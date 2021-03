Nieuwe partijleider wil bredere centrum-linkse coalitie in Italië

En weer heeft Italiaans links na interne ruzies een nieuwe leider. Begin deze maand schreef Nicola Zingaretti op Facebook dat hij zich schaamt voor de manier waarop zijn partijgenoten voornamelijk bezig zijn met baantjes en niet met de grote politieke kwesties die nu spelen, en dat hij daarom opstapt als leider van de Democratische Partij. Zondag is oud-premier Enrico Letta als de nieuwe voorman gekozen.

„Ik weet dat jullie geen nieuwe (partij)secretaris nodig hebben, maar dat jullie een nieuwe PD nodig hebben’’, zei Letta in een videotoespraak tot de partijvergadering, ook virtueel. Hij beloofde maandag „een vademecum van ideeën’’ te presenteren. Doel is een intern debat over de koers en de ideologie van de partij. Hij heeft zich „uit liefde voor de politiek’’ laten overhalen om een hoogleraarschap in Parijs in te ruilen voor een nieuwe hoofdrol binnen de centrum-linkse Democratische Partij.

Die kampt al jaren, eigenlijk al decennia, met een identiteitscrisis. Er zijn twee bloedgroepen, een ex-communistische en een ex-christen-democratische, die vaak moeizaam met elkaar samenwerken. Bovendien is er veel persoonlijke animositeit. Hoewel de PD samen met de Vijfsterrenbeweging regeerde onder de voorgaande regering-Conte, en nu een van de belangrijkste partijen achter de regering-Draghi is, slaagde zij er niet in politieke munt te slaan uit haar centrale politieke rol. In een recente peiling staat de PD achter de Vijfsterrenbeweging, de rechts-populistische Lega en de rechts-nationalistische Fratelli d’Italia.

De partij is de afgelopen 25 jaar een paar keer van naam veranderd, heeft geprobeerd haar aantrekkingskracht te verbreden, maar heeft niet duidelijk weten te maken waar zij nu voor staat – anders dan voor een oriëntatie op Europa. Daarom zegt Letta nu dat hij een inhoudelijke discussie wil. Die moet onder andere concreter maken hoe precies de PD een alternatief wil bieden voor rechts populisme.

In 2013 had de nu 54-jarige Letta, die wortelt in de christen-democratische bloedgroep, ook even een leidende rol binnen de PD. Hij was premier geworden nadat de toenmalige PD-partijleider er niet is was geslaagd verkiezingswinst te verzilveren in een kabinet onder zijn leiding. Door een politiek machtsspel van zijn partijgenoot Renzi raakte hij die functies na een paar maanden weer kwijt. Renzi twitterde voortdurend „stai sereno Enrico’’ – maak je niet ongerust, Enrico, maar werkte ondertussen aan een paleisrevolutie. Dat 'stai sereno’ heeft sindsdien een omineuze lading.

Renzi beloofde daarna een ingrijpend vernieuwingsproces waarin de oude garde in de partij ‘naar de sloop’ gebracht zou worden. Eind 2016 raakte zijn rol binnen de partij uitgespeeld na een nederlaag bij een referendum waaraan hij zijn persoonlijk lot had verbonden – zijn interne critici toastten toen op deze ook voor de partij grote klap. Bij de verkiezingen van 2018 zakte de PD onder de 20 procent.

Letta werd in de stemming via internet door de assemblée van de partij gekozen met 860 stemmen vóór, twee tegen en vier onthoudingen. „We moeten bouwen aan een nieuw centrum-links, op initiatief en onder leiding van de PD’’, zei Letta. Hij zei dat hij daarover wil praten met de Vijfsterrenbeweging (die ook zoekende zijn nu zij haar karakter als anti-systeempartij heeft afgelegd) en met kleinere centrum- en linkse groepen.