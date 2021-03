Twee schoonmakers met lange vingers

Twee vrouwen, dertigers, die vóórdat alles misliep nog vriendinnen waren, worden verdacht van diefstal uit twee woningen waar zij samen schoonmaakten. Er verdwenen een Nintendo Switch, een Google Home, cadeaubonnen en sieraden. Wie wat precies heeft gepikt, is als de zitting in de rechtbank van Haarlem begint niet duidelijk.

Zoiets zou ze echt niet doen, zegt Michelle H., die alle betrokkenheid ontkent, tegen de politierechter. Ze is eerder veroordeeld voor kleine diefstallen en daarop is haar dochter uit huis geplaatst. „Verschrikkelijk.” Ze heeft ook een peuterzoon, en zou het niet riskeren om hem te verliezen, zegt ze. „Hij is mijn alles.”

Hoe is het volgens Michelle H. dan wél gegaan? „Nou”, zegt ze, „Selina zei tijdens het schoonmaken dat ze ongesteld was geworden, en vroeg of ik maandverband bij me had.” Michelle H. pakte daarop haar grote handtas uit de auto en liet die, nadat ze het maandverband eruit had gehaald, in de woning staan. Selina K. heeft toen spullen in haar tas gestopt, denkt H. Toen Michelle thuis was, kwam K. langs om de gestolen waarop te halen. „Ze vroeg of ze mijn tas mocht.” Daar zat volgens H. alleen de Nintendo Switch in.

Voelde zij de spelcomputer dan niet zitten, vraagt de politierechter aan H. „Ik heb altijd heel veel spullen in mijn tas. Blikjes cola, broodjes. Ik merkte geen verschil.”

Michelle H. heeft Selina K. naar eigen zeggen gesommeerd de spullen terug te brengen naar de eigenaar.

Van wat Michelle H. zegt klopt helemaal niks, meent K., die zegt dat H. de énige dievegge is in dit verhaal. Dat wordt volgens haar bewezen doordat H. haar na de schoonmaakklussen om onduidelijke redenen een Google Home gaf om te gaan verkopen aan een elektronicawinkel.

Nadat de schoonmaakopdrachtgever had ontdekt dat er spullen weg waren, belde die met Selina K., die alles terug kwam brengen.

K. zou net begonnen zijn met een nieuwe baan bij een paardenpension, toen ze werd opgepakt voor de diefstallen. „Daarom hebben ze me toch niet aangenomen.” Nu heeft ze geen werk, maar de afgelopen maanden wel 10.000 euro aan schulden opgebouwd omdat ze de extra inkomsten die ze met schoonmaken genereert mist. Selina K. had een probleem met wiet, maar dat gebruik is ze aan het afbouwen. Ze rookt nog een half jointje per avond.

„Het lijkt erop dat ze allebei liegen”, zegt de officier van justitie. Hij vraagt zich af waarom er bij K. geen lampje ging branden, toen zij voor haar vriendin, die een diefstalverleden heeft, een Google Home in moest leveren. Hij vindt dat Selina K. een gevangenisstraf moet krijgen. K. wordt ook verdacht van drie diefstallen bij een drogist, die ze wel heeft bekend. Ook in 2006, 2009 en 2014 heeft ze zich schuldig gemaakt aan vermogensdelicten. Daar heeft ze taakstraffen voor gehad. „Dat station is gepasseerd.” „Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten.”

De officier vindt het een „raar verhaal” dat Michelle H. niets heeft gemerkt van de spelcomputer in haar tas, maar vindt ook dat er onvoldoende bewijs is dat ze van de diefstallen wist. Zij moet daarom worden vrijgesproken, vindt hij.

„Ik weet niet waar ik moet beginnen”, zegt K. als zij aan het einde van de zitting het woord krijgt, en ze begint te huilen. „Uit deze schoonmaakklussen haalde ik een vast inkomen. Het was mijn brood. Waarom zou ik dat verpesten?”

Als Michelle H. het woord krijgt blijft ze even stil. „Er is in mijn hoofd heel veel gebeurd. Twee jaar geleden is de knop omgegaan.” Toen is ze gestopt met stelen, zegt ze. „Ik weet het even niet. Ik laat het hierbij.”

De politierechter blijft met allerlei vragen zitten, zegt hij. Maar alle feiten zijn volgens hem „wettig en overtuigend” bewezen. „Wat is nu een passende straf”, vraagt hij zich hardop af. Het is volgens hem duidelijk dat Michelle H., de spelcomputer heeft gestolen, die zat immers in haar tas. Daarom krijgt ze een werkstraf van twintig uur en een voorwaardelijke proeftijd van twee jaar. Selina K. krijgt een celstraf van vier weken.

Procesdeelnemers Voorzitter: H.P. van der Lelie Officier van justitie: B.K. Altunashvili Advocaat Selina: M. Baadoudi Advocaat Michelle: A. Leigh