanks dat onze karakters totaal verschillend zijn. Op vakantie wil ik de hele dag op een bedje liggen met een boek en jij wil dingen bezichtigen. Thuis wil ik het liefst lekker op de bank zitten, jij wil áltijd weg.”

F: „Ik wil naar een museum, maar jij wordt misselijk in musea, je vindt dat er te veel informatie op je afkomt.”

S: „Jij leest de Quest en Wetenschap in beeld, ik kijk naar Temptation Island. Ik hou van ordinaire Hollandse muziek, jij van klassiek.”

F: „Niet altijd.”

S: „Ik ben geïnteresseerd in haar en make-up. Jij in tekenen, schrijven, schilderen, meubels maken. Jij bent zó handig, je hebt dit hele huis verbouwd met Google en YouTube. Je ziet iets en doet het na. Eén keer ging het mis, mijn kapster was met verlof en jij zei: ‘Ik doe het wel.’”

F: „Je zag eruit als een tijger, met al die streepjes blond in je haar.”

S: „Ik zei nog: je moet beginnen bij mijn scheiding.”

F: „Toen moest ik je in Oegstgeest naar een kapper brengen, want je wilde zo niet gezien worden in Noordwijk.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 maart 2021