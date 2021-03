Op pad met de Forum-karavaan wordt aan alles getwijfeld

‘Willen jullie nepnieuws of willen jullie een beetje waarheid vandaag?” Wybren van Haga staat op een uitgeklapte trailer in Ede. De toeschouwers, capuchons op in de regen, joelen: zij weten het wel. Een beetje waarheid graag.

Grimmig, dat is de waarheid van Forum voor Democratie. Van de politieke en wetenschappelijke consensus over de pandemie klopt volgens partijleider Thierry Baudet en Tweede Kamerlid Van Haga niets. Met die boodschap van wantrouwen trekken ze in de laatste weken en dagen van de campagne met een ‘Vrijheidskaravaan’ langs tientallen steden.

Baudet: „De wereldelites lijken te hebben besloten dat het jaarlijkse griepseizoen een crisis is.” Van Haga over het vaccin: „Het lijkt er toch heel erg op dat we gewoon voor de gek gehouden worden.”

Het zijn coronaverkiezingen, geen partij neemt die term zo letterlijk als FVD. Voor Baudet is de crisis existentieel: hij suggereert dat de lockdown door de overheid wordt aangegrepen veel vrijheden te ontnemen, ook als corona voorbij is. Volgens Van Haga „moeten we [...] aan onze kinderen uitleggen wat handen schudden was”, vertelt hij het publiek.

Hoezo coronaregels

In een campagne die grotendeels via schermen en studio’s wordt uitgevochten, valt de FVD-tournee op. Andere partijen houden zich wél aan de regels; ze kunnen het niet maken handenschuddend of dansend in een polonaise in beeld komen. Een geërgerde CDA-minister De Jonge beet Van Haga onlangs in de Kamer toe dat zijn „complotkaravaan” aan de lopende band onzinverhalen over het virus verspreidt. De Forum-karavaan trekt zich er niets van aan. Integendeel: het versterkt het wij-zij-gevoel alleen maar verder.

Als Forum op sterven na dood leek na de kladderadatsj eind vorig jaar, toen de partij verscheurde door woekerend antisemitisme en racisme binnen de jeugdbeweging en Baudets eigen uitspraken, heeft het virus voor een tweede leven gezorgd. De steun voor de coronamaatregelen is afgenomen. En dat is precies de doelgroep die Baudet in het vizier heeft.

„Ik vind ’m ook niet ideaal, maar hij is de enige tegenhanger”, zegt Elianne Neele (40) tussen het casino en de palmbomen van het Tongerloplein in Roosendaal. De omstanders – een VVD’er, een SP’er, een PVV’er – knikken. Zelf stemde ze VVD, ze heeft een eigen bedrijf, haar hele familie zit in de horeca. „Als ik zie wat ermee gebeurt... verschrikkelijk. Die zakken helemaal onder water, mentaal en financieel. En dit is de enige partij die zegt: wij gaan het draaien naar normaal.”

De hoogtijdagen uit 2019, toen FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen als grootste uit de bus kwam, zijn ver weg. In de peilingen schommelt de partij nu op vier tot vijf zetels.

De peilingen zijn rigged, zegt Baudet tijdens zijn optredens. Niet te vertrouwen. Dat geldt ook voor de verkiezingsuitslag, al houdt hij altijd een slag om de arm. Als er überhaupt al met de uitslag wordt gemorreld, zegt Baudet, „dat weet ik natuurlijk niet, maar stél dat dat zou gebeuren: het heeft altijd zin om te stemmen. Ze kunnen onmogelijk álle FVD-stemmen doen verdwijnen.”

Als. Stel dat. Het lijkt erop. Misschien. Zo rijgen Baudet en Van Haga de suggesties aaneen, ongeacht het onderwerp. Vaccinaties. Lockdowns. Carnaval, dat de linkse partijen „willen afschaffen”. Stikstof.

Als iemand vraagt naar kindermisbruik in hoge ambtelijke kringen, begint Baudet eerst over de onschuldpresumptie. „Maar mocht er wel van alles aan de hand zijn, dan vrees ik dat er een enorm doofpotsysteem opgetuigd gaat worden.” Hij verspreidt geen complotten, zegt Baudet. Hij stelt alleen vragen.

„Ik ben het ook niet eens met alles, maar dat komt later wel”, zegt Elianne Neele uit Roosendaal. „Die vrijheid is zo essentieel. Wat hebben we te verliezen?”

