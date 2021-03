Stiekeme sneren in een best serieus Jeugdjournaaldebat

Geen ballonnen blazen, zoals in eerdere edities, en evenmin feesttoeters of geblinddoekt ezeltje-prik spelen. Het leek erop dat de media-adviseurs van de zes deelnemende partijleiders aan het NOS Jeugdjournaal Lijsttrekkersdebat hadden bedongen om dit keer geen maffe, ongemakkelijke fotomomentjes te creëren. Dus was het kinderdebat dit jaar eigenlijk vrij inhoudelijk. Met stellingen, vragen uit het publiek en voor elke lijsttrekker een spreekbeurt over tal van serieuze politieke kwesties: milieuvervuiling, kleinere klassen, ongelijkheid.

Enige joligheid was er bij de quiz, met vragen over het groene haar van zangeres Billie Eilish en de bekendste Tiktokker ter wereld (Charli d’Amelio). Hierbij moesten de zes lijsttrekkers in ongebruikelijke combinaties samenwerken: Lilian Marijnissen (SP) met VVD-premier Mark Rutte, Wopke Hoekstra (CDA) met Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) met PVV-leider Geert Wilders. Het SP-VVD-duo won.

Tussen de serieuze debatjes in werden er voor de goede verstaander tussen de rivalen de nodige sneren uitgedeeld. Rutte die tijdens de quiz tegen de vals spelende Hoekstra uitriep: „Neem nou eens zelf een standpunt in!”. Klaver kreeg van een kind de, ongetwijfeld goed ingefluisterde vileine vraag gesteld: „Heeft u al vrienden in de politiek?” De anderen moesten hard lachen. Klaver is Kamerlid sinds 2010 en bijna zes jaar politiek leider van zijn partij.

Omdat alle deelnemers tekstvast hun campagnetaal bleven uitslaan (Wilders over vrijheid, Kaag over onderwijs, Klaver over klimaat) is het niet erg waarschijnlijk dat de peilingen door het Jeugdjournaaldebat van zondag zullen worden beïnvloed. Daarbij verschijnt er maandag de Kieswijzer voor Kinderen, waaruit blijkt dat onder kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar de Partij voor de Dieren het populairst is, gevolgd door de PvdA. Die partijen deden aan het kinderdebat op tv niet mee.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Zeker vijfhonderd spamaccounts mengen zich in Nederlandse politiek’