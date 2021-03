Tijdens forum in Moskou wordt vrijwel de hele zaal gearresteerd

„Franz Kafka zou jaloers zijn, hij had dit niet kunnen bedenken.” Dat was de eerste reactie van de Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza, nadat een tweedaags politiek forum zaterdagochtend werd onderbroken en vrijwel de hele zaal werd gearresteerd.

Veertig minuten na het begin van de conferentie, in het Moskouse hotel Izmailovo, vielen politieagenten de zaal binnen. Onder de arrestanten waren Vladimir Kara-Moerza zelf en prominente oppositieleden Ilja Jasjin, Joelia Galjamina, Maksim Reznik en de oud-burgemeester van Jekaterinaburg Jevgeni Roizman. Daarnaast werden nog zo’n tweehonderd onafhankelijke afgevaardigden van parlementen en gemeenteraden uit zo’n vijftig Russische regio’s gearresteerd. Ze werden in bussen afgevoerd naar omliggende politiebureaus. Ook vijf journalisten die het forum versloegen werden meegenomen.

De politici en activisten werd deelname aan een bijeenkomst van een ‘ongewenste organisatie’ ten laste gelegd en het schenden van de coronamaatregelen. Advocaten werden in eerste instantie niet tot hen toegelaten, maar tegen de late avond was volgens OVD-Info, een organisatie die arrestaties bijhoudt, iedereen weer op vrije voeten.

In 2015 tekende president Poetin een wet waarmee buitenlandse organisaties als ‘ongewenst’ kunnen worden bestempeld indien zij een „bedreiging vormen voor de constitutionele orde of veiligheid”.

Organisator van de conferentie zaterdag was het politieke platform Verenigde Democraten, een in 2018 opgerichte organisatie die regionale politici verenigt. Hoewel Verenigde Democraten niet op de lijst van ongewenste organisaties staat, geldt dat sinds 2017 wel voor Open Russia, een van de initiatiefnemers van het forum. Open Russia is de organisatie van de vanuit Londen opererende oud-oligarch Michaïl Chodorkovski.

Het forum was bedoeld als aftrap naar de Doemaverkiezingen komend najaar. Door betere onderlinge samenwerking hopen onafhankelijke kandidaten het monopolie van regeringspartij Verenigd Rusland te breken. Een middel daarbij is het „slimme stemmen”, een door de gevangen politicus Aleksej Navalny bedachte strategie om te stemmen op uitdagers van het Kremlin die wel aan de verkiezingen mogen meedoen.

Mede-organisator Vladimir Kara-Moerza (39) zit al twintig jaar in de oppositie. Hij werkte samen met de in 2015 vermoorde Boris Nemtsov en werd zelf tweemaal vergiftigd. „De Russische oppositie moet zich nú voorbereiden op het moment van verandering in de toekomst”, zei hij onlangs in een interview met NRC. „Daarom zijn we bezig onder de noemer Verenigde Democraten een netwerk van activisten en onafhankelijke politici op te zetten. Ons doel is de jonge generaties voor te bereiden op de toekomst.”