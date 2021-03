PSV en Feyenoord spelen in Eindhoven gelijk: 1-1

PSV heeft zondag één punt overgehouden aan het duel met Feyenoord. De nummer twee in de Eredivisie kwam op achterstand, maar maakte nog voor de rust gelijk. Door de 1-1 in Eindhoven kan koploper Ajax, dat later op zondag tegen PEC Zwolle speelt, de voorsprong op PSV uitbreiden tot acht punten. Ajax heeft daarnaast nog een wedstrijd tegoed.

Feyenoord kwam tegen de verhoudingen in na een kwartier spelen op voorsprong via aanvoerder Steven Berghuis. Hij schoot de bal met links achter PSV-doelman Yvon Mvogo. Een paar minuten later kreeg de ploeg van Dick Advocaat een goede kans op de 0-2, maar Bryan Linssen kopte naast. Na een fijne pass van Mario Götze maakte PSV-spits Donyell Malen er kort voor rust 1-1 van. In de tweede helft zette het team van de Duitse trainer Roger Schmidt aan, maar kwam het niet tot scoren.

Door het gelijkspel staat PSV nu drie punten voor op nummer drie AZ, dat zaterdagavond mede dankzij twee eigen doelpunten van FC Twente won. De tweede plek in de Eredivisie geeft recht op een plaats in de voorronde van de Champions League. PSV en AZ spelen volgende week zondag tegen elkaar in Alkmaar.

Feyenoord blijft na het gelijkspel vijfde in de Eredivisie, met nu vier punten minder dan nummer vier Vitesse. De ploeg uit Arnhem won zondag met 3-1 op bezoek bij FC Utrecht. Utrecht kwam kort voor rust via Gyrano Kerk nog op voorsprong, maar nog in de eerste helft maakte Vitesse-spits Darfalou gelijk. Na de rust zorgden opnieuw Darfalou en Wittek voor een voorsprong. De rode kaart voor Bazoer vlak voor tijd veranderde daar niets meer aan.