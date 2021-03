PSV-Feyenoord: het had zo’n heerlijke middag kunnen zijn

Stiekem voelt Harrie Timmermans zich altijd een beetje bevoorrecht als hij in deze tijd even het Philips Stadion mag betreden, een plek die zelfs met lege tribunes een magische uitwerking op hem heeft. In zijn hoofd ziet hij ze allemaal zitten, de duizenden supporters die net zo zot van PSV zijn als hijzelf. Jeugdige fans die local hero Cody Gakpo omarmen, de ouderen die ‘Skiete Willy’ van der Kuijlen nog zagen voetballen en sindsdien altijd zijn blijven komen.

Timmermans bezoekt het stadion in aanloop naar elke thuiswedstrijd. Als voorzitter van supportersvereniging PSV inspecteert hij of de vier megaspandoeken over de westtribune, met daarop teksten als ‘Eeuwig trouw’ en ‘Al honderd jaar achter PSV’, nog stevig vastzitten. Het laatste wat hij wil is dat de negentig kilo zware doeken op drift slaan tijdens de wedstrijd.

Gewijde grond

Zo heeft de secretaris van de gemeente Eersel een goede reden om de gewijde grond te betreden. „Toch vind ik het telkens weer een ontnuchterende ervaring”, zegt hij. Want al geven de doeken de tribunes nog enig cachet, het maskeren van al die onbezette zitplaatsen tart zijn diepste verlangen naar een vol voetbalstadion op een zondag als deze. PSV-Feyenoord (1-1): wat een heerlijke voetbalmiddag had het voor de supporters kunnen zijn.

Een jaar duurt de pandemie inmiddels. Nog altijd ontbreken die vertrouwde gezichten op de tribunes, uitgezonderd dan tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Emmen in september toen er zo’n 7.000 supporters welkom waren.

Afwezig zijn nu dus de mopperaar op rij twee, het groepje senioren op rij tien en hele gezinnen in het familievak. Ze kennen elkaar lang niet allemaal bij naam, vaak wel van gezicht. „Het laaiende vuur van clubliefde is een waakvlam geworden”, zoals Timmermans het verwoordt. „Zelfs als ik deze zondag wel de gelegenheid had gehad om erbij te zijn, zou ik niet gaan. Als supporter moet je deze tijd solidair met elkaar uitzitten. Dan maar voor de buis, met al je Whatsapp-groepen bij de hand.”

Normaal gesproken zou het – zeker bij een topper – rond het stadion een drukte van belang zijn geweest. Polonaise en pils, friet en frikadellen. In plaats daarvan hollen hardlopers deze zondag nietsvermoedend langs de twee spelersbussen voor de ingang. Alleen op de spelersparkeerplaats resteert nog een restje opwinding, bij het groepje jochies dat Ryan Thomas staat aan te gapen, de geblesseerde middenvelder van PSV die zojuist zijn auto heeft geparkeerd.

Intussen kun je in het aanpalende Philipsdorp een speld horen vallen. Tussen de keurige rijen met arbeidershuizen, vroeger toebedeeld aan fabriekslui, met inbegrip van een seizoenkaart van PSV, kom je slechts zondagse wandelaars tegen.

Medewerkers van het lokale tankstation zouden op een normale wedstrijddag de parkeernood onder fans hebben verlicht, door hun auto’s (tegen betaling) als in een spelletje Tetris om de benzinepompen heen te vouwen. Een prettige bijverdienste in gewone tijden.

Maar dit zijn geen gewone tijden. Integendeel. Het was een raar jaar, met zowel financiële als menselijke verliezen onder de achterban van de club.

Vlak voor Kerst konden supporters voor hun dierbaren een (led-)lampje ontsteken in het Philips Stadion. Tweeënhalfduizend fans deden een verzoek, resulterend in vijfduizend lichtjes op de tribune. Ter nagedachtenis aan supporters die aan corona waren bezweken, maar ook voor de overleden Harry van Raaij (84).

De oud-voorzitter is inmiddels geëerd met een muurschildering in een van de vier hoeken van het stadion. Onder zijn leiding behield PSV zijn familiesfeer, terwijl Van Raaij intussen zijn zegen gaf voor versterkingen van ver, de latere Braziliaanse wereldsterren Romario en Ronaldo.

Als het waar is dat mensen de club maken, dan was Van Raaij een van hen, evengoed als al die andere mensen die zich meer dan thuis voelden in dit stadion. Zij kunnen er vandaag niet bij zijn. Ongetwijfeld zitten ze foeterend in hun woonkamers vanwege de gemiste kansen tijdens het duel met Feyenoord. „Ik spreek ook supporters die niet voor de tv zitten”, zegt voorzitter Timmermans van de supportersvereniging. „Zolang ze niet het stadion in kunnen, kijken zij liever helemaal niet.”

Voetbalgevecht

Wie dat wel kan, ziet een heerlijk voetbalgevecht, op het scherp van de snede gevoerd, met grote kansen over en weer. Dat het slechts bij twee doelpunten blijft, maakt het spektakel er niet minder om. Voor rust domineerde Feyenoord en had het wel 0-3 kunnen staan, zoals trainer Dick Advocaat na afloop van de wedstrijd suggereerde. Zijn ploeg was slordig bij het afmaken.

PSV had ook kunnen winnen, maar miste eveneens precisie voor het doel. Zo scherp als aanvaller Donyell Malen was bij zijn gelijkmakende wippertje, na de fraaie steekpass van Mario Götze, zo pover was zijn rendement bij enkele andere grote kansen. Langer dan Feyenoord bleef PSV jagen op de overwinning, maar een winnende treffer bleef uit. Gevolg is dat de koppositie steeds verder uit zicht is. Ajax, dat wel won, bij PEC Zwolle, staat inmiddels acht punten voor, met een wedstrijd minder gespeeld dan PSV.

Terwijl spelers van PSV nog altijd een deel van hun salaris moeten inleveren vanwege de weggevallen recettes, moeten nog veel seizoenkaarthouders van PSV binnenkort beslissen of zij restitutie wensen voor het aantal gemiste wedstrijden. Sommigen hoeven niet gecompenseerd te worden, hebben ze vooraf duidelijk gemaakt. Anderen gingen voor een fifty-fifty-deal met PSV: zij zullen deels terugbetaald worden.

„De club heeft duidelijk gemaakt niet te gaan heronderhandelen met die supporters”, zegt Timmermans. „Wie weet of fans zelf van restitutie afzien, maar het siert PSV dat het afspraken nakomt.”