Muzikale beloften op Schiermonnikoog

Klassiek Festival Jong Talent Schiermonnikoog. Met onder meer: Wytske Holtrop, Hawijch Elders, Nikola Meeuwsen. Gehoord: 13/3, Schiermonnikoog. T/m woensdag 17/3 online te zien. Inl: schiermonnikoogfestival.nl

Dat het leven van musici niet altijd over rozen gaat, leer je óók bij het Festival Jong Talent op Schiermonnikoog. Kom je als strijker nog net voor de avondklok uitgeput terug in je hotel, de vingers bijna gevoelloos na drie uur lang opnamen voor een videoclip in een ijskoude koeienstal, word je tot diep in de nacht - zoals het merendeel van de gasten - uit je slaap gehouden door Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie-campagnemedewerkers die op de bovenste verdieping feesten alsof corona niet bestaat. En hoor je bovendien de lijsttrekker door zijn wijd open zolderraam speechen over hoe hij zich vereenzelvigt met het muzikale genie Mozart dat - net als hij - dwars werd gezeten door kampioenen van de middelmaat.

Voor de jonge musici wacht de volgende dag al vroeg concert of masterclass. Het festival vormt al voor de tiende keer de kraamkamer voor de toekomst van de ‘klassieke’ muziek. Meestal komen de talenten uit alle windstreken, maar nu beperkt het zich vooral tot jongeren uit eigen land. Velen van hen treden hier weer voor het eerst sinds maanden op.

Hun publiek zullen ze zich moeten inbeelden, want dat zit aan de andere kant van een webcam. Het dak van concertzaal De Stag - voorheen een protestantse kerk - kraakt en zucht onder de aanzwellende wind.

Cellist Wytske Holtrop (26) begint op de vroege zaterdagochtend aan het eerste van vijftien concerten die het festival tot en met woensdag gratis live streamt. Ze tovert schilderingen (Debussy), landschappen van weemoed (Rachmaninov) en een rauwe tango (Piazzolla) uit haar instrument.

Twee jaar geleden verhuisde ze naar Berlijn, waar ze studeert en musiceert bij de Orchesterakademie van het Konzerthaus. Maar ook in die metropool regeert nu de stilte. Zoals veel talenten hier groeide Holtrop op in een muzikaal gezin, en voelt ze nu hoe corona alles ondermijnt wat vanzelfsprekend was. „Is dit leven wel wat ik wil?”, vroeg ze zich af. „En omdat er veel tijd was om over mijn spel na te denken, verdwaalde ik soms in de techniek, begon ik aan zulke kleine details te sleutelen, dat mijn muzikale gevoel daaronder leed.”

De psycholoog van het Konzerthaus Orchester hielp Holtrop structuur aan te brengen in de lege dagen. „Dit jaar vol twijfels leidde ook tot het besef dat muziek niet enkel een familiale erfenis is, maar dat de cello onvervreemdbaar bij me hoort.”

Duivelsvuur

De middag en de avond bieden een podium aan onder meer twee beloften van een tegenwoordig uitzonderlijk ras: de uitvoerende musicus die voor zichzelf componeert. Cellist Thomas Prchal (16) schreef in opdracht van het festival het strijksextet Duivelsvuur, over een Schiermonnikoogse wraaklegende. En pianist Eduard Preda (20) schakelt tussen klassiek en jazz in drie eigen stukken. Talent en spelplezier spatten er vanaf bij beide selfmade componisten, die zich in alle muzikale onbevangenheid door grote namen uit het verleden laten inspireren, zoals Bach de kunst van het componeren leerde door geduldig partituren van voorgangers over te schrijven.

Prchal voelt zich aangetrokken door Moravische volksmuziek en de verhalende klanken van Janacek. Zijn grootouders ontvluchtten Tsjechoslowakije eind jaren zestig, vlak voor de Praagse Lente. Zijn opa was cellist, evenals zijn vader. Zijn moeder speelt viool. Toen ze hem op zijn vierde haar instrument in handen gaf, probeerde hij hem even op de schouder en zette hem daarna toch maar tussen zijn benen. Twaalf jaar oud won Prchal een celloconcours in Tsjechië, mede omdat hij een eigen werk vertolkte.

De première van zijn duistere Duivelsvuur misstaat niet in het middagconcert na de bevlogen vertolkingen van Schuberts Forellenkwintet en delen uit Piazzolla’s De Vier Jaargetijden van Buenos Aires. Het strijksextet ademt de atmosfeer van de laat-romantiek. Ook voor Eduard Preda - zoon van een multi-instrumentalist uit de jazz - vormt het rijke verleden een springplank: zijn Intermezzo d’amour laat zich beluisteren als een eerbetoon aan de pianoleeuwen Chopin en Skrjabin.

De verwondering en verrukking van het musiceren kun je bij Preda aflezen aan alles, alsof de Fazioli-vleugel hem elk moment weer ontdekkingen influistert. „Ik leid niet alleen haar, zij leidt ook mij”, zegt hij. Dat laatste komt vooral tot uiting in de deels geïmproviseerde Blues in F en C Waves met zijn broer, basgitarist Thomas Preda. Ze laten zich meevoeren op de muziek.

Voer voor gedachten is er ook, in sommige liederen die sopraan Laetitia Gerards (27) zingt met festivalleider Caspar Vos achter de piano. Zoals Samuel Barbers Solitary Hotel over een brief waaruit zuchten van eenzaamheid opstijgen. En over een schemerig licht, dat hopelijk niet een nacht aankondigt, maar een nieuwe dag.