Twaalf doden bij aanhoudende protesten in Myanmar

Veiligheidstroepen in Myanmar hebben zaterdag zeker twaalf demonstranten gedood bij protesten op verschillende plekken in het land. Dat meldt persbureau Reuters. Vijf van hen kwamen om het leven toen de politie het vuur opende tijdens een sit-in-protest in Mandalay, de tweede stad van Myanmar. Volgens een activist zou een van de slachtoffers een kind van dertien zijn.

Sinds de staatsgreep begin februari zijn er volgens de organisatie Assistance Association for Political Prisoners meer dan zeventig mensen omgekomen bij politiegeweld. Terwijl de vreedzame betogingen doorgaan, probeert het leger een steeds grotere grip op de maatschappij te krijgen. Afgelopen week werden verschillende mediabedrijven gesloten en regeringsleider Aung San Suu Kyi, die samen met andere prominente leden van haar partij gearresteerd werd na de coup, is nog steeds niet in het openbaar verschenen.

Mahn Win Khaing Than is ondertussen benoemd tot waarnemend leider van de afgezette civiele regering. Hij zit ondergedoken, net als vele andere leden van de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Suu Kyi. Op Facebook hield hij op zaterdag een toesprak waarin hij de huidige situatie „het donkerste moment van de natie” noemde. Mahn Win Khaing Than zei daarnaast dat hij, samen met leiders van etnische groeperingen, een nieuwe federale regering wil vormen. Hij riep de leiders op de krachten te bundelen en een revolutie te ontketenen.

Ook vanuit het buitenland neemt de druk op de militaire junta toe. Op vrijdag sprak de Amerikaanse president Joe Biden met de leiders van India, Japan en Australië, samen bekend als de Quad, waarbij het geweld in Myanmar veroordeeld werd. De Britse regering heeft burgers opgeroepen het land te verlaten en Zuid-Korea heeft gezegd gezamenlijke militaire oefeningen met Myanmar op te schorten.